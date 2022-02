Heiß begehrt: der neue Simply V Grill- und Pfannengenuss

Grillstabile, rein pflanzliche Käse-Alternative für Grill & Pfanne in drei Sorten – gelingt perfekt auch ohne Aluschale – kein Quietschen

Mit Simply V kommt jetzt noch mehr Abwechslung auf den Grill – und in die Pfanne: Ab April bereichert der neue, rein pflanzliche Grill & Pfannengenuss die Auswahl für alle, die gern auch mal fleischlos genießen. Genau das tun immer mehr, allen voran die jüngere Generation. Sie können nun wählen, welche der drei Sorten des Simply V Grill & Pfannengenuss‘ sie zuerst auf den Rost oder in die Pfanne legen: Mild-Cremig, Mediterrane Kräuter oder Tomate Oregano. Dort bekommt der Simply V Grill & Pfannengenuss bereits nach einigen Minuten eine leckere goldbraune Farbe und kann anschließend heiß serviert werden. Gemacht ist der neue Grill & Pfannengenuss wie alle Simply V Produkte mit Mandeln, ohne Soja und ohne Palmöl.

Der „Neue“ ist grillstabil und braucht nicht in einer Aluschale zubereitet zu werden – das macht das Produkt ganz einfach in der Handhabung. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist nicht nur der Verzicht auf die Aluschale ein Pluspunkt, die Faltschachtel besteht zu über 90 % aus Recyclingmaterial. Auf ihrer Innenseite finden sich leckere Rezepte, die Verbraucher für weitere Verwendungsmöglichkeiten inspirieren. Denn auch wenn hauptsächlich in den Sommermonaten gegrillt wird, hat der Simply V Grill & Pfannengenuss doch das ganze Jahr über Saison, der Pfanne sei Dank – und gegrillt wird mittlerweile auch das ganze Jahr über.

Der neue Simply V Grill & Pfannengenuss ist ab April 2022 im Handel erhältlich. Angeboten wird er in den Sorten Mild-Cremig, Mediterrane Kräuter und Tomate Oregano. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 150 g-Packung liegt bei jeder Sorte bei EUR 2,99.

Weitere Informationen unter: https://www.simply-v.de

