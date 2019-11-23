-
Der stille Freund – Ferdinand von Schirach kommt zurück auf die Bühne
Nach dem großen Erfolg der „REGEN“ Tournee kommt von Schirach jetzt mit „Der stille Freund“ zurück auf die Bühne
Ein Abend mit Ferdinand von Schirach
Der stille Freund – ab Herbst 2026 auf Premieren-Tournee
Mit seinem Theatermonolog „Regen“ trat Ferdinand von Schirach nahezu 18 Monate lang vor ausverkauften Sälen auf. Nach diesem überwältigenden Erfolg der letzten Tournee kehrt er mit einem neuen Programm auf die Bühne zurück: „Der stille Freund“. Es erzählt von den Triumphen und dem Scheitern des Menschen, von Freundschaft und Hoffnung, von der griechischen Stoa – und vom Tod. Inspiriert von seinem gleichnamigen Buch entsteht ein Abend, der nur im Theater in dieser Form zu erleben ist.
Die internationale Presse feiert Ferdinand von Schirach als „eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur“. Seine Werke wurden millionenfach verkauft, verfilmt und auf Bühnen weltweit gespielt. Nun bringt er mit „Der stille Freund“ eine einzigartige Form von Literatur live auf die Bühne.
Alle Tourtermine:
05.10.2026 Berlin Philharmonie URAUFFÜHRUNG
07.10.2026 Essen Philharmonie
10.10.2026 Bremen Die Glocke
14.10.2026 Leipzig Gewandhaus
19.10.2026 Dresden Kulturpalast
22.10.2026 Düsseldorf Tonhalle
28.10.2026 Hamburg Laeiszhalle
09.11.2026 Hannover Theater am Aegi
17.11.2026 Mannheim Rosengarten
23.11.2026 Frankfurt Alte Oper
26.11.2026 Stuttgart Liederhalle
03.12.2026 Freiburg Konzerthaus
12.12.2026 Kassel Kongress Palais
15.01.2027 München Prinzregententheater
16.01.2027 München Prinzregententheater
22.02.2027 Bielefeld Rudolf Oetker Halle
13.03.2027 Mainz Kurfürstliches Schloss
>>> Tickets
Zum Buch:
Mit „Der stille Freund“, das am 27. August erscheint, legt Ferdinand von Schirach ein Werk vor, das von der Zerbrechlichkeit des Lebens und der Sehnsucht nach Schutz, Sicherheit und Freiheit handelt. Seine Geschichten erzählen von der Gesellschaft, vom Tod und von Verbrechen, von Musik, Film, Malerei und Philosophie. Sie spielen in Berlin, Kapstadt, Rom, Wien und an der Côte d´Azur. Sie berichten von privaten Begegnungen, von historischen Ereignissen und von Persönlichkeiten wie dem Tennisspieler Gottfried von Cramm, dem Architekten Adolf Loos oder dem Wiener Schriftsteller, Schauspieler und Kulturphilosophen Egon Friedell. Und immer wieder erzählt er von Zufällen, die ein Leben unaufhaltsam verändern, von der Unbegreiflichkeit und Großartigkeit des Menschen, von der Unsicherheit des Daseins und der Sehnsucht nach Schutz, Sicherheit und Freiheit.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
alexander von spreti – p u b l i c r e l a t i o n s
Alexander von Spreti
Leonrodstrasse 12a
83278 Traunstein
Deutschland
fon ..: 08619094342
web ..: https://www.vonspreti.de
email : presse@vonspreti.de
Alexander von Spreti – public relations&management
Pressekontakt:
alexander von spreti – p u b l i c r e l a t i o n s
Herr Alexander von Spreti
Leonridstrasse 12a
83278 Traunstein
fon ..: 0151 22 34 34 26
email : presse@vonspreti.de
