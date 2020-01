Der Weg von Urgroßvaters Regenschirmreparatur hin zum aufstrebenden E-Commerce Unternehmen

Christian Ströhle mit der Geschichte, wie „schirmmacher“ ein innovatives Geschäftsmodell mit einem traditionellen Produkt vereint.

Auch wenn der Urgroßvater von Christian Ströhle es wohl kaum so bezeichnet hätte, hat auch er damals ein „Start-Up“ gegründet.

Weil die Reparatur von Regenschirmen sein Geschäftsmodell war, nannte man ihn überall im Dorf den Dächlemacher.

Man sah ihn draußen, wie er mit seinem Fahrrad herumfuhr, um Schirme von seinen Kunden abzuholen, oder um bereits reparierte Schirme wieder zurückzubringen.

Eine Generation später fasste auch der Großvater von Christian Ströhle Fuß im Schirmbereich und entwickelte das Geschäftsmodell weiter, indem er sich eine eigene Schirm-Manufaktur aufbaute.

Diese kleine Schirmmanufaktur hatte nun nicht mehr nur ein Dorf als Zielgruppe, sondern belieferte bis in die 80er Jahre hinein ganz Österreich und auch teilweise Deutschland und die Schweiz mit Regenschirmen. Doch die Anforderungen an das Produkt änderten sich im Laufe der Zeit und die Schirme wurden zu immer günstigeren Preisen aus Asien auf den Markt gebracht, so dass die Schirmmanufaktur in Götzis heute nicht mehr besteht. Was aber ungebrochen weiterhin blieb, ist die Liebe zum Schirm. Das Produkt selbst hat sich nämlich im Grundsatz nicht wesentlich verändert, es sind vor Allem die Geschäftsmodelle, die sich gewandelt haben.

Die Vision mit den Werbeschirmen

Seit seiner Jugend ist Christian Ströhle ein aufmerksamer Beobachter dieser wirtschaftlichen Entwicklungen und kam schließlich zu der Vision, das Familiengeschäft mit den Schirmen an die heutige Zeit anzupassen und gründete die Firma schirmmacher.

Da der Bereich Außenwerbung immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und Schirme als ideale Werbefläche in den Fokus gerieten, spezialisierte sich das Schirmgeschäft in 4. Generation auf individuell hergestellte und bedruckte Regenschirme, Sonnenschirme und Zelte. Beliefert mit Werbeschirmen und bedruckten Zelten werden nun Firmen aller Art in ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ausgewählte Hersteller in Europa und in Asien produzieren die Produkte. Kunden finden zumeist über das Internet zu schirmmacher und informieren sich auf der Homepage über das Angebot oder rufen direkt bei den Schirm-Experten an.

Ziel ist es, für jede Firma und jedes Firmenlogo den perfekten und individuell bedruckten Schirm oder das bedruckte Zelt zu gestalten, ohne dabei ein sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis unberücksichtigt zu lassen.

schirmmacher Heute

Heute kann die Firma schirmmacher als modernes E-Commerce-Unternehmen betrachtet werden, das sich auf den Bereich B2B konzentriert. Das viele positive Feedback der Kunden und der ständige Kundenzuwachs bestärkt das schirmmacher-Team regelmäßig in dessen Tun und Schaffen. Täglich wird mit viel Energie daran gearbeitet, den Service immer weiter zu optimieren und das Produktangebot noch weiter zu verbessern. Nur auf diese Weise können Qualitätsprodukte zu möglichst günstigen Preisen angeboten werden und gleichzeitig die große Zufriedenheit der Kunden auch weiterhin sichergestellt werden.

Das Produktangebot

Über die Zeit hinweg ist die schirmmacher Produktpalette ausgeweitet worden, sodass inzwischen nicht mehr nur individuell bedruckte Regenschirme (mehr dazu unter https://schirmmacher.com/regenschirme) angeboten werden.

Genauso ist schirmmacher auf das Bedrucken von Sonnenschirmen spezialisiert. Die Druckmöglichkeiten und das Design sind dort ebenfalls äußerst flexibel.

Weiterst werden auch Pavillons und Faltzelte als Werbefläche bedruckt, die in vielen Fällen eine praktische Alternative zum Sonnenschirm darstellen. Zu den Produkten: https://schirmmacher.com/zelte.

Besonders hervorzuheben ist, wie sich in der heutigen Zeit Schirme und Zelte ab bereits einer geringen Bestellmenge kostengünstig und individuell gestalten und bedrucken lassen. Die Möglichkeiten gehen von kleinen Verzierungen (z. B. Griffgravuren und einzelne mit dem Logo bedruckte Schirmsegmente) bis hin zu einem vollflächigem bedruckten Werbeschirm oder Zelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CST GmbH – schirmmacher

Herr Christian Ströhle

Junker Jonas Platz 3

6840 Götzis

Österreich

fon ..: 0800 298051

web ..: https://schirmmacher.com

email : nail@schirmmacher.com

Als Familienunternehmen mit über 50 Jahren Erfahrung ist Schirmmacher Ströhle ein zuverlässiger Partner für Werbeschirme aller Art und spezialisiert auf die Herstellung, den Import und die Bedruckung von Regen- und Sonnenschirmen in bester Qualität. Dort erhält man hochwertige Werbeschirme, wie Regenschirme, Sonnenschirme und wasserfeste Marktschirme mit individuellem Design. Von der Beratung über das Layout und die Produktion bis zu Verpackung und Versand kommt bei Schirmmacher Ströhle alles aus einer Hand.

Pressekontakt:

Bio-Seo Agentur Handart

Frau Patricia Lammer

Schellenbergstraße 3

82110 Germering

fon ..: +49 (89) 89 42 70 58

web ..: https://www.bio-seo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZIM 2020 wesentliche Neuerungen des Zentralen Innovationsprogrammes Mittelstand des BMWI