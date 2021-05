Terrassenüberdachungen für die Außengastronomie ganzjährig einsetzbar

Palmiye Deutschland bietet individuelle und durchdachte Gastronomie-Lösungen für Terrassen und Außenflächen und schafft so hohe Sitzkapazitäten

Die Ganzjahres-Außengastronomie ist, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie, zur Chance geworden. Professionelle, individuell abgestimmte Terrassenüberdachungen bringen gerade in der Gastronomie und Hotellerie erheblichen Mehrwert. Dabei eignen sich Lamellendächer genauso wie Pergola-Systeme in gastronomischen Betrieben aller Art.

Eine Terrassenüberdachung führt in jedem Außenbereich zu einer sichtbaren Aufwertung, die gleichzeitig die Sitzkapazitäten ganzjährig erheblich vergrößern. Für Schutz vor Sonne, Regen und Wind ist dank professioneller Terrassenüberdachungen an 365 Tagen im Jahr für die Gäste gesorgt.

Das Sortiment von Palmiye Deutschland umfasst zahlreiche Branchenlösungen: von stillvoll designten Pergolen und Lamellendächern, über Pavillons in XXL, bis hin zu Überdachungen für den Biergarten oder freistehende Anlagen. Als Hersteller von Terrassenüberdachungen werden Terrassendächer, größere Außenflächen und Sonderlösungen für jeden Zweck individuell produziert.

Per Fernbedienung oder Smartphone sind bewegliche Elemente steuerbar – so können innerhalb von Sekunden Dächer, seitliche Markisen und Schiebeelemente geöffnet oder geschlossen sowie in jede beliebige Position gebracht werden. Dank seitlicher Schließungen aus Glas werden die Terrassenüberdachungen von Palmiye zusätzlich zu einem Kaltwintergarten erweitert, der – ausgestattet mit Infrarot-Heizstrahlern – die ganzjährige Nutzung der Terrasse ermöglicht.

Belüftungsprobleme gehören ebenfalls der Vergangenheit an. Die bioklimatischen Lamellendächer der Skyroof-Kollektion des Herstellers verhindern Stauhitze auf der Terrasse. Die aufgeheizte Luft kann durch das zu öffnende und speziell isolierte Lamellendach problemlos entweichen.

Ebenso sind im Punkt Beleuchtung keine Grenzen gesetzt. Dimmbare LED’s, umlaufende Randbeleuchtungen oder Licht-Spots können individuell in das Terrassendach integriert werden – vom angenehmen Warmton bis hin zur kompletten Ausleuchtung – je nach Zweck und je nach Jahreszeit.

Für die Gäste schaffen diese Terrassenüberdachungen eine stimmungsvolle Atmosphäre, Schutz und ein angenehmes Raumklima. Für die Gastronomie schaffen diese professionellen Terrassenlösungen einen Mehrwert im Ertrag und Empfehlungsgrad.

Auf dem Blog von Palmiye Deutschland werden realisierte Projekte für die Gastronomie vorgestellt, die technisch hoch ausgereift sind und individualisierte Sonderanfertigungen aufzeigen: https://palmiye.de/terrassenueberdachung-gastronomie/

