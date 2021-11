Mit smartem Social Media Marketing das Sommerloch vermeiden

Für viele Unternehmen ist das Sommerloch gleichermaßen gefürchtet wie berüchtigt. Doch es gibt Möglichkeiten, den Umsatzrückgang auszugleichen, mit rechtzeitiger Planung und etwas Kreativität.

Schindellegi, 10.11.2021 – Mit smarter Strategie dem gefürchteten Sommerloch entgehen

Wenn Sie bereits seit mehreren Jahren ein Unternehmen führen, wissen Sie, dass einige Jahreszeiten unvorhersehbarer sind, als andere. Das so genannte Sommerloch beschreibt den Rückgang von Umsätzen in Betrieben, aufgrund von Tourismus im Sommer und kommt zuverlässig jedes Jahr wieder. Das ist insofern von Bedeutung, weil man sich darauf sehr gut vorbereiten kann.

Für Sie als Unternehmer wird dieses Phänomen nicht viel Optimismus in Ihnen auslösen. Jedoch gibt es eine profitable, moderne und langfristige Methode, um zu genau dieser Zeit, Ihre Kunden noch näher an Sie zu binden.

Üblicherweise verlieren viele Kunden zu der Sommer- und Urlaubszeit den Draht zu Unternehmen, dessen Produkte oder Dienste, sie im Normalfall regelmäßig verwenden bzw. in Anspruch nehmen.

Social Media Kanäle, um Kunden näher an ein Unternehmen zu binden, haben sich in den letzten Jahren als die mit Abstand beste Möglichkeit bewiesen. Ihr Unternehmen entwickelt einen Charakter und strahlt den richtigen Eindruck, für Ihre Zielgruppe, aus. Erst Recht, wenn Ihre Kunden im Urlaub sind, erfüllen Social Media Kanäle genau den richtigen Zweck, und zwar, dass Ihr Unternehmen nicht in Vergessenheit gerät.

Sie sollten mindestens Kanäle auf Instagram, Twitter, Snapchat und Facebook, sowie Youtube erstellen und dort regelmäßig posten. Desto mehr Social Media Seiten, desto besser. Instagram, Snapchat und YouTube eignen sich sehr gut, um eine junge Zielgruppe an Sie zu binden, da diese Seiten sehr populär sind und durchschnittlich mehrmals täglich verwendet werden.

Es gilt, täglich mehrmals zu posten und Stories zu erstellen. Das Managen der Kanäle nimmt viel Zeit in Anspruch und erfordert ein bestimmtes Maß an Vorkenntnissen. Instagram eignet sich gut für schöne Bilder, sowie mehrere Stories am Tag, auf Snapchat posten Sie ebenfalls mehrere Stories und auf YouTube sollten Sie mehrere, bestenfalls hochqualitative Videos, wöchentlich hochladen.

All diese Aufgaben kann fanSlave, ein Anbieter, welcher für europäische Werbekunden arbeitet, beschäftigt sich mit exakt diesen Aufgaben Ihr Unternehmen. Sie brauchen keine Zeit in Social Media zu investieren, fanSlave optimiert das Image Ihres Unternehmens in der Öffentlichkeit und garantiert Ihnen mehr Reichweite, Follower und Likes.

Sommerloch nutzen – Unterstützung annehmen

Wenn Sie dem Sommerloch für sich nutzen möchten, anstatt ihm zum Opfer zu fallen, empfiehlt es sich, das Angebot von FanSlave in Betracht zu ziehen. Profis nehmen sich individuell für Ihr Gewerbe Zeit, um Ihre Stammkunden durch den Sommer an Sie zu binden, sowie Ihre Reichweite zu vergrößern. Sie halten sich an europäische Standards und agieren nach Ihrem Willen.

FanSlave sorgt für Transparenz und protokolliert den erbrachten Erfolg einer Kampagne auf Social Media, den Sie jederzeit einsehen und bei Bedarf nach Ihren Wünschen verändern können. Mit FanSlave entgehen Sie garantiert dem Sommerloch, dem viele andere Unternehmen zum Opfer fallen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Snakelink GmbH

Frau Maria Weber

Einsiedlerstr. 23

8834 Schindellegi

Schweiz

fon ..: 0041-445085622

web ..: https://www.fanslave.eu

email : mail@snakelink.ch

FanSlave – inzwischen weltweit als Marke etabliert – kann mit Recht als der Pionier im Social Media Marketing bezeichnet werden, seit bald einem Jahrzehnt werden unter der Marke Fanslave für alle, die Ihren Social Media Account besser vermarkten möchten eine ganze Reihe unterschiedlicher Marketing Möglichkeiten angeboten. Ende 2018 wurde beschlossen, das Europa Geschäft neu aufzustellen und neu zu strukturieren. Seit 1.12. zeichnet die schweizerische Snakelink GmbH dafür verantwortlich. Der Fanslave Shop ist unter fanslave.eu erreichbar und bietet aktuell für Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Google Promotion Angebote.

