International Cheesecake Day am 30. Juli 2022 – Simply V macht’s möglich: Käsekuchen wird pflanzlich-lecker

Tag des Käsekuchens

Kuriose Gedenktage gibt es viele, aber an kaum einem schmeckt es so gut wie an diesem: Am 30. Juli feiern die USA den International Cheesecake Day, und auch hierzulande sollte der Tag des Käsekuchens gefeiert werden, gehört dieser Klassiker doch zu den beliebtesten Kuchen in Deutschland. Ob nun amerikanisch mit Frischkäse oder deutsch mit Quark – erlaubt ist, was schmeckt. Dass beide Varianten immer häufiger rein pflanzlich zubereitet werden, liegt am gestiegenen Ernährungsbewusstsein und an Simply V. Mit dem Simply V Streichgenuss, einer Frischkäse-Alternative, lässt sich mühelos ein Cheesecake American Style zaubern, und mit dem Simply V Frischegenuss, einer Quark-Alternative, gelingt der Käsekuchen nach Omas Art spielend einfach, und das nicht nur zum Tag des Käsekuchens…

Simply V kommt wie gerufen für alle jene, die frischen Wind in die Backstuben der Nation bringen möchten, und das sind gut die Hälfte der Deutschen: Laut einer Backstudie von backen.de probieren 46 % gern neue Backrezepte aus. 43 % weichen beim Backen auch mal vom Backrezept ab und variieren die Zutaten oder die Zubereitung nach ihren eigenen Vorstellungen. Mit dem Simply V Streichgenuss Cremig Mild und dem Simply V Frischegenuss ist genau das bei klassischen Cheesecake- und Käsekuchen-Rezepten möglich – und noch mehr: Die rein pflanzlichen Varianten erfüllen den Wunsch vieler Genießer nach einer bewussteren Ernährung. Jeder zweite (46 %) ernährt sich heute bewusst anders als noch vor einigen Jahren, wie aus einer repräsentativen Umfrage der E.V.A. GmbH hervorgeht. Gleichzeitig leisten Simply V-Produkte einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz, denn für die Herstellung von pflanzlichen Lebensmitteln werden deutlich weniger Ressourcen gebraucht wie für die Erzeugung von tierischen Nahrungsmitteln. Ein weiterer Nebeneffekt: Alle können den Kuchen genießen, selbst Menschen mit einer Laktoseunverträglichkeit oder einer Milcheiweiß-Allergie.

Simply V Ist es gelungen, pflanzliche Alternativen herzustellen, die ebenso verwendet werden können wie Käse. Zusammen mit ihrem unvergleichlichen Geschmackerlebnis hat das die Marke zur beliebtesten Käse-Alternative Deutschlands gemacht. Die Simply V-Alternativen für Frischkäse, Scheibenkäse, Reibekäse, Parmesan, Hirtenkäse und Grillkäse sowie für Quark lassen auch bei ausgewiesenen Käse-Liebhabern keine Wünsche offen, weder beim Geschmack noch bei der Konsistenz oder den Verwendungsmöglichkeiten.

Eine Reihe köstlicher Cheesecake- und Käsekuchen-Rezepte – mit und ohne Backen – bietet Simply V unter https://www.simply-v.de/de/rezepte/suche?q=Cheesecake

Weitere Informationen auch unter: https://www.simply-v.de

