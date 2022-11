Experten zum Mieten: Wie Unternehmen ihre Marketing- Erfolge jetzt flexibel maximieren können!

Neues aus der Marketing-Szene: Aus der brand2business e. K. wird die Rent A Marketer Academy GmbH! Was die Kunden davon haben? Lesen Sie hier!

Personalmangel, schlechte Planbarkeit und daraus resultierender Frust in der Marketingabteilung sind nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie eine Herausforderung für viele Unternehmen. Dennoch haben die Entwicklungen der vergangenen beiden Jahre diese Probleme noch verstärkt, so Marketing-Profi Mario Klüber. Der Unternehmer aus Stuttgart mischt mit seiner Neugründung im September 2022 die Branche ordentlich auf: Die Rent A Marketer Academy verhilft Unternehmen mit exklusiven Workshops und fachkundigen Marketing-Experten zum Mieten zu einem professionelleren Branding und einem starken Markenauftritt! Der Grund für die Umfirmierung: Das innovative Geschäftsmodell mit den flexiblen und zugleich planbaren Rent A Marketer ABO-Modulen trifft laut Mario Klüber einfach den Zahn der Zeit und hat zudem in ersten Pilotprojekten bei zahlreichen kleinen und großen Unternehmen für Begeisterung gesorgt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis die Änderung in der Unternehmensstruktur auch durch den Firmennamen nach Außen getragen wird.

Flexibility first: ein Geschäftsmodell mit Innovations-Faktor

Die Rent A Marketer Academy besteht aus Experten in diversen Marketing Disziplinen, die ihr gesammeltes Fachwissen über verschiedene Kanäle anbieten. Dabei steht die zeitliche Flexibilität für die Kunden immer im Vordergrund, „denn das ist es, was sich heute alle für ihren hektischen Alltag wünschen“, so Mario Klüber. „Wir wollen unsere Kunden nicht nur entlasten, sondern ihnen mit unserem Expertenwissen ein wertvolles Werkzeug für erfolgreiche Marketingmaßnahmen an die Hand geben!“ Das umfangreiche Leistungsportfolio bei Rent A Marketer umfasst neben den Marketing-, Konzeptions- und Design-ABO-Modulen auch Workshops, Kurse und Training On The Job. Dieses einzigartige Angebot richtet sich an alle Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden im Bereich Marketing und Konzeption schulen möchten oder aufgrund des Fachkräftemangels auf der Suche nach flexibel einsetzbaren Marketing-Experten sind. Als echter Branchen-Innovator hat der Stuttgarter Marketingdienstleister sogar erfahrene Marketingleiter in der Hinterhand, welche die Unternehmen exklusiv buchen können und die beispielsweise eine Markteinführung aktiv begleiten. Der Vorteil: Zeitlich befristete Projekte werden kompetent betreut, ohne dass das Unternehmen durch neues, eventuell unerfahrenes Personal ein Risiko eingehen muss. Mit Rent A Marketer gelingt jedes Projekt unkompliziert – und die Zusammenarbeit ist von Kundenseite jederzeit kündbar – so flexibel wie ein Streaming- Dienst!

Doch damit noch nicht genug: Denn die Rent A Marketer Academy setzt noch einen drauf und launchte kürzlich Deutschlands ersten Webshop für Marketingleistungen! Damit überraschte das Unternehmen mit einem nie dagewesenen Geschäftsmodell: Alle Pakete sind online ganz einfach per Mausklick buchbar – deutschlandweit versteht sich. Damit positioniert sich Rent A Marketer offen mit seinen Leistungen am Markt und setzt ein starkes Zeichen in Sachen Transparenz, von der natürlich vor allem die Kunden profitieren. Diese können sich bei Buchung zu 100 Prozent darauf verlassen, dass jedes Paket in ihrem Sinne effektiv und wirtschaftlich ist. Mit dieser einzigartigen Lösung eröffnet sich für Firmen aus den verschiedensten Branchen eine digitale Plattform, die geballtes Marketing Know-how transferiert und sowohl Unternehmen als auch deren Mitarbeitende fachlich weiterbringt. Und das in nur eine Richtung: erfolgreich nach oben!

Rent A Marketer – 1 Plattform, 1000 Möglichkeiten! Marketing ABO-Module:

Mit den Rent A Marketer ABO-Modulen können sich Unternehmen ihr benötigtes Personal easy und flexibel zusammenstellen und über Deutschlands ersten Webshop für Marketingleistungen monatlich buchen. Die Marketing-Spezialisten arbeiten temporär für das jeweilige Unternehmen und sind als Schnittstelle immer für die Mitarbeitenden erreichbar. Kunden haben in diesem System zu jedem Zeitpunkt ihr Budget im Blick und können flexibel nach ihren Bedürfnissen reagieren. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl an erfahrenen Experten aus allen relevanten Marketing-Disziplinen:

Das „Kernmodul – Rent A Marketer“ ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Marketingmaßnahmen und bildet eine umfassende Basis für zeitgemäßes Marketing.

Mit dem „Digital Modul“ kümmern sich die Digital-Experts von Rent A Marketer um die Online-Vermarktung und machen Unternehmen auf digitaler Ebene stark.

Durch das „Kreativ Modul“ werden alle Leistungen einer Werbeagentur abgedeckt, von der Marketing-Konzeption und Umsetzung bis zum Employer Branding!

Im „Social Media Modul“ heißt es: Content is king! Damit holen sich Unternehmen alle Leistungen für die perfekte Social-Media-Strategie und -Umsetzung ins Haus.

Experten-Workshops:

Mit den Rent A Marketer Experten-Workshops können Unternehmen flexible Schulungen zu unterschiedlichen Themenbereichen buchen. Ob klassisches oder Online-Marketing, Digitalisierungs-Themen, Konzept-Branding, Webshop-Betrieb, SEO und SEA, Social- Media-Marketing oder Employer Branding – hier geben echte Experten ihr Fachwissen weiter!

Markenentwicklung:

Mit einem einzigartigen Angebot zur Markenentwicklung pusht Rent A Marketer einfach jedes Unternehmen – vom Start-up über den Mittelständler bis hin zum Großkonzern. In drei Qualitätsmodulen erhalten Unternehmen professionelle Unterstützung während des gesamten Marktentwicklungsprozesses, beispielsweise im Bereich der Zielkundenrecherche, der Markenstrategie oder der Erstellung eines ganzheitlichen Marketing-Maßnahmenplans.

Experten-Coaching:

Wie heißt es so schön: Jeder erfolgreiche Mensch hat einen guten Coach an seiner Seite! Nach diesem Prinzip handelt auch die Rent A Marketer Academy und bietet ein exklusives

Experten-Coaching an. Damit können Unternehmen ihre Mitarbeitenden qualifiziert am Arbeitsplatz oder in speziell ausgestatteten Schulungsräumen weiterbilden lassen.

Sie möchten mehr über die innovativen Möglichkeiten mit Rent A Marketer erfahren? Weitere Informationen zu den einzigartigen ABO-Modulen und den Schulungs-Angeboten der Academy finden Sie unter rentamarketer.de!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rent A Marketer Academy GmbH

Herr Mario Klüber

Königsallee 43

71701 Schwieberdingen

Deutschland

fon ..: 0176 63195996

web ..: http://www.rentamarketer.de

email : mk@rentamarketer.de

