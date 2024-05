REPLY präsentiert die M365 Copilot Immersive Experience auf der XCHANGE 2024 in Mailand

REPLY treibt die Einführung von M365 Copilot aktiv voran: Präsentation der M365 Copilot Immersive Experience auf der XCHANGE 2024 in Mailand

15.05.2024 | Reply – mit dem Tochterunternehmen WM Reply – und Microsoft wollen gemeinsam die Möglichkeiten von Microsoft 365 Copilot nutzen und fördern. Demonstriert wird dessen transformatives Potenzial am 15. und 16. Mai auf der Veranstaltung Xchange 2024 in Mailand durch ein immersives Live-Erlebnis.

Als Partner des Early Access Programms (EAP) von Microsoft nutzt Reply seine Erfahrung und sein Know-how, um Unternehmen dabei zu unterstützen, mit Copilot schnelle Erfolge zu erzielen. Die Zusammenarbeit soll die Copilot-Lösungen an spezifische Geschäftsanforderungen anpassen. Dazu gehören die Automatisierung von Routineaufgaben und die Verbesserung der Datensicherheit ebenso wie die Beschleunigung der Anwendungsentwicklung und die Verbesserung der Zusammenarbeit. Eine mit Microsoft entwickelte maßgeschneiderte Roadmap begleitet Unternehmen bei der Implementierung der Copilot-Funktionen sowie der Nutzung.

Um die Vorteile von Copilot M365 möglichst vielen Unternehmen zugänglich zu machen, hat Reply einen fünfstufigen Ansatz entwickelt. Dies folgt der Vision von Microsoft AI Labs und fokussiert die effektive Integration von Copilot in das Tagesgeschäft. Das vorgestellte Reifegradmodell soll Kunden dabei helfen, ihren aktuellen Status mit Copilot zu bewerten und gegebenenfalls Lücken sowie entsprechende Maßnahmen zur Zielerreichung zu identifizieren:

1. Ansatz: Untersuchung der verschiedenen Optionen, technische Vorbereitung und Anpassung an die Unternehmensstrategie.

2. Bewertung: Planung eines Pilotprojekts für Early Adopters mit qualitativen und quantitativen Messungen. Nutzung der Ergebnisse für einen Business Case und einen Implementierungsplan.

3. Einführung: Einrichtung eines Copilot-Kompetenzzentrums (Center of Excellence, CoE). Vermittlung der Kernbotschaften sowie Schulungsangebot mit einem szenarien- und funktionsspezifischen Ansatz.

4. Integration: Etablierung des Copilot in der Organisation. Eine dynamische Lizenzierung gewährleistet jeweils den neuesten Stand bleiben sowie die Verfügbarkeit neuer Funktionen.

5. Erweiterung: Nutzung der Leistungsfähigkeit von Copilot für eine breite Anwendung.

Vorstellung auf der Xchange Mailand

Die jährlich stattfindende Reply Xchange in Mailand bietet eine Plattform, auf der sich Technologieführer und Innovatoren über die neuesten digitalen Lösungen und Strategien austauschen können. In diesem Jahr präsentiert Reply erstmals den „AI-Scape Room“: Hierbei handelt es sich um ein immersives virtuelles Escape-Room-Erlebnis, das von WM Reply entwickelt und von Microsoft Copilot für Microsoft 365 unterstützt wird. Das Projekt veranschaulicht, wie Copilot die Produktivität, Sicherheit und Zusammenarbeit in Geschäftsprozessen durch fortschrittliche KI-Integration optimiert.

Der AI-Scape-Room fördert die Teamarbeit und Kommunikation, indem die Teilnehmer gemeinsam mit dem Assistenten Aufgaben lösen. Darüber hinaus bietet dieser allen Teilnehmern die Gelegenheit, M365 Copilot kennenzulernen und für sich zu entdecken. Die praktischen Herausforderungen demonstrieren eindrucksvoll das KI-Potenzial zur Effizienzsteigerung am Arbeitsplatz.

Weitere Informationen zum Ansatz von Reply bei der Adoption von M365 Copilot, dem AI-Scape Room und die auf künstlicher Intelligenz basierende Lösung von Reply: www.reply.com

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

WM Reply

WM Reply ist das Unternehmen der Reply-Gruppe, das darauf spezialisiert ist, den Alltag der Mitarbeiter durch moderne Arbeitsplatzlösungen zu verbessern und Verbraucher mit Produkten und Erlebnissen zu verbinden, die sie online lieben. Wir unterstützen unsere Kunden von Anfang bis Ende; wir entwerfen und bauen ihre Lösung und erleichtern die Einführung. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden nicht nur die Vorteile der Cloud genießen, sondern diese auch voll ausschöpfen. Wir werden als führende Experten in den Bereichen Sitecore, Dynamics 365, Office 365 und den dazugehörigen Produkten wie SharePoint, Power Platform, Yammer und Microsoft Teams anerkannt. Fünffacher Microsoft Gold Partner! Wir haben ein vielfältiges Team, das für seine Kreativität, seine Umsetzungskompetenz, seine Technologiebegeisterung und vor allem seinen Stolz auf die Lieferung bekannt ist. www.wm.reply.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 269 56 86 950

web ..: http://www.reply.com/de/

email : s.dennhardt@reply.com

