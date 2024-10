Der Weg zum Bestseller: Fokus statt Breite

„Ein Buch für jeden ist ein Buch für niemanden.“ (Zitat Daniela Landgraf)

Diesen Satz bekommen die Kunden von Daniela Landgraf, Autorin des Buches „Dein Buch in 12 Wochen“ und erfolgreiche Buchmentorin, immer wieder zu hören.

In der Welt des Buchschreibens stoßen viele Autoren auf eine grundlegende Herausforderung: Sie wollen mit ihrem Buch möglichst viele Menschen erreichen. Doch oft führt dieser Ansatz dazu, dass das Buch an niemanden so richtig gerichtet ist. Ein Buch, das versucht, allen gerecht zu werden, verliert seine Schärfe und Botschaft – und wird am Ende für niemanden wirklich relevant. Diese Aussagen richten sich vor allem an Autoren von Sachbüchern, Ratgebern und Fachbüchern. Denn oft sollen diese Bücher als Kundenmagnet, Leadmagnet oder zur Unterstreichung der eigenen Expertise genutzt werden.

Warum ist das so?

1. Zielgruppe festlegen: Das Fundament eines erfolgreichen Buchs

Die Basis jedes erfolgreichen Buchprojekts ist eine klar definierte Zielgruppe. Wenn Autoren sich vor dem Schreiben nicht darüber im Klaren sind, wen genau sie ansprechen wollen, verlieren sie den Fokus. Ein Buch, das für „alle“ geschrieben wird, ist oft zu allgemein, um wirklich zu überzeugen. Die Leser spüren sofort, wenn Inhalte nicht auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Deshalb sollte bereits zu Beginn des Schreibprozesses genau festgelegt werden, wer die potenziellen Leser sind und welchen Mehrwert das Buch für diese Gruppe bieten soll. Gerade, wenn ein Buch als Lead- oder Kundenmagnet diesen soll, ist die Bestimmung der Zielgruppe hoch relevant.

2. Positionierung: Der Schlüssel zur Sichtbarkeit

Ein spezifisches Thema für eine klar definierte Zielgruppe ermöglicht es dem Buch, sich auf dem Markt zu positionieren. Bücher, die ein spezielles Problem oder Bedürfnis ansprechen, finden leichter ihren Weg zu den Lesern, weil sie für eine klar abgegrenzte Nische relevant sind. Ein Buch für alle hingegen geht in der Flut von Publikationen oft unter, weil es an Profil und Einzigartigkeit fehlt. Hierzu ein einfaches Beispiel aus einem anderen Bereich: Wenn Menschen ein medizinisches Problem, eine Besonderheit haben. Zu wem gehen sie? Zum Allgemeinmediziner oder zum Spezialisten? Ähnlich ist es im Bereich der Bücher. Wenn beispielsweise ein Leser eine Herausforderung hat, wie familiäre Probleme, finanzielle Sorgen, Arbeitslosigkeit, Energielosigkeit oder was auch immer. Dann sucht er sich speziell ein Buch zu diesem Thema und kein allgemeines Krisenbuch zum Lesen aus.

3. Tiefgang statt Oberflächlichkeit

Ein Buch, das versucht, zu viele Themen abzudecken, bleibt zwangsläufig an der Oberfläche. Es fehlt der Raum, um in die Tiefe zu gehen und dem Leser echten Mehrwert zu bieten. Leser schätzen jedoch detaillierte und fundierte Inhalte, die ihnen helfen, ein Problem zu lösen oder ihr Wissen zu erweitern. Ein zu breiter Fokus verhindert dies. Leser möchten sich abgeholt fühlen in ihrem spezifischen Thema. Zu viel Oberflächlichkeit und Breite kann dazu führen, dass ein Buch schnell wieder aus der Hand gelegt wird. Gerade, wenn sich Autoren als Experten positionieren wollen, ist es unerlässlich, mehr in die Tiefe, als in die Breite zu gehen.

4. Expertenstatus aufbauen

Autoren, die sich auf ein spezifisches Thema konzentrieren, bauen sich langfristig eine Expertenposition auf. Sie werden von Lesern und in ihrer Branche als Spezialisten wahrgenommen. Ein Buch, das in einem bestimmten Bereich fundierte Inhalte liefert, stärkt die Glaubwürdigkeit des Autors und öffnet oft weitere Türen, sei es durch Vorträge, Seminare oder neue Buchprojekte. Eine Spezifizierung in einem bestimmten Bereich, bedeutet nicht zwangsläufig, dass nicht auch andere Expertenbereiche aufgebaut werden können – nur nicht in ein und demselben Buch.

5. Authentizität und Leserbindung

Letztlich ist Authentizität ein entscheidender Faktor. Leser möchten sich mit dem Buch und dem Autor identifizieren können. Ein unspezifisches Buch verliert schnell den Bezug zu den Lesern. Sie spüren, wenn der Autor versucht, es allen recht zu machen, und wenden sich ab. Ein fokussiertes Buch hingegen schafft Vertrauen und baut eine langfristige Bindung zwischen Autor und Lesern auf.

Fazit: Weniger ist mehr

Wer erfolgreich ein Buch schreiben möchte, sollte die Finger von der Idee lassen, ein „Buch für alle“ zu schreiben. Der Weg zum Erfolg liegt darin, sich auf eine klare Zielgruppe und ein spezifisches Thema zu fokussieren. Das Ergebnis wird ein Buch sein, das wirklich wirkt und seine Leser nachhaltig beeindruckt.

Mehr Tipps und Tricks rund um das Thema Buchschreiben verrät Daniela Landgraf in ihrem Buch „Meine Top-Learnings aus 40 veröffentlichten Büchern„. Das Buch kann kostenfrei von ihrer Homepage https://buch-coaching.info heruntergeladen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Buchmentorin, Ghostwriterin und Literaturagentin Daniela Landgraf

Frau Daniela Landgraf

Pülsener Str. 9

24257 Köhn

Deutschland

fon ..: 0174-2419788

web ..: https://buch-coaching.info

email : dl@danielalandgraf.com

Daniela Landgraf ist Autorin von 19 Büchern, Keynote Speakerin und Autorin. Spezialisiert hat sie sich auf die Themen mentale Stärke und Selbstwert infolge Ihrer eigenen Lebensgeschichte. Aufgrund Ihres Tourette-Syndroms ist sie selbst durch die „Selbstwerthölle“ gegangen und weiß aus eigener Erfahrung, wie sehr Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe dem Lebensglück entgegenstehen, selbst wenn eine hohe mentale Stärke vorhanden ist.

Ursprünglich war sie in der Finanzbranche tätig und dieser fast 30 Jahre lang treu – als Beraterin, Vertriebsleiterin, Dozentin, Trainerin und IHK-Prüferin.

Seit vielen Jahren coacht sie Führungskräfte und Mitarbeiter aus diversen anderen Branchen und steht mit ihren inspirierenden Impulsvorträgen regelmäßig auf der Bühne.



Pressekontakt:

Buchmentorin, Ghostwriterin und Literaturagentin Daniela Landgraf

Frau Daniela Landgraf

Pülsener Str. 9

24257 Köhn

fon ..: 0174-2419788

email : dl@danielalandgraf.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gefahrstoffverwaltung für mehr Arbeitssicherheit – Arbeitsschutzmanagement mit Gefährdungsbeurteilungen Der Weg zum Bestseller: Warum Fokus wichtig ist.