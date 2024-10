Der wichtige Megatrend für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler… und für Experten und Künstler

Private Communities verändern das Marketing nachhaltig. Immer mehr Menschen gründen private Communities. qoolcom ist die etwas andere Community-Plattform, denn qoolcom ist gratis.

Wie Unternehmer Kunden gewinnen und binden, ist ein kostenintensiver Kraftakt.

Die Interaktionsraten in den sozialen Medien liegen bereits unter 0,5%. Die Menschen haben genug von Werbebotschaften oft mit irrelevanten Inhalten.

Private Communities sind der Megatrend.

Menschen wollen sich mit Gleichgesinnten über interessante Inhalte austauschen. Deshalb gründen Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler eigene Communities. Und auch Menschen, die eine Expertise, eine Passion oder ein Hobby haben und ihr Wissen gerne teilen möchten.

Egal, um welche Branche oder um welches Thema es sich dreht, es lassen sich mit privaten Communities teils recht hohe Einkommen erzielen.

Sie müssen kein Geschäft oder eine Firma haben, sondern Interesse an einem bestimmten Thema und Menschen einladen.

Es ist erstaunlich, wie viele Communities gerade gegründet werden und wie viele Mitglieder diese haben.

Noch erstaunlicher: Die Mitglieder zahlen sogar einen monatlichen Mitgliedsbeitrag, denn sie wollen Teil dieser Community sein. Sie haben genug von sozialen Medien, die wenig bis gar nichts mehr bringen.

Community-Plattformen im deutschsprachigen Raum.

Nach Preis geordnet, Preise pro Monat: qoolcom kostenlos, Mentortools EUR49, Skool $99, Membado EUR99, Flenski Enterprise EUR149, Coapp Business ab EUR399.

Seien Sie dabei…

Die qoolcom-Community Plattform startet am 6. November um 17:17 Uhr. Es wird nichts verkauft. qoolcom ist und bleibt gratis. Kostenlose Teilnahme direkt hier: https://tinyurl.com/seminareinladung

Gratis: Laden Sie sich gleich den kostenlosen Ratgeber „Die private Community“ herunter: https://tinyurl.com/peersens-community-de

Herzlichst

Ihr Peer Sens

Gründer qoolcom

PS: Falls Sie Kontakte in die USA haben, am 14. November startet qoolcom in den USA: https://tinyurl.com/qoolcom-seminar-en

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bernfried Opala Werbetexte seit 2003

Herr Bernfried Opala

Über dem Aubach 18

56566 Neuwied

Deutschland

fon ..: 02631 862187

web ..: https://www.werbetexte.org

email : presse@werbetexte.org

Die qoolcom-Community-Plattform wurde gegründet von Peer Sens und Christian Lerch. Beide Unternehmer entwickeln Funnel-Lösungen seit 2014.

