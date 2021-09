Terrassenüberdachungen – Gastlichkeit zu jeder Jahreszeit

Terrassenüberdachung von PALMIYE im Restaurant Bischofshol in Hannover sorgt für ganzjährige Nutzbarkeit der Außenfläche und zu mehr Umsatz

Neue Terrassenüberdachung sorgt für Gastlichkeit das ganze Jahr. Das Restaurant Bischofshol in Hannovers Eilenriede liegt zentral im größten Stadtwald Europas, der die beachtliche Fläche von 659 Hektar aufweist. An einem stark frequentierten Treffpunkt für Spaziergänger, Jogger und Radfahrer liegt das „Hotel-Restaurant & Biergarten Bischofshol“ mit einer stadtbekannten saisonal und regional geprägten Küche. Das Restaurant ist im Innenbereich für bis zu 160 Personen angelegt, weitere 58 Plätze finden sich jetzt unter der geschmackvollen Terrassenüberdachung, die PALMIYE exklusiv für jedes Wetter gefertigt hat.

Angegliedert an das Hotel Bischofshol, welches dank seiner Lage besonders bei Messebesuchern beliebt ist, ist das Restaurant Bischofshol. Mit seinem großen Biergarten und gemütlichen Außenplätzen direkt im Wald ist das Restaurant in der Region Hannover bekannt und beliebt. Auch für Firmen- und Familienfeiern bietet die umfangreiche Speisekarte sowie die gemütlichen und charmant eingerichteten gastronomischen Innenräume einen perfekten Veranstaltungsort. Erholungssuchende, die ihre Freizeitaktivitäten gerne mit einem Besuch im Bischofshol verbinden, kommen inmitten aufgeregter Großstadthektik hier zur Entspannung. Durch die Erweiterung einer wetterunabhängigen Terrassenüberdachung von PALMIYE ist dieser Ort eine wahre Oase in Hannover.

Die Vergrößerung der gastlich-gastronomischen Flächen, und das 365 Tage im Jahr, war oberste Priorität des Auftragsgebers. Bedingt durch das unstetige Wetter im Norden und das damit zeitlich begrenzte Biergartengeschäft, sollte der noch nicht überdachte Terrassenbereich wetterunabhängig gestaltet werden. Dazu sollte sich optisch die neue Terrassenüberdachung an ein vorhandenes Pergoladach anschließen und mit seitlichen Glaswänden versehen werden, die höchste Flexibilität bei jedem Wetter bieten. Die architektonische Herausforderung lag in einer Dachsparrenmontage, bei der die hinteren Pfosten der neuen Pergola-Anlage auf dem bestehenden Dach des Hauptgebäudes befestigt wurden.

Der zuverlässige Regenschutz von allen Seiten, die hohe Flexibilität auf Knopfdruck durch auffahrbare Dach- & Seitenelemente bei jedem Wetter, die stimmungsvolle, individuell steuerbare Beleuchtung sowie die bei PALMIYE möglichen baulichen Sonderlösungen ließ die Entscheidung auf die SILVER Pergola fallen.

Aufgrund der Projektanforderungen empfahl der PALMIYE Gastro-Fachpartner die Produktlinie Pergola SILVER – die Vorteile im Überblick:

o die SILVER ist freistehend oder als angebaute Variante erhältlich, letztere steht weltweit für den klassischen Kaltwintergarten-Anbau in der Gastronomie

o das moderne Design der Aluminiumprofile und des Daches punkten mit klaren Linien und Zeitlosigkeit

o die horizontale Linienführung der Front- und Seitenbalken sorgt für ein sanftes, entspannendes Gesamtbild

o einsetzbar bis zu Windstärke 11 – denn dank der speziell konstruierten Aluminiumschienenprofilen wird maximale Festigkeit geschaffen

o seitliche, hier horizontal verlaufende, Glas-Schiebeelemente schützen vor Kälte und Regen oder sorgen für flexible Frischluftzufuhr – wie es das Wetter erfordert

o per Fernbedienung und in Minutenschnelle lassen sich das Pergoladach sowie die seitlichen Glasschließungen öffnen und schließen

o dimmbare Beleuchtung – hier als lineare LED-Beleuchtung – sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente

o die nicht sichtbaren, in den Pfosten integrierte Regenrinnen, sorgen für eine unproblematische Entwässerung

o Ein speziell entwickeltes Anti-Zugluftsystem verhindert das Eindringen von Zugluft zwischen der Dachdecke und den Schienen

o Sonderanfertigungs-Optionen machen die Pergola SILVER zu einem Allrounder für gastronomische Terrassenüberdachungen und Kaltwintergärten.

Auf dem Blog von Palmiye Deutschland werden realisierte Projekte vorgestellt, die technisch hoch ausgereift sind und individualisierte Sonderanfertigungen aufzeigen:

https://palmiye.de/blog-news-referenzen/

Kontakt:

PD Sales & Service GmbH & Co. KG

Engelbosteler Damm 124

30167 Hannover

Fon +49 (0)511 169 915 01

E-Mail info (at) palmiye.de

Web https://palmiye.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Pressekontakt:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Übergang zur fünften Dimension – Online Seminar mit Anleitung und Ausblick EchoRing behält virtuelle Deichseln perfekt unter Kontrolle