Der Sinn des Lebens …? – … warum lebe ich?

„Der Sinn des Lebens…?“ ist ein emotionales und philosophisches Buch von Helmut Kautzner. Der Autor unternimmt den Versuch, den Sinn des Lebens aus Sicht eines normalen Menschens zu ergründen.

In seinen Ausführungen spannt der Autor einen weiten Bogen, der von der Zeugung und Geburt über Religionen, die Natur bis hin zum Universum reicht.

Im Laufe des Buches entwickelt Kautzner einen Lösungsansatz für eine Erklärung für den Sinn des Lebens, wobei er hauptsächlich eigene, sehr persönliche, Überlegungen mit einfließen lässt. Ergänzend macht sich der Autor Gedanken über die Liebe und die weitere Frage nach dem Sinn des Sterbens. Denn mit diesem Thema werden wir täglich konfrontiert, wobei im hektischen Trubel des Alltags meist keine Zeit bleibt, darüber nachzudenken.

Helmut Kautzner stammt aus Teplitz, welches heute in der Tschechischen Republik liegt. Er wuchs in Dortmund auf, wo er den Beruf des Bauschlossers erlernte. Später zog er aus beruflichen Gründen gemeinsam mit seiner Familie in die Pfalz. Heute lebt Kautzner mit seiner neuen Partnerin in der Nordeifel, umgeben von Natur, einem kleinen Hund, seinen Kindern und Enkelkindern.

„Der Sinn des Lebens …?" von Helmut Kautzner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24889-2 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

