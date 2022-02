Die Zukunft von Social Media Marketing für Unternehmen: individueller und wichtiger

Survival of the fittest – wie Unternehmen zukünftig ihre Marketing Strategie anpassen müssen. Unternehmen müssen mit den neuesten Social Media Trends mithalten können, um zu überleben.

Schindellegi, 02.02.2022 – Warum das richtige Social Media Marketing die Zukunft sichert

Influencer Marketing, Storys, User-Generated Content – all diese Trends vorzeitig zu beobachten und selbst einzusetzen stellt eine Herausforderung für Unternehmen dar. Shops wie fanslave.eu können helfen, auf Social Media erfolgreich zu sein.

Der Wind der Veränderung

Soziale Netzwerke haben sich zu den einflussreichsten Online-Netzwerken entwickelt, die von Milliarden Menschen täglich genutzt werden. Diese stellen aus Unternehmenssicht potenzielle Kunden dar, weshalb Soziale Medien als ein unverzichtbares Marketinginstrument gelten. In den letzten Jahren hat sich der Marketingbereich drastisch verändert: Früher vermittelten Unternehmen ihre Werbebotschaften mittels Anzeigen in Zeitschriften. Später erreichten Unternehmen ihre Zielgruppen über Suchmaschinen.

Es ist außerdem ein deutlicher Rückgang der Werbung in Printmedien wahrzunehmen. Die Ursache ist der Rückgang an Zeitungslesern insgesamt sowie das hohe Durchschnittsalter, welches bei 55-65 Jahren liegt. Gleichzeitig stiegen die Nutzerzahlen für Soziale Medien rasant.

Unternehmen müssen sich rechtzeitig anpassen

Das Social Media Marketing gewinnt immer mehr an Bedeutung. Beim Social Media Marketing es geht darum, Zielgruppen zu definieren, Nutzer in die jeweiligen Gruppen einzuordnen und sie durch individuelles Marketing für die Unternehmensziele zu gewinnen. Die Zielgruppendefinition ist ein notwendiger Teil im Social Media Marketing, denn nur so kann das Unternehmen die Nutzer mit ihrer Werbebotschaft erreichen.

Neue Marketing Trends bieten auch neue Möglichkeiten

Soziale Medien eignen sich ideal, um unmittelbare Kommunikation mit Nutzern zu betreiben. Unternehmen kommunizieren nicht einseitig, sondern interaktiv mit ihren Kunden. So können sie diese besser individuell ansprechen und überzeugen. Individuelles Marketing sorgt dafür, dass das Unternehmen kundenfreundlicher wahrgenommen wird.

Eine neuere Marketingstrategie ist das Influencer Marketing. Beim Influencer Marketing arbeiten Unternehmen mit Influencern zusammen. Diese zeichnen sich durch ihre hohe Followerzahl aus und beeinflussen das Konsumverhalten derer aufgrund ihrer wahrgenommen Glaubwürdigkeit positiv. Das Influencer Marketing ist zu einer beliebten Marketingstrategie geworden, um vor allem die jüngere Generation zu erreichen.

Auch wird der User-Generated Content gegenüber dem Brand-Written Content bedeutsamer und erhöht die Authentizität des Unternehmens. Ein weiterer Trend ist die zunehmende Relevanz von temporären Inhalten, die 24 Stunden lang zugänglich sind. Kurze Storys wirken authentischer gegenüber Sponsored Posts. Das Beobachten, Anpassen und die Umsetzung solcher Trends in die eigene Marketingstrategie garantiert dem Unternehmen den Erfolg und damit das Überleben.

Ein Shop wie fanslave.eu kann für die Strategieplanung für das Social Media Marketing hilfreich sein. Der Europe Shop richtet sich an alle Werbekunden in Euopa, die Nutzer in den Sozialen Medien erreichen wollen. Fanslave bietet professionelle Social Media Werbung auf den Plattformen Instagram, Youtube, Facebook und Twitter. Werbekunden können zielgerichtet nach bestimmten Kategorien, wie Land, Sprache, Alter und Geschlecht angesprochen werden. Die Festlegung der Zielgruppen ermöglicht ein individuelles Marketing, was die Erfolgschancen immens erhöht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

