Von Abenteuerreisen und gefühlvollen Gefährten – Ein Buch der großen Gefühle

Alexandra Thoese berührt mit „Von Abenteuerreisen und gefühlvollen Gefährten“ die Seelen und Herzen der Leser.

Jeder Mensch durchlebt in seinem Leben die unterschiedlichsten Gefühle. Manche sind willkommen und werden genossen, andere verdrängt und vergisst man gerne, wenn man es nicht schafft, sie vollkommen zu vermeiden. Die Autorin dieses Buchs nimmt alle Emotionen wahr und widmet ihnen jeweils ein paar Seiten. Sie adressiert die Worte an die Gefühle selbst. So spricht sie in ihren kurzen Texten mit dem Kummer und der Angst, aber auch mit ihrem Mut und ihrer Freude. Sie spricht über Mangel und Fülle, über Zweifel und Vertrauen, Trauer und Hoffnung, Wut und Liebe und mehr. Jeder der persönlichen Texte wird durch schöne und nachdenklich stimmende Illustrationen von Erdenkind Simone ergänzt.

Das kleine aber feine Buch „Von Abenteuerreisen und gefühlvollen Gefährten“ von Alexandra Thoese richtet sich an alle Menschen, die Geschichten und Magie lieben. Die Autorin wurde im Jahr 1969 geboren und lebt heute mit ihrer Familie in Bremen. Sie schreibt Gedichte und Geschichten, die Gefühle in Bilder aus Worten übersetzen. Als feinsinnige Mentorin begleitet sie intuitiv und empathisch Menschen auf ihrem Herzensweg und in ihre Kraft. Die Leser können auf ihrer Webseite www.alexandrathoese.de mehr über die Autorin und ihre Werke lernen. Auch via tredition erschienen: „Seelenpoesie – Worte, die das Herz berühren“ und „Seelenpoesie – Heilsames aus dem Herzen“.

„Von Abenteuerreisen und gefühlvollen Gefährten“ von Alexandra Thoese ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22895-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Todesprozess aus energetischer Sicht – Spirituelle und wissenschaftliche Perspektiven