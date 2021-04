Der Todesprozess aus energetischer Sicht – Spirituelle und wissenschaftliche Perspektiven

Ester Münger-D’Aguanno wirft in „Der Todesprozess aus energetischer Sicht“ einen Blick auf das Leben nach dem Tod.

Viele Menschen fragen sich, wie und ob es nach dem Tod irgendwie weiter geht. Religiöse Menschen glauben an Himmel und Hölle, an Wiedergeburt oder die elysischen Felder, um nur einige Beispiele zu nennen. Doch kann über das Leben nach dem Tod wirklich etwas ausgesagt werden? Was geschieht energetisch mit den feinstofflichen Körpern nach dem Sterben? Beim Meditieren über diese Fragen und bei einer ausgeweiteten Recherche findet die Autorin viele Hinweise, Erlebnisberichte und wissenschaftliche Forschungen zu diesem Thema. Neben ihrer eigenen Erfahrung bedient sie sich dabei auch bei einer umfassenden spirituellen Literatur, den Aussagen von spirituellen Lehrern, den Einsichten von Medien und Eingeweihten. Daraus ergibt sich ein erstaunlich klares Bild über das Leben nach dem Tod, über die Vorbereitung auf eine neue Inkarnation und über das Verhältnis zwischen dem diesseitigen und dem jenseitigen Leben.

Dank ihrer langjährigen Erfahrung mit spiritueller Energiearbeit kennt und schildert Ester Münger-D’Aguanno in „Der Todesprozess aus energetischer Sicht“ die wichtigsten energetischen Strukturen, welche die menschliche Aura bilden und den physischen Körper zu Lebzeiten durchdringen und umhüllen. Diese feinstofflichen Körper verlassen beim Tod den physischen Leib und durchlaufen nach dem Ableben einen stufenweisen Prozess, der in diesem Buch beschrieben wird. Vergleiche mit den Erkenntnissen über die Nah-Toderfahrungen, mit der Forschung über Nachtod-Kontakte sowie mit Berichten von Medien ergeben ein übereinstimmendes Bild.

„Der Todesprozess aus energetischer Sicht" von Ester Münger-D'Aguanno ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23062-0 zu bestellen.

