„Warte nicht auf beßre Zeiten!“ Wolf Biermann & Freunde – Bekanntgabe der Bühnengäste

Hochkarätige Bühnengäste bei den Festkonzerten zum 90. Geburtstag von Wolf Biermann

Die Bühnengäste der Festkonzerte zum 90. Geburtstag von Wolf Biermann stehen jetzt fest- und sie sind so vielfältig wie das Leben und Werk des Dichters und Liedermachers selbst. Freunde, Weggefährten, politische Mitstreiter und Künstlerkollegen werden mit Wolf Biermann an drei Abenden in Köln (Philharmonie), Hamburg (Elbphilharmonie) und Leipzig (Gewandhaus) auftreten. Dabei hat jedes Konzert seine eigene Besetzung und ganz eigenes Programm.

Den Auftakt macht am 21. Oktober 2026 Köln – und das ist kein Zufall: Vor 50 Jahren gab Wolf Biermann hier sein legendäres Kölner Konzert, das Anlass seiner skandalösen Ausbürgerung wurde. Neben Biermann sind an diesem Abend in der Philharmonie: Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, der zu diesem historischen Ereignis, das Ost- wie Westdeutschland erschütterte und internationale Proteste hervorrief, die Festrede halten wird. Die WDR-Ikone Carmen Thomas und der Schauspieler Burghart, der 1976 selbst im Konzert war. Der Rapper Juse Ju, die klassische Gitarristin Nora Buschmann und die Jazzlegenden Günter Baby Sommer und Uli Gumpert. Durch den Abend führt Pamela Biermann.

Am 3. November 2026 kommen in Biermanns Vaterstadt Hamburg in die Elbphilharmonie: Campino, der die Festrede halten wird, kommt mit Gitarrist Kuddel (Andreas von Holst). Die Toten Hosen veröffentlichten grade eine gemeinsame Version mit Biermann von „Ermutigung“. Der Jahrhundertunterhalter OTTO. Das Hamburger Streicherquartett Salut Salon. Die Schauspieler Burghart Klaußner und Gustav Peter Wöhler. Die Gitarristin Nora Buschmann. Der Schriftsteller und Kabarettist Franz Hohler. Die Sängerin Uschi Brüning mit dem Pianisten Christian von der Goltz; und Jazzlegenden Günter Baby Sommer und Uli Gumpert. Durch den Abend führt Pamela Biermann.

Am 20. November 2026 geht es nach Leipzig. Hier gab Biermann im Dezember 1989 nach 25 Jahren Totalverbot in der DDR sein erstes öffentliches Konzert, von Bürgerrechtlern durchgesetzt und improvisiert organisiert in den Messehallen. Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk wird an diesem Abend im Gewandhaus die Festrede halten. Neben Biermann kommen: Wolfgang Niedecken mit dem Pianisten Mike Herting. Der Rapper Juse Ju. Die Gitarristin Nora Buschmann und die Schauspielerin Barbara Schnitzler. Der chinesische Dichter und Dissident Liao Yiwu. Die Sängerin Uschi Brüning mit dem Pianisten Christian von der Goltz, und die Jazzlegenden Günter Baby Sommer und Uli Gumpert. Durch den Abend führt Pamela Biermann.

Alle Teilnehmenden:

Wolf Biermann; Pamela Biermann; Uschi Brüning und Christian von der Goltz; Nora Buschmann; Campino und Kuddel/Andreas von Holst; Bundespräsident a.D. Joachim Gauck; Uli Gumpert; Franz Hohler; Juse Ju; Burghart Klaußner; Ilko-Sascha Kowalczuk; Liao Yiwu; Wolfgang Niedecken und Mike Herting; OTTO; Salut Salon; Carmen Thomas; Barbara Schnitzler; Günter Baby Sommer; Gustav Peter Wöhler und Überraschungs-Gäste.

DIE DATEN

21.10.2026 Köln – Philharmonie

03.11.2026 Hamburg – Elbphilharmonie

20.11.2026 Leipzig – Gewandhaus

Tickets für die oben genannten Konzerte gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und via Eventim

GÄSTE & GRAFIKEN:

Köln, 21.10.26

Wolf Biermann; Pamela Biermann; BPräs. a. D. Joachim Gauck; Carmen Thomas; Burghart Klaußner; Nora Buschmann; Juse Ju; Günter Baby Sommer; Uli Gumpert; u.v.m.

Hamburg, 03.11.26

Wolf Biermann; Pamela Biermann; Campino & Kuddel; OTTO; Salut Salon; Burghart Klaußner; Nora Buschmann; Franz Hohler; Uschi Brüning & Christian von der Goltz; Günter Baby Sommer; Uli Gumpert; Gustav Peter Wöhler; u.v.m.

Leipzig, 20.11.26

Wolf Biermann; Pamela Biermann; Ilko-Sascha Kowalczuk; Wolfgang Niedecken & Mike Herting; Nora Buschmann; Barbara Schnitzler; Uschi Brüning & Christian von der Goltz; Günter Baby Sommer; Uli Gumpert; Juse Ju; Liao Yiwu; u.v.m.

Grafiken für die einzelnen Städte können hier runtergeladen und frei verwendet werden: LINK

LINKS

Alle Links & Projekte 2026 (Konzerte, Bücher, Kinofilm u.v.m.): https://linktr.ee/wolfbiermann

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