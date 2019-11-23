  • Der stille Freund – Ferdinand von Schirach kommt zurück auf die Bühne

    Nach dem großen Erfolg der „REGEN“ Tournee kommt von Schirach jetzt mit „Der stille Freund“ zurück auf die Bühne

    BildEin Abend mit Ferdinand von Schirach

    Der stille Freund – ab Herbst 2026 auf Premieren-Tournee

    Mit seinem Theatermonolog „Regen“ trat Ferdinand von Schirach nahezu 18 Monate lang vor ausverkauften Sälen auf. Nach diesem überwältigenden Erfolg der letzten Tournee kehrt er mit einem neuen Programm auf die Bühne zurück: „Der stille Freund“. Es erzählt von den Triumphen und dem Scheitern des Menschen, von Freundschaft und Hoffnung, von der griechischen Stoa – und vom Tod. Inspiriert von seinem gleichnamigen Buch entsteht ein Abend, der nur im Theater in dieser Form zu erleben ist.

    Die internationale Presse feiert Ferdinand von Schirach als „eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur“. Seine Werke wurden millionenfach verkauft, verfilmt und auf Bühnen weltweit gespielt. Nun bringt er mit „Der stille Freund“ eine einzigartige Form von Literatur live auf die Bühne.

    Alle Tourtermine:
    05.10.2026 Berlin Philharmonie URAUFFÜHRUNG
    07.10.2026 Essen Philharmonie
    10.10.2026 Bremen Die Glocke
    14.10.2026 Leipzig Gewandhaus
    19.10.2026 Dresden Kulturpalast
    22.10.2026 Düsseldorf Tonhalle
    28.10.2026 Hamburg Laeiszhalle
    09.11.2026 Hannover Theater am Aegi
    17.11.2026 Mannheim Rosengarten
    23.11.2026 Frankfurt Alte Oper
    26.11.2026 Stuttgart Liederhalle
    03.12.2026 Freiburg Konzerthaus
    12.12.2026 Kassel Kongress Palais
    15.01.2027 München Prinzregententheater
    16.01.2027 München Prinzregententheater
    22.02.2027 Bielefeld Rudolf Oetker Halle
    13.03.2027 Mainz Kurfürstliches Schloss

    >>> Tickets

    Zum Buch:
    Mit „Der stille Freund“, das am 27. August erscheint, legt Ferdinand von Schirach ein Werk vor, das von der Zerbrechlichkeit des Lebens und der Sehnsucht nach Schutz, Sicherheit und Freiheit handelt. Seine Geschichten erzählen von der Gesellschaft, vom Tod und von Verbrechen, von Musik, Film, Malerei und Philosophie. Sie spielen in Berlin, Kapstadt, Rom, Wien und an der Côte d´Azur. Sie berichten von privaten Begegnungen, von historischen Ereignissen und von Persönlichkeiten wie dem Tennisspieler Gottfried von Cramm, dem Architekten Adolf Loos oder dem Wiener Schriftsteller, Schauspieler und Kulturphilosophen Egon Friedell. Und immer wieder erzählt er von Zufällen, die ein Leben unaufhaltsam verändern, von der Unbegreiflichkeit und Großartigkeit des Menschen, von der Unsicherheit des Daseins und der Sehnsucht nach Schutz, Sicherheit und Freiheit.

