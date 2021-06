Der Ventrale Vagus – Verstehen und Üben

Der neue medizinische Ratgeber der Ärztin Solveig Hoffmann trägt den Titel „Der Ventrale Vagus“. Dieser hängt mit dem autonomen Nervensystem zusammen und ist für positive Gefühle verantwortlich.

Durch den Ratgeber der Autorin und die enthaltenen praktischen Übungen kann es gelingen, das eigene Wohlbefinden nachhaltig zu steigern. Im Fokus des Buches steht der sogenannte ventrale Vagus. Dieser kann wirken, wenn das autonome Nervensystem das Signal „wir sind in Sicherheit“ gibt. Gemeinsam mit seinem Team, der Vagus-Gruppe, schafft er dann die Grundlage für positive Emotionen, das Lernen und allgemeines Wohlbefinden. Er regt zu engagierten, sozialen Aktivitäten mit Freunden und Angehörigen an und ist daher auch maßgeblich am Aufbau einer Gesellschaft beteiligt.

Mit ihrem neuen Ratgeber hat Solveig Hoffmann ein Buch mit interessantem Hintergrundwissen, lebenspraktischen Hinweisen und einfach in den Alltag zu integrierenden Übungsanleitungen geschaffen.

Die Autorin Solveig Hoffmann war viele Jahre als Frauenärztin in Kliniken sowie ihrer eigenen Praxis tätig. Seit 2003 lebt sie auf Teneriffa und arbeitet dort aktuell im Zentrum für Salutogenese. Zum ventralen Vagus hält sie Vorträge und gibt Workshops.

„Der Ventrale Vagus“ von Solveig Hoffmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32699-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

A.I.S. Resources und Spey Resources machen gemeinsame Sache