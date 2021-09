Der weise Wobold sucht das Eis – Nachdenklich stimmendes Kinderbuch

Christian Däullary macht Kinder mit „Der weise Wobold sucht das Eis“ auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam.

Tief im Bauch eines Gletschers lebt der weise Wobold Alvar Dopf zusammen mit Frau Hildur, seinen vierzehn Woboldkindern und allen anderen Wobolden. Allerdings gibt es momentan ein Problem: In den Höhlen der Wobolde bröckelt immer öfter die Erde von den Decken. An seinem 150. Geburtstag bekommt Alvar Besuch von seinem Opa Eldar, der ihn im Namen des Woboldrates auf eine Mission schickt: Alvar muss herausfinden, warum es im Bauch des Gletschers immer wärmer wird. Der weise Wobold nimmt all seinen Mut zusammen und macht sich auf die Suche nach dem Eis in der unbekannten Welt außerhalb des Gletschers, wo die seltsamen Wesen leben, die man Menschen nennt. Als er dem Menschenmädchen Lyra begegnet, wird es für Alvar Dopf gefährlich.

Die kurzweilige Geschichte, die in „Der weise Wobold sucht das Eis“ von Christian Däullary erzählt wird, erhält durch die Illustrationen aus der Feder Polina Zinovievs das besondere Extra. Die Geschichte soll Kinder – und eventuell auch die vorlesenden Erwachsenen – zum Nachdenken über das Klima und den Einfluss der Menschen darauf anregen. Das Buch eignet sich auch zum eigenständigen Lesen, doch ideal ist es, wenn der Inhalt mit einem Erwachsenen diskutiert werden kann, um eventuell gemeinsam darüber zu sprechen, was man selbst unternehmen kann, um ein wenig umweltfreundlicher zu sein.

„Der weise Wobold sucht das Eis" von Christian Däullary ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-35088-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

