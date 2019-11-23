Der stille Freund – Ferdinand von Schirach kommt zurück auf die Bühne

Nach dem großen Erfolg der „REGEN“ Tournee kommt von Schirach jetzt mit „Der stille Freund“ zurück auf die Bühne

Ein Abend mit Ferdinand von Schirach

Der stille Freund – ab Herbst 2026 auf Premieren-Tournee

Mit seinem Theatermonolog „Regen“ trat Ferdinand von Schirach nahezu 18 Monate lang vor ausverkauften Sälen auf. Nach diesem überwältigenden Erfolg der letzten Tournee kehrt er mit einem neuen Programm auf die Bühne zurück: „Der stille Freund“. Es erzählt von den Triumphen und dem Scheitern des Menschen, von Freundschaft und Hoffnung, von der griechischen Stoa – und vom Tod. Inspiriert von seinem gleichnamigen Buch entsteht ein Abend, der nur im Theater in dieser Form zu erleben ist.

Die internationale Presse feiert Ferdinand von Schirach als „eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur“. Seine Werke wurden millionenfach verkauft, verfilmt und auf Bühnen weltweit gespielt. Nun bringt er mit „Der stille Freund“ eine einzigartige Form von Literatur live auf die Bühne.

Alle Tourtermine:

05.10.2026 Berlin Philharmonie URAUFFÜHRUNG

07.10.2026 Essen Philharmonie

10.10.2026 Bremen Die Glocke

14.10.2026 Leipzig Gewandhaus

19.10.2026 Dresden Kulturpalast

22.10.2026 Düsseldorf Tonhalle

28.10.2026 Hamburg Laeiszhalle

09.11.2026 Hannover Theater am Aegi

17.11.2026 Mannheim Rosengarten

23.11.2026 Frankfurt Alte Oper

26.11.2026 Stuttgart Liederhalle

03.12.2026 Freiburg Konzerthaus

12.12.2026 Kassel Kongress Palais

15.01.2027 München Prinzregententheater

16.01.2027 München Prinzregententheater

22.02.2027 Bielefeld Rudolf Oetker Halle

13.03.2027 Mainz Kurfürstliches Schloss

>>> Tickets

Zum Buch:

Mit „Der stille Freund“, das am 27. August erscheint, legt Ferdinand von Schirach ein Werk vor, das von der Zerbrechlichkeit des Lebens und der Sehnsucht nach Schutz, Sicherheit und Freiheit handelt. Seine Geschichten erzählen von der Gesellschaft, vom Tod und von Verbrechen, von Musik, Film, Malerei und Philosophie. Sie spielen in Berlin, Kapstadt, Rom, Wien und an der Côte d´Azur. Sie berichten von privaten Begegnungen, von historischen Ereignissen und von Persönlichkeiten wie dem Tennisspieler Gottfried von Cramm, dem Architekten Adolf Loos oder dem Wiener Schriftsteller, Schauspieler und Kulturphilosophen Egon Friedell. Und immer wieder erzählt er von Zufällen, die ein Leben unaufhaltsam verändern, von der Unbegreiflichkeit und Großartigkeit des Menschen, von der Unsicherheit des Daseins und der Sehnsucht nach Schutz, Sicherheit und Freiheit.

