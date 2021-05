Social Media und digitales Marketing einfach erklärt: greiterundcie. coacht Mittelstandsunternehmen

greiterundcie. erleichtert Handwerkern und Mittelstandsunternehmen den Einstieg ins Social Marketing: Ob Stellenanzeigen oder Werbung für Produkte und Dienstleistungen in den Social-Media-Kanälen

Wie lege ich ein Facebook- und Instagram-Unternehmensprofil an? Wie schalte ich digitale Stellenanzeigen? Finde ich neue Mitarbeiter über Social Media? Wofür nutze ich am besten Pinterest? Wie kann ich meine Dienstleistung per Erklärfilm in YouTube präsentieren? Wer kümmert sich um Social Media, wenn ich keine Zeit habe?

Das Social-Media-Team der Kemptener Marketingagentur greiterundcie. unterstützt viele kleine und mittlere Unternehmen dabei, sich auf ausgewählten Social-Media-Kanälen möglichst authentisch und effizient ihrer Zielgruppe zu präsentieren.

„Social Media bietet gerade für Handwerker, kleine und mittelgroße Betriebe die Chance, mit überschaubarem Aufwand eine große Reichweite zu erzielen. Ich bin immer wieder begeistert, welche Streuung heute mit kreativen Ideen und geringen finanziellen Mitteln möglich ist im Vergleich zu früher, als diese Reichweiten ausschließlich mit großem Mediabudget zu erreichen waren“, erzählt Agenturinhaber Thomas Greiter.

Seine Mitarbeiter bei greiterundcie. beraten schwerpunktmäßig mittelständische Betriebe. „Wir freuen uns, wenn Kunden aktiv auf uns zukommen, um mehr über Social Media zu erfahren. Sie möchten selbst posten und interessieren sich dafür, wie sie das kostensparend und dennoch professionell umsetzen können. Dabei helfen wir beim Einstieg und der Strategie, wir coachen im Operativen und sind Wegbegleiter. Eine unserer häufigsten Empfehlungen in der Zusammenarbeit ist „dranbleiben“. Was so einfach klingt, ist im Alltag für unsere Kunden eine Herausforderung. Hier springen wir mit unserem Social-Media-Management ein, wenn die Zeit dafür knapp ist.“

Social Media ist als modernstes und vielseitiges Kommunikationsmittel mittlerweile in jedem Marketingplan zu finden. „Auch im Hinblick auf die Gewinnung neuer Mitarbeiter und Azubis ist es von Vorteil, sich aufgeschlossen und innovativ zu präsentieren“, sagt der Markenstratege, der Social Media auch als wichtiges Element in der Employer Branding Strategie mittelständischer Unternehmen sieht. „Es gilt, die Zielgruppe dort abzuholen, wo sie sich aufhält – und da spielt Social Media nun mal ohne Zweifel die zentrale Rolle.“

Im Coaching mit den Social-Media-Fachleuten bei greiterundcie. erfahren die Unternehmer, welche Inhalte sich in welchem Rhythmus für Postings eignen: Wie News, Angebote, Stellenangebote, Statements, Referenzen, Tipps & Tricks und viele andere Storys ihren Weg in die passenden Social-Media-Kanäle finden und wie sie kurz und knackig bildstark präsentiert werden. Welche sozialen Plattformen bespielt werden, wird in der Strategiephase diskutiert und vereinbart – wie beispielsweise:

– Facebook zum Ausbau der Reichweite, für den Aufbau einer eigenen Community oder zur Präsentation in Interessensgruppen, für die Veröffentlichung von z. B. Kurztexten, die zur Website weiterleiten und dort mehr Besucher generieren.

– Instagram für Foto- und Video-Storytelling aus dem Unternehmer- und Projektalltag oder für die Präsentation gelungener Referenzen.

– Die Videoplattform und Suchmaschine YouTube, um Themen per Video zu erklären und Storys aus dem Unternehmen per Video zu erzählen.

– Pinterest, die digitale Ideensammelstelle und Inspirationsquelle. Nutzer „pinnen“ für sie interessante Themen und erhalten Empfehlungen zu ähnlichen, verwandten Inhalten.

– LinkedIn und XING, die großen Business-Plattformen zum Vernetzen, Talente suchen und für den fachlichen Austausch im Netzwerk.

Thomas Greiter und sein Social-Media-Team begleiten Unternehmer durch alle Phasen des professionellen Social-Media-Managements: Von der Auswahl der Kanäle, die bespielt werden, über die Strategie passend zum Kundenkreis, die Produktion des Contents in Text, Bild und Video, bis hin zu Redaktions- und Zeitplänen und dem „Dranbleiben“ beim Posten, Kommentieren und Pflegen der Community-Interaktionen. „Wir setzen da an, wo unsere Kunden uns unterstützend brauchen“, beschreibt Thomas Greiter sein Engagement. Zum Portfolio des erfahrenen Onlinemarketing-Beraters gehören auch die Konzeption und Umsetzung von gezielten Werbekampagnen in den Social-Media-Kanälen.

Greiter & Cie. Marketing GmbH

Herr Thomas Greiter

Am Bachtelweiher 6

87437 Kempten

Deutschland

fon ..: 0831/99098888

web ..: https://www.greiterundcie.de

email : presse@greiterundcie.de

greiterundcie. ist eine Marketingagentur für den Mittelstand. Sie kombiniert betriebswirtschaftliches Denken mit Kreativität und Digital-Kompetenz. Thomas Greiter gründete die Marketingagentur 2013 in Kempten (Allgäu). Das Team – bestehend aus Fachleuten für Marketing, Betriebswirtschaft, Gestaltung, Onlinemarketing und Softwareentwicklung – positioniert Marken, schafft Bekanntheit, generiert Leads und unterstützt beim Verkauf. Darüber hinaus ist greiterundcie. langjähriger Partner der Marke Allgäu.

www.greiterundcie.de

