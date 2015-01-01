  • Der „Willensstarke Kinder Test“ von Romy-lernt.com – Endlich mehr Familienharmonie!

    Neuer kostenloser Online-Test zeigt Eltern in wenigen Minuten, ob ihr Kind willensstark und sensibel ist – und gibt erste Tipps für einen entspannteren Familienalltag.

    BildKostenloser Online-Test gibt Eltern willensstarker Kinder schnelle Orientierung!

    Viele Eltern kennen es: Das eigene Kind diskutiert jede Kleinigkeit aus, gibt selten nach, stellt Regeln infrage und reagiert auf Kritik empfindlich. Was nach „schwierigem Verhalten“ aussieht, kann ein Zeichen für eine besondere Kombination sein – ein starker Wille gepaart mit hoher Sensibilität. Kinder mit diesen Eigenschaften bringen nicht nur ihre Eltern regelmäßig an ihre Grenzen, sondern stoßen auch im Kindergarten, in der Schule oder im Freundeskreis auf Herausforderungen. Gleichzeitig besitzen sie oft außergewöhnliche Stärken, die nur gefördert werden können, wenn Eltern die Besonderheiten ihres Kindes verstehen.

    Um genau diese Orientierung zu geben, wurde der „Willensstarke Kinder Test“ entwickelt. Auf https://romy-lernt.com/willensstarke-kinder-test/ können Mütter und Väter innerhalb von nur drei Minuten herausfinden, ob ihr Kind zu dieser besonderen Gruppe gehört. Der Test liefert nicht nur eine kurze Einschätzung, sondern zeigt auch direkt, welche ersten Schritte helfen können, den Alltag zu entspannen.

    Die Auswertung basiert auf praktischen Erfahrungen aus der Begleitung von über 250 Familien, die mit willensstarken, sensiblen Kindern leben. Die Teilnahme ist anonym und kostenfrei. Eltern erhalten sofort Impulse, um Konfliktsituationen zu entschärfen, Wutanfälle zu reduzieren und aus endlosen Diskussionen auszusteigen. Dabei geht es nicht um starre Erziehungsrezepte, sondern um alltagstaugliche Anregungen, die sowohl das Bedürfnis des Kindes nach Autonomie als auch die Bedürfnisse der Eltern berücksichtigen.

    Viele Familien berichten, dass sich schon durch kleine Veränderungen im Umgang spürbar mehr Ruhe und Kooperation im Alltag einstellen. Der Test kann damit ein erster Schritt sein, um aus dem oft zermürbenden Machtkampf auszusteigen und wieder mehr Leichtigkeit in das Familienleben zu bringen.

    Eltern, die wissen möchten, wie ausgeprägt die Willensstärke ihres Kindes ist, können den Test jetzt kostenlos durchführen: https://romy-lernt.com/willensstarke-kinder-test/ – und damit den Grundstein für ein harmonischeres Miteinander legen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hehenberger OG
    Frau Claudia Hehenberger
    Steyrerweg 2
    4400 Sankt Ulrich bei Steyr
    Österreich

    fon ..: 06602539855
    web ..: https://romy-lernt.com/
    email : claudia@romy-lernt.com

    Claudia Hehenberger ist Pädagogin, Trainerin und Mutter von drei Kindern. Nach ihrer Ausbildung zur Sonderpädagogin und weiteren Qualifikationen, spezialisierte sie sich auf die Begleitung von Familien mit willensstarken, sensiblen Kindern. Ihre eigene Erfahrung als Mutter eines „Sensiblen Rebellen“ war der Auslöser für den Aufbau ihrer Plattform romy-lernt.com. Heute unterstützt sie Eltern mit fundiertem Fachwissen, viel Herz und alltagstauglichen Strategien.

    Pressekontakt:

    Hehenberger OG
    Herr Gerald Hehenberger
    Steyrerweg 2
    4400 Sankt Ulrich bei Steyr

    fon ..: 06602539855
    email : claudia@romy-lernt.com


