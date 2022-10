Der WAVEALERT Push-Alarm

Die WAVEALERT Web-App hilft bei der Vermögensabsicherung mit einem Alarmsystem und ermöglicht Anleger:innen ein zentrales Monitoring Ihrer Investitionen.

„Verpasse keine Welle“ ist der Slogan des Startups WAVEALERT. Nach dem Eintrag der eigenen Anlagen können Nutzer:innen für Kursereignisse eine individuelle Alarmfunktion setzen Wie genau funktionieren die „Wavealerts“ und warum nützen sie bei Handelsentscheidungen?

Die anlassbezogene Alarmfunktion dient dazu, relevante Kursentwicklungen nicht zu verpassen, ohne dass aktuelle Börsennews mit Argusaugen verfolgt werden müssen. Nutzer:innen können unterschiedliche Push-Alarme einstellen, die eine Benachrichtigung senden, sobald das festgelegte Alarmereignis eintritt.

Beispiel

Ende September stieg der Cryptocoin XRP innerhalb von 5 Tagen um 30%. Der gesetzte Alarm (Kursanstieg +25 % in 5 Tagen) wurde ausgelöst und in der Push Nachricht automatisiert aktuelle Unternehmensnews mitgeschickt: Daraus war abzuleiten, dass es Bewegung im richtungsweisenden Verfahren der SEC (amerikanische Börsenaufsicht) gegen das Kryptounternehmen Ripple, dem Herausgeber der XRP-Währung, gibt.

Die mitgelieferten Hintergrundinformationen der Pushnachricht hilft Nutzer:innen, die gegenwärtige Lage besser einzuschätzen und die Kursbewegung zu bewerten. Für die Formulierung sinnvoller Alarmereignisse bietet die WAVEALERT-Community Inspiration.

Wer dahinter steckt

WAVEALERT ist ein Start-Up mit Sitz in Köln. Erste Ideen und Prototypen zur Plattform entwickelte Gründer Moritz Biehl bereits während seiner Zeit in der Innovationsabteilung von T-Systems in Dresden. WAVEALERT ist neben Moritz Biehl auch sein Partner Max Geilke, der als Software-Entwickler das Projekt seit der Alphaphase getragen hat. Ergänzt wird das Team durch Alexander Johne, der das Startup im Bereich Markenaufbau und Wachstum unterstützt.

Die Web-App Wavealert ist ein praktischer Portfoliomonitor für viele wesentliche Assetklassen. Er bietet Anleger:innen Hilfe, Vermögenswerte aus verschiedenen Depots zentral an einem Ort zusammenzuführen. Mittels einem individuell einstellbaren Alarmsystem können Nutzer:innen über Kursbewegungen Ihre Anlagen aktiv informiert werden.

