Mit Rad und Sack auf Tour – Meine Jugend- und Abenteuerreisen.

Der Autor Hans Wirtz nimmt seine Leser in seinem neuen Buch „Mit Rad und Sack auf Tour“ auf seine Fahrrad- und Tramptouren mit. Diese unternahm er bereits kurze Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

In insgesamt drei Kapiteln erzählt der Autor von seinen erlebnisreichen Touren, die er in einer Zeit unternahm, als noch die wenigsten Leute reisten. Aber auch die Art der Reisen war ungewöhnlich. Im ersten Kapitel beschreibt Hans Wirtz, wie er mit dem Fahrrad quer durch Deutschland, Europa und das ehemalige Jugoslawien fuhr.

Der zweite Teil des Buches steht unter dem Motto „In 100 Tagen ums Mittelmeer“. Der Start lag damals in Salzburg und die Tour führte Wirtz und seine Begleitung über die Alpen, den Balkan und Griechenland sowie die Türkei. Besonders abenteuerlich liest sich die Fahrt durch Zentralasien über den Taurus bis nach Syrien und Jordanien. Dort am Golf von Akaba traf er damals auf die kürzlich verstorbene Survival-Legende Rüdiger Nehberg und half ihm bei der Befreiung aus dem Gefängnis.

Man kann sich leicht vorstellen, dass die Fahrt mit dem Fahrrad hier nicht mehr möglich war und die beiden Abenteurer per Anhalter reisten. In Afrika durchquerte Wirtz dann auf 3000 Kilometern die Libysche Wüste, natürlich ebenfalls per Autostopp.

Im dritten Kapitel beschreibt Wirtz, wie er als Student in den Libanon, nach Abu Simbel und nach Troja reiste. Von Abu Simbel berichtet er über die spektakulären Geschehnisse der letzten Stunden vor der Versetzung des historischen Felsentempels. Viele Originalfotos dokumentieren die Reisen.

Der Autor Hans Wirtz wurde 1938 in Dormagen geboren und arbeitete viele Jahre als Ingenieur im öffentlichen Dienst. In den letzten 20 Jahren ließ er sich dann als freier Landschaftsarchitekt mit eigenem Büro in Würselen nieder. Schon als kleiner Junge träumte er davon, einmal die Welt zu erkunden. Als er mit 15 Jahren sein erstes Fahrrad bekam, unternahm er zunächst kleinere Touren, bis ihn seine ungewöhnlichen Reisen schließlich in die ganze Welt führten. Die Reisen wurden ständig von einem Tagebuch begleitet, was ihn dazu animierte, ein Buch über seine Abenteuer zu schreiben.

