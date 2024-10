Zucchiolo Rezept: Lecker und gesund – gefüllter Zucchiolo (mit Hackfleisch und Grana Padano)!

Zucchiolos – Neue aus Spanisen – die Gemüsekreuzung aus Zucchini und Gurke bietet viele Möglichkeiten!

Küche mit Finesse: Die Spanische Zucchiolo der Firma Unica Fresh gewann erst im Februar 2024 den Fruit Logistica Innovation Award (FLIA) in Berlin, sie ist eine aus Südamerika stammende Kreuzung aus Zucchini und Gurke und wird dort als Zapallito bezeichnet.

Das Gemüse wurde dann in Spanien züchterisch für den Gewächshausanbau (ganzjährig) weiter entwickelt.

Deshalb ist es ist keine neue Zucchini-Sorte, sondern eine absolut neue Gemüsesorte für den europäischen Markt. Es gibt Sorten sowohl für den Herbst-/Winter- als auch für den Frühjahrsanbau.

Die Zucchiolos sind vielseitig verwndbar in der Küche – roh und auch zubereitet, z.B. gefüllt.

Hilfreiche Rezeptlinks hier:

Zucchiolo Rezept – Gefüllter Zucchiolo (mit Hackfleisch und Grana Padano): https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Rezept-26-zucchiolo-gefuellt.html

sowie

Weitere originelle und interessante Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt:

Hildebrandt: originäre Rezepte von Dr. Harald Hildebrandt https://www.dr-harald-hildebrandt.de/1-Rezepte.php

Hinweis zur Zubereitung:

1. Eine Zwiebel, den Knoblauch und den Ingwer und die Minze und oder den Majoran fein hacken, den Lauch in kleine Ringe schneiden.

2. Alles zusammen zum Hackfleisch in eine Schüssel geben, die Eier, den Senf, die eingeweichte geriebene Semmel und die Hälfte vom Käse kleingeschnitten mit den Gewürzen hinzugeben und alles gründlich mischen und kneten.

3. Von den Zucchiolos die Oberseite abschneiden, dann die Körper aushöhlen, mit etwas Salz und Pfeffer würzen, mit dem gewürzten Hackfleisch randvoll ohne Hohlräume füllen, den restlichen Käse darauflegen und mit etwas saurer Sahne übergießen. Dann jede Frucht mit ihrem Deckel verschließen.

4. Das Butterschmalz (oder Margarine oder Bratöl) in einer Pfanne erhitzen, pro Zucchiolo ein Stück mageren Bauchspeck und eine viertel mittelgroße Zwiebel hinzugeben und zusammen mit überschüssigem Hackfleisch (als kleine Klößchen geformt) die Zucchiolos anbraten.

5. Wenn der gewünschte Bräunungsgrad erreicht ist, die Brühe aufgießen, das Zucchioloinnere, Gewürze nach Bedarf und Salzgemüse dazugeben, abschmecken, etwa eine Stunde köcheln lassen, dabei öfter umrühren und die Zucchiolos mit der Soße begießen.

6. Die Zucchiolos und die Klößchen entnehmen und die Soße mit einem Stabmixer/Pürierstab pürieren (oder durch ein Sieb rühren), saure Sahne hinzugeben und bei Bedarf mit Soßenbinder oder Reismehl andicken.

Handelsware: Die handelbaren Früchte sind kleine runde abgeflachte Kürbisse in den Farben von Gelb bis Grün, cirka 8 – 12 Zentimeter im Durchmesser und bis 250 Gramm schwer.

Fruchteigenschaften: Ihr Fruchtfleisch hat eine festere Konsistenz als Zucchini mit kleinen nicht störenden weichen Kernen und mit einem angenehmen Geschmacksmix von Gurke und Zucchini, mild bis leicht süßlich.

Wert: Es ist ein kalorienarmes Gemüse, reich an Ballaststoffen, Vitamin A und C sowie Antioxidantien – gekocht und roh (auch mit Schale!) essbar!

Haltbarkeit: Bemerkenswert ist die gute Haltbarkeit der Zucchiolos nach der Ernte, da sie auch außerhalb des Kühlschranks etwa drei Wochen lang frisch bleiben und so ohne Kühlung gelagert werden können (im Unterschied zu Zucchini oder Gurke).

Verwendung: Die gesamte Frucht kann sehr vielseitig verwendet werden (nur der harte Stiel ist nicht essbar und muss entfernt werden): Zubereitung frisch und roh ähnlich einer Gurke und gekocht ähnlich einer Zucchini oder Aubergine.

Zubereitung: Empfehlenswert ist die Zubereitung beispielsweise

– roh z.B. geschnitten, gehobelt oder gehackt für Salate und alternativ auch

– gedünstet (auch im Gemüsemix) oder gebacken gefüllt mit Hackfleisch und Käse (z.B. Feta, Grana Padano, Parmesan, Cheddar, Gouda, Emmentaler oder Mozzarella)!

