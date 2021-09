Der Übergang zur fünften Dimension – Online Seminar mit Anleitung und Ausblick

Wir alle sind auf dem Weg, nur die meisten wissen nicht wohin. Kennt man den Weg und vor allem das Ziel, lässt sich vieles besser verstehen und leichter steuern. Der Weg in die fünfte Dimension.

Bretten, 06.09.2021 – Hinein in die fünfte Dimension – Online-Seminar mit Nadja Hafendörfer.

Das Laufen im Hamsterrad, die Gegensätze zwischen Gut und Böse, der ständige Wettbewerb um Anerkennung – all das und vieles mehr sind typische Anzeichen für die dritte Dimension, der Bewusstseinszustand, in dem sich die meisten Menschen heute befinden. Macht das glücklich und zufrieden? Die übergroße Mehrheit würde darauf mit Nein antworten. Zum Glück gibt es gute Aussichten. Die Menschheit – zumindest der größte Teil davon – ist auf dem Weg zur fünften Dimension, auch wenn sich die meisten dessen nicht bewusst sind, noch nicht.

Ein neuer Bewusstseinszustand

Tatsächlich ist das Bewusstsein auch einer der Schlüssel für diese Dimension, denn es handelt sich um eine ganz bestimmte Bewusstseinsebene oder auch einen ganz eigenen Bewusstseinszustand. Die fünfte Dimension wird auch manchmal als neue Zeit bezeichnet, oder auch als das goldene Zeitalter. Das klingt sehr verheißungsvoll, und weckt Erwartungen. Völlig zu Recht übrigens, da sich die Menschheit dann endlich von den belastenden und versklavenden Denkmustern befreien kann.

Das Online Seminar gibt unter anderem Antworten auf die folgenden Fragen:

Was wird in den nächsten Jahren geschehen?

Wie entwickelt sich die Weltwirtschaft?

Wie können wir uns vorbereiten?

Welche Herausforderungen stehen uns bevor?

Wie können uns die Engel dabei helfen?

Nadja Hafendörfer – Hellseherin und Quantenheilerin

Das sind nur einige der bewegenden Fragen, die im Online Seminar beantwortet werden. Das Seminar wird von Nadja Hafendörfer geleitet, eine bekannte Hellseherin und Expertin für Quantenheilung. Sie wurde als Lichtkind geboren und hatte ihre spirituelle Öffnung im Jahr 2000 nach einer schweren, persönlichen Krise.

Nachdem sie ihre Berufung gefunden hatte, wollte sie alles unternehmen, um mit Ihrer Gabe auch anderen zu helfen. Es folgten daher intensive Ausbildungen in Reki und geistigem Heilen, in der Reinkarnationstherapie, in der Kinesiologie sowie in der Quantenheilung. Nadja Hafendörfer hat bereits viele Jahre Erfahrung in der Betreuung von Menschen, die bei ihr Hilfe suchen und konnte bereits vielen helfen, ihrem Leben eine neue Richtung und neuen Sinn zu geben.

Das Seminar richtet sich besonders an Menschen, die mit der aktuellen Lebenssituation und den belastenden Umständen der dritten Dimension Schwierigkeiten haben. Das ist keine Schwäche, wie es uns manche glauben machen wollen, sondern ein Zeichen dafür, dass man sein Gespür für wahre Menschlichkeit noch nicht verloren hat.

Gerade die aktuelle Corona Zeit hat Raum geschaffen um nachzudenken, Vielen ist zum ersten Mal bewusst geworden, dass es nicht immer so weitergehen kann. Als Menschheit sind wir auf dem besten Weg, uns ins Verderben zu manövrieren. Doch das muss nicht sein. Die Menschheit als Ganzes aber auch jeder einzelne kann seinen Weg selbst bestimmen. Das Online Seminar hilft dabei, den richtigen Weg und das richtige Ziel zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nadja Hafendörfer Quantenheilung

Frau Nadja Hafendörfer

Max Reger Str. 1

75015 Bretten

Deutschland

fon ..: 0157-71678634

web ..: http://nadja-hafendörfer.com

email : info@nadja-hafendörfer.com

Nadja Hafendörfer vereinbart auf beeindruckende Weise natürliches Talent und professionelle Ausbildung. Sie wurde als Lichtkind geboren – mehr dazu in Ihrer Biografie – und beeindruckt die Menschen in Ihrer Gegenwart durch Ihre erstaunlichen Empathie Fähigkeiten. Darüber hinaus hat Sie eine intensive Reike-Ausbildung absolviert, ist in der Reinkarnartionstherapie ausgebildet und wurde von deutschlandweit anerkannten Engeltherapeuten Udo Golfmann als Heilerin und spirituelle Lebensberaterin unterwiesen.

