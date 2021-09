„Der Zirkel des Narzissten“ – Eine literarische Achterbahnfahrt der Gefühle

Valerija Konstantinovna Skripnicenko nimmt die Leser in „Der Zirkel des Narzissten“ auf eine Lebensreise, die sie emotional bewegen wird, mit.

Dieser neue Roman beginnt mit einem Vorwort für männliche Leser, die in ihrem Leben einer narzisstischen Frau verfallen sind, aber auch mit einem Vorwort für Frauen, die sich eventuell als narzisstisch ansehen, oder mit solchen Frauen in ihrem eigenen Leben zu tun haben. Der Roman erzählt die Geschichte eines Menschen, der sich aufgrund seiner Schwäche für narzisstisch veranlagte Menschen eine imaginäre Halsgeige angelegt hat – und beinahe in den Wahnsinn getrieben wird. Anhand der Geschichte lernen die Leser, wie sie selbst stark sein können und dass nur sie selbst der Mensch sind, der seine Probleme beseitigen kann. Dies geschieht, indem bestimmte Muster durchbrochen werden, was schwer sein kann, wenn diese bereits seit den Kindertagen – wie im Leben des Protagonisten – fest verankert sind.

Der Roman ist „Der Zirkel des Narzissten“ von Valerija Konstantinovna Skripnicenko einerseits eine hinreißende Liebesgeschichte, die das Herz der Leser erwärmt, und andererseits eine Geschichte über emotionalen Missbrauch, der das Herz der Leser im gleichen Zug erkalten lässt. Wer sich auf dieses Buch einlässt, der muss auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle vorbereitet sein. Das Buch ist jedoch mehr als nur ein Roman, denn es gibt den Lesern durch die Handlung Informationen über den Umgang mit Narzissten und wie man sich aus dem Elend befreien kann, wenn man selbst in die Fänge eines solchen Menschen geraten ist.

