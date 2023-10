Der Sales-Prozess: Phasen, die den Unterschied machen

Jeder erfolgreiche Verkäufer weiß, dass der Verkauf mehr Kunst als Wissenschaft ist.

Dennoch gibt es strukturierte Phasen im Sales-Prozess, die, wenn sie richtig durchlaufen werden, die Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss erheblich erhöhen können. Egal, ob du neu im Verkauf bist oder deine Techniken auffrischen möchtest, es lohnt sich, diese Phasen im Detail zu betrachten.

?1. Lead-Generierung

Bevor du überhaupt etwas verkaufen kannst, brauchst du potenzielle Kunden – sogenannte Leads. In dieser Phase geht es darum, Interessenten für dein Produkt oder deine Dienstleistung zu identifizieren. Das kann durch Kaltakquise, Marketingaktionen oder Empfehlungen geschehen.

?2. Qualifizierung

Nicht jeder Lead wird zu einem Kunden. Deshalb musst du herausfinden, welche Leads tatsächlich Potenzial haben. Stelle Fragen, um Bedürfnisse und Herausforderungen des potenziellen Kunden zu identifizieren und sicherzustellen, dass dein Angebot wirklich zu ihm passt.

?3. Angebotserstellung

Hat ein Lead Potenzial, erstellst du ein maßgeschneidertes Angebot. Hier präsentierst du dem potenziellen Kunden, wie dein Produkt oder deine Dienstleistung ihm konkret helfen kann.

?4. Präsentation

In dieser Phase geht es darum, den Wert deines Angebots zu kommunizieren. Sei es in einem persönlichen Treffen, einem Webinar oder einem Telefonat – hier überzeugst du den Kunden von den Vorteilen und USPs deiner Lösung.

?5. Einwandbehandlung

Selten wird ein Angebot ohne Einwände oder Fragen angenommen. In dieser Phase geht es darum, Bedenken des Kunden zu adressieren und ihm Sicherheit zu geben.

?6. Abschluss

Wenn alle Einwände geklärt sind, kommt der Moment der Wahrheit: der Abschluss. Hier geht es darum, den Deal zu besiegeln, sei es durch eine Unterschrift, eine Bestellung oder eine andere verbindliche Zusage.

?7. Nachverkauf

Der Verkaufsprozess endet nicht mit dem Abschluss. Jetzt musst du sicherstellen, dass der Kunde mit dem Produkt oder der Dienstleistung zufrieden ist. Das öffnet nicht nur die Tür für weitere Geschäfte, sondern kann auch zu wertvollen Empfehlungen führen.

?Fazit

Ein strukturierter Sales-Prozess ist der Schlüssel zu wiederholbarem und nachhaltigem Verkaufserfolg. Durch das Verstehen und Meistern jeder Phase erhöhst du nicht nur deine Abschlussrate, sondern baust auch langfristige Beziehungen zu deinen Kunden auf. Egal, ob du ein Verkaufsneuling oder ein erfahrener Profi bist – es lohnt sich immer, den Prozess regelmäßig zu überdenken und zu verfeinern!

