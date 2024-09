Der Staatsschuldenzug rollt – Gold gewinnt an Attraktivität

Das US-Bundesdefizit hat eine Rekordhöhe erreicht. Gold erscheint da immer noch unterbewertet.

Das US-Bundesdefizit liegt jetzt bei mehr als 35 Billionen US-Dollar. Eine nachhaltige Reduzierung der Schulden erscheint ziemlich unwahrscheinlich, auch wenn die Politiker eine Schuldenreduzierung in Aussicht stellen. Das Congressional Budget Office geht dennoch davon aus, dass es keine Rezession geben wird, obwohl die Defizite noch höher steigen können. Gerechnet wird in den nächsten zehn Jahren mit einer Netto-Neuverschuldung der öffentlichen Hand von mehr als 20 Billionen US-Dollar. Damit könnten in den USA die Wirtschaft und die Finanzmärkte stärker tangiert werden.

Auch die Wirksamkeit der Geldpolitik der Zentralbank könnte möglicherweise eingeschränkt werden, ebenso wie die Fähigkeit geldpolitische Entscheidungen zu treffen. Bei der US-amerikanischen Wirtschaft scheinen manche Aspekte in die Rezession zu geraten, während andere Bereiche wachsen. Was die Schulden antreibt, ist die Sozialversicherung (auch in den USA gibt es den demografischen Wandel, nicht nur hierzulande gibt es immer weniger Arbeitnehmer, die für die Renten da sind) und die Gesundheitsausgaben, die nicht effizient sind. Auch sind die Militärausgaben stark angestiegen. Dazu kommen noch die Schuldzinsen. Japan beispielsweise ist ebenfalls von sehr hohen Staatsschulden geplagt. Für 2024 wird die Schuldenquote Japans auf gut 254 Prozent des Bruttoinlandsproduktes geschätzt. Um gegenzusteuern, hält Japan die Zinsen niedrig und entwertet die Währungs- und Anleihen Besitzer. Angesichts der Situation in den USA sollte Gold, das sich preislich im laufenden Jahr sehr gut entwickelt hat, weiter an Attraktivität gewinnen. Positiv ist dies auch für Goldunternehmen wie Tudor Gold oder Collective Mining.

Tudor Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/ – besitzt mit seinem Treaty Creek Projekt eine aussichtsreiche Gold- und Kupferliegenschaft in British Columbia. Aktuelle Bohrungen ergaben bis zu fast 14 Gramm Goldäquivalent pro Tonne Gestein.

Collective Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/collective-mining/ – ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Kolumbien, darunter das Flaggschiffprojekt Guayabales.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -).

