  • „Freunde kochen für Freunde“ im Weimarer Land erstmals für die Öffentlichkeit

    Kulinarik-Event im „Haus am See“ am 10. und 11. Oktober

    BildEs brodelt wieder in den Töpfen! Hans Marcher, Gastgeber bei „Hans am See“ am Stausee Hohenfelden, lädt am 10. und 11. Oktober 2025 zur lukullischen Veranstaltung „Freunde kochen für Freunde“ ein. Das Ereignis knüpft an erfolgreiche kulinarische Events der vergangenen Jahre an, darunter ein Dinner im Riesenrad 2019, die Tafel in der Gera 2020 und die Weimarer Land Mahlzeit 2024. Im Gegensatz zum Vorjahr wird die Veranstaltung, bei der Besucher die kulinarische Vielfalt des Weimarer Landes entdecken können, nun für die breite Öffentlichkeit geöffnet. Der Gastronom richtet mehrere Live-Cooking Stationen ein, an denen Gäste mit regionalen Köchinnen und Köchen ins Gespräch kommen und deren Arbeit hautnah erleben können.

    Dazu gehören Michael und Adina Nagel vom Landgasthaus Nagel in Bad Berka. Sie bereiten gemeinsam ein Roastbeef aus dem Weimarer Land zu. Dabei schauen die Gourmets den Köchen über die Schulter und erfahren, wie sie das Fleisch punktgenau auf den gewünschten Gargrad zubereiten. Sascha Jakobi vom Schlossgasthof Auerstedt präpariert einen Braten vom regionalen Wild und freut sich dabei auf den persönlichen Austausch mit den Gästen. Bei den Desserts zeigen zwei regionale Konditorinnen ihr Können: Christin Büchner-Schröder vom Gasthaus Riechheimer Berg serviert am Freitag, 10. Oktober, herbstliche Nachspeisen, während Stefanie Kern vom Café Zeit in Bad Berka am Samstag, 11. Oktober, Thüringer Blechkuchen nach traditionellen Rezepten anbietet.

    Zudem begleitet Roksalana, die Weinprinzessin von Bad Sulza, die Veranstaltung und informiert über den regionalen Weinanbau und die Lese des Jahrgangs 2025. Sie schenkt edle Tropfen der zwei größten Weinhersteller des Weimarer Landes aus: vom Thüringer Weingut Clauß vom Sonnenhof Bad Sulza und dem Weingut Zahn aus Kaatschen. Ergänzt wird das Getränkeangebot durch die Destillate von Matthias Wiegand aus Weimar, der Bio-Gin, Whiskey sowie Kräuter- und Beerenliköre als Aperitif oder Digestif anbietet.

    Tickets und Informationen für „Freunde kochen für Freunde“ sind ab 89 Euro pro Person hier erhältlich.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Weimarer Land Tourismus e.V.
    Frau Franziska Brenner
    Bahnhofstraße 28
    99510 Apolda
    Deutschland

    fon ..: 036445148909
    web ..: https://www.weimarer-land.travel/
    email : f.brenner@weimarer-land.de

    Inmitten der aufstrebenden Impulsregion Weimar, Erfurt und Jena verbindet das Weimarer Land die Urbanität der Städte mit ländlicher Gelassenheit. Hier treffen sich Stadt und Land, Landwirtschaft und innovative Industrie liegen dicht beieinander. Das Weimarer Land ist wie geschaffen für das wachsenden Reisebedürfnis nach zwischenmenschlichen Begegnungen, nach dem Eintauchen in die lokale Gemeinschaft und dem Miterleben und Mitgestalten des echten Lebensgefühls vor Ort.

    Der Weimarer Land Tourismus vereinigt 57 Städte, Gemeinden, Gastgeber und touristische Unternehmen mit dem Ziel, die Tourismuswirtschaft im Weimarer Land zu fördern. Gemeinsam arbeiten wir an der Ausgestaltung des attraktiven ländlichen Lebensraums Weimarer Land, fördern das WIR-Gefühl der regionalen Akteure, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die verantwortungsvolle Kooperation mit dem Land Thüringen. Alle Bemühungen richten sich aus auf die Entwicklung eines hochwertigen, gastfreundlichen und nachhaltigen Tourismus im und für das Weimarer Land.

    Pressekontakt:

    Weimarer Land Tourismus e.V.
    Frau Franziska Brenner
    Bahnhofstraße 28
    99510 Apolda

    fon ..: 036445148909
    email : f.brenner@weimarer-land.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Christina Rommel – Botschafterin für das Weimarer Land
      Rommel-Musik an den ungewöhnlichsten Orten ist legendär. Bergwerke, Türme, Klöster, Schlösser oder Konzerte in den Wolken oder unter Wasser - unsere "Besondere Orte Tour" lockt 2020 ins Weimarer Land....

    2. Kampagnenstart Schlafen an besonderen Orten im Weimarer Land mitten in Thüringen
      Im Weimarer Land stellen sich Dörfer, ländliche Hotels und Pensionen und viele Gastgeber mitten in Thüringen vor. 5 Wochen lang Tipps: Schlafen an besonderen Orten auf Facebook, Instagram, YouTube....

    3. ZUM KOCHEN – Anekdoten rund ums Essen
      Leon Olias teilt in "ZUM KOCHEN" Rezepte, Geschichten und Informationen aus aller Welt....

    4. Leicht kochen in schwierigen Zeiten
      Gerade in schwierigen Zeiten hat man Lust auf Leckeres aus der eigenen Küche. Dabei soll man doch andererseits möglichst wenig oft zum Einkaufen gehen. Wie löst man das Dilemma?...

    5. Ich sehe Schatten – Spannender Roman aus der Zeit der Weimarer Republik
      Die Leser tauchen in Elisabeth Medbachs "Ich sehe Schatten" in die Welt von Geheimorganisationen ein....

    6. Geschmackssache oder Warum wir kochen – Von der Wärmestrahlung des Lagerfeuers zur professionellen Kochkunst
      Günther Henzels "Geschmackssache oder Warum wir kochen" setzt sich mit sensorischen Aspekten der Nahrungswahl, der Entstehung und kulturellen Entwicklung von Gartechniken auseinander....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.