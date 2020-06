KI-Kontrolle von Dahua: Fieber-Alarm bei 245 ambulanten Patienten – 12 mit Covid-19

Pandemie-Prävention – Helios Klinikum Bad Saarow

Das Helios Klinikum Bad Saarow nutzt für seine Pandemie-Prävention die thermische, kontaktlose KI-Körpertemperatur-Lösung von Dahua. Ambulante Patienten werden so bereits vor Betreten der Einrichtung zuverlässig auf Fieber überprüft. Die Klinik bewertet das eingesetzte System als praktikabel und wertvoll, um zuverlässiger als bisher die Risiken einer Streuung des Corona-Virus durch Patienten und Mitarbeiter im Klinikum zu reduzieren.

In der Pandemie hat das Helios Klinikum Bad Saarow erfahren, dass die Infektion eines medizinischen Mitarbeiters mit Covid-19 bereits verheerende Folgen für den Klinikbetrieb hat. Zu deren Verhinderung wurden deshalb Maßnahmen ergriffen, um Personen bereits vor Betreten des Klinikums auf fieberartige Symptome zu überprüfen. Zum Einsatz kommt die thermische KI-Lösung von Dahua zur automatisierten Körpertemperatur-Kontrolle, die gleichzeitig eine kontaktlose Überprüfung sicherstellt. Der integrierte Perimeter gewährleistet dabei, dass ausschließlich die Stirntemperatur als zuverlässigste Referenz unabhängig von anderen Wärmequellen gemessen wird. Die Messgenauigkeit von +/- 0,3 °C erfüllte dabei die Mehrheit aller randomisierten Kontrollmessungen. Ebenso wurde die mögliche Entfernung von bis zu 3 Metern zu den überprüfenden Personen bei den Messungen voll umgesetzt.

Ergebnis der Kontrollstudie

Im Anwendungsbeobachtungszeitraum wurden 1.261 Personen als Patienten in der Notaufnahme aufgenommen. Bei 257 Patienten (20,4%) wurde über die Kontrolltemperaturmessung ein Fieberverdachtsfall festgestellt, von denen 245 in einer Sekundärmessung mit einem Fieberthermometer bestätigt wurden. 95,3% der Kontakte davon stellten sich als signifikante Infektionskrankheiten heraus, 12 Fälle davon später als Corona-Infektionen.

Zur Helios Klinikum Bad Saarow Studie: Download

Verfahren und Eigenschaften der KI-Körpertemperatur-Kontrolle von Dahua

Intelligente Wärmebildkameras zur automatisierten Körpertemperatur-Kontrolle an Eingängen können die Sicherheit nachweislich effizient steigern. Diese dienen dabei als erste Überwachungsmaßnahme. Tritt ein Fall ein, wird ein interner Alarm ausgelöst. Per medizinischem Thermometer kann dann eine Nachprüfung separat erfolgen, ohne den Personenfluss zu behindern.

Die übliche Körpertemperatur eines Menschen beträgt 36,6 °C. Eine Abweichung von nicht mehr als 0,3 °C wird allgemein akzeptiert, wie die ASTM-Norm E1965-98 (2003) ausweist. Die Dahua Wärmebild-Technologie erreicht aufgrund des integrierten, kalibrierten Perimeters die dafür erforderliche Messgenauigkeit von +/- 0,3 °C. Aufgrund ihrer KI-Eigenschaften erfolgt ausschließlich die Messung der Stirntemperatur als konstanteste Referenz. Der Einfluss anderer Wärmequellen wird so zuverlässig ausgeschlossen. Für einen reibungslosen Ablauf in der Einlasskontrolle überprüft die KI-Lösung bis zu 15 Personen gleichzeitig. Die Messungen erfolgen kontaktlos aus 3 Metern Entfernung, was einer möglichen Staubildung maßgeblich entgegenwirkt. Gegenüber herkömmlichen Methoden wird die Temperatur-Vorabprüfung so für alle Beteiligten deutlich exakter, schneller und mit dem erforderlichem Abstand kontaktlos ausgeführt. Das Dahua System ist umfassend zertifiziert, inklusive Kalibrierungszertifikat, das dessen kontant präzise Messgenauigkeit bestätigt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dahua Technology GmbH

Frau Presse Team

Monschauer Straße 1

40549 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 2054 4120

web ..: https://www.dahuasecurity.com/de/

email : sales.de@dahuatech.com

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. ist ein führender Produkt- und Lösungsanbieter in der globalen Videoüberwachungsbranche mit rund 13.000 Mitarbeitern weltweit. Die Lösungen, Produkte und Leistungen von Dahua sind in über 180 Ländern und Regionen im Einsatz. Dahua hat ein globales Firmennetzwerk mit 22 lokalen Niederlassungen außerhalb Chinas, 42 Tochterunternehmen und Büros auf sämtlichen Kontinenten. Seit 2010 reinvestiert das Unternehmen regelmäßig 10 Prozent des Jahresumsatzes in Research and Development. Mehr als 5.000 Ingenieure arbeiten an innovativen Technologien für Objektive, Bildsensoren, Videokodierung und -übertragung, eingebettete Prozessoren, Grafikverarbeitung, Videoanalyse, Zuverlässigkeit von Software und Netzwerksicherheitstechnologie. Bereits 2015 hatte Dahua laut IHS 2016-Bericht den zweitgrößten Marktanteil am globalen Markt für Videoüberwachungsausrüstung.

Pressekontakt:

Dahua Technology GmbH

Frau Presse Team

Monschauer Straße 1

40549 Düsseldorf

fon ..: +49 211 2054 4120

web ..: https://www.dahuasecurity.com/de/

email : sales.de@dahuatech.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fuck you, morbus bechterew, CFS, Krebs, KPU, burnout, PMS, SMA, Arthrose, Tourette, MS, CORONA & Co!