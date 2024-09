Reederei Norden-Frisia und Staatsbad Norderney vertiefen Kooperation

Der Gästebeitrag kann nun über die online-Plattform Frisonaut beglichen werden. Zunächst startet ein Testlauf über 12 Monate.

Ab sofort gibt es für Gäste der Nordseeinsel Norderney die Möglichkeit, bei der

Buchung ihrer Fährverbindung über das online-Portal Frisonaut den Gästebeitrag

direkt zu zahlen. In Kürze wird auch das Fährticket der Reederei Norden-Frisia auf der E-Commerce Plattform www.norderney.de und später auch in der APP für den Gast online buchbar sein. Das haben die AG Reederei Norden-Frisia und die Staatsbad Norderney GmbH vereinbart.

„Wir schaffen damit einen weiteren Service für unsere Gäste, der den Aufenthalt

noch einfacher macht“, sagt Kurdirektor Wilhelm Loth. Denn man müsse sich nicht

wie bisher noch auf der Insel darum kümmern, den Gästebeitrag an einem

Automaten zu entrichten.

„Die Vereinbarung bedeutet für uns eine noch engere Zusammenarbeit mit der

Kurverwaltung“, sagt Reedereivorstand Carl-Ulfert Stegmann. „Die Abläufe werden

für unsere Kunden noch einfacher“.

Die Möglichkeit zum Entrichten des Gästebeitrags über den Frisonaut wird testweise

für zunächst 12 Monate für Inselgäste eingerichtet. „Wenn die Akzeptanz so hoch ist,

wie wir vermuten, wird das natürlich fortgeführt“, so Loth. „Wir gehen davon aus, dass das Modell ein Erfolg wird und wir damit unser Portfolio an Angeboten zur umfassenden Inselversorgung dauerhaft weiter ausbauen können“, sagt Stegmann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem

Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich

zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund

um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia

als Kernunternehmen. Die Aufgabe der „Frisia“ ist nach wie vor die eines klassischen

Inselversorgers: Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im

Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und

Juist.

