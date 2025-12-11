-
Dermaday GmbH in Dortmund wird Excellence Partner von Amaderm
Neuer Excellence-Partner von Amaderm – Kosmetikstudio DermaDay . Im Studio können Spark Pro und Spark Pro IPL zur dauerhaften Haarentfernung und Anti-Aging live erlebt und getestet werden.
_Spark Pro & Spark Pro IPL: Modernste Laser- und IPL-Technologie für dauerhafte Haarentfernung und Anti-Aging jetzt im Dortmunder Showroom erlebbar_
Dortmund, 11.12.2025
Die Dermaday GmbH, ein auf hochwertige Haut- und Beautybehandlungen spezialisiertes Kosmetikstudio in Dortmund, erweitert ihr Leistungsspektrum und setzt dabei auf modernste Laser- und IPL-Technologie. Als offiziell ernannter Excellence-Partner der Amaderm GmbH gehört Dermaday zu aktuell nur rund 15 ausgewählten Studios in Deutschland, die den Spark Pro Haarentfernungs-Laser und das Spark Pro IPL-System als Showroom vor Ort präsentieren, testen und erlebbar machen.
Showroom für Fachpublikum und Beauty-Profis
Als Excellence-Partner fungiert Kosmetikstudio Dermaday nicht nur als Behandlungszentrum für Endkundinnen, sondern auch als Showroom und Beratungsstandort für Fachkreise.
Im Rahmen von individuellen Terminen können sich u. a. folgende Zielgruppen vor Ort informieren:
Kosmetikstudios, die ihr Angebot um professionelle Laser-Haarentfernung erweitern möchten
Nagel- und Beauty-Studios, die ein zusätzliches Premium-Standbein suchen
Ärztinnen, Heilpraktiker:innen und medizinische Fachpraxen, die auf moderne, sichere Technik setzen wollen
Interessenten haben die Möglichkeit, den Spark Pro und Spark Pro IPL live im Einsatz zu sehen, Behandlungen zu beobachten und sich die Bedienung, Einstellungen und Sicherheitsfunktionen zeigen zu lassen. Das Laser Gerät kann anschliessend bei der Firma Amaderm GmbH gekauft werden.
„Uns ist wichtig, dass nicht nur die Ergebnisse überzeugen, sondern auch das dahinterstehende Konzept sichere Technik, klare Aufklärung und praktikable Abläufe für den Alltag im Studio oder in der Praxis“, betont Dermaday.
Funktionsprinzip einfach erklärt
In Präsentationen und Beratungen legt Dermaday großen Wert darauf, die Technologie verständlich zu vermitteln.
Die Laser-Haarentfernung funktioniert, vereinfacht gesagt, nach folgendem Prinzip:
Lichtenergie trifft auf das im Haar enthaltene Melanin
Die Lichtenergie wird in Wärme umgewandelt
Diese Wärme führt zur gezielten Schädigung des Haarfollikels, ohne die umliegende Haut zu verletzen
Anhand der Fitzpatrick-Skala wird erklärt, welche Haut- und Haartypen besonders geeignet sind und welche Einschränkungen es gibt. Gleichzeitig werden die integrierten Sicherheitsfunktionen wie fortschrittliche Hautkühlung und intelligente Energieabgabe erläutert, um das Risiko von Nebenwirkungen zu minimieren.
Sicher, strukturiert und realistisch
Für Endkundinnen bietet Dermaday einen klaren, strukturierten Behandlungsplan:
Individuelle Beratung und Hautanalyse
Erklärung der benötigten Anzahl an Sitzungen und Abstände (auf Basis der natürlichen Wachstumsphasen der Haare)
Realistische Erwartungshaltung statt überzogener Versprechen
Hohe Hygienestandards im Studio sowie geschultes und zertifiziertes Personal
„Transparenz ist uns extrem wichtig“, so Dermaday. „Wir erklären, warum mehrere Sitzungen nötig sind, wie sich die Haarreduktion im Laufe der Zeit zeigt und wo Grenzen der Methode liegen. Nur so entsteht langfristiges Vertrauen – sowohl bei unseren Kundinnen als auch bei Kolleginnen aus der Branche, die sich für das System interessieren.“
Mehrwert für die Region Dortmund und die Beauty-Branche
Mit der neuen Excellence-Partnerschaft stärkt Dermaday nicht nur die eigene Position als Expertenstudio für Laser-Haarentfernung und IPL, sondern schafft auch einen Mehrwert für die gesamte Region:
Kundinnen und Kunden in und um Dortmund profitieren von modernster Technologie auf Premium-Niveau
Studios und Praxen aus ganz NRW können vor Ort testen, ob der Spark Pro bzw. Spark Pro IPL zu ihrem Angebot passt
Amaderm gewinnt mit Dermaday einen Partner, der sowohl fachlich als auch kommunikativ stark im Markt verankert ist
„Lassen Sie uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen – jetzt ist der richtige Moment“, lautet der Leitsatz, mit dem Dermaday die neue Phase im Unternehmen beschreibt.
Über Dermaday GmbH
Die Dermaday GmbH ist ein Kosmetik- und Hautpflege-Studio mit Sitz in Dortmund. Das Angebot umfasst u. a. professionelle Gesichtsbehandlungen, apparative Anti-Aging-Konzepte, dauerhafte Haarentfernung sowie individuelle Hautpflegeberatung. Mit der offiziellen Ernennung zum Excellence-Partner der Amaderm GmbH und der Funktion als Showroom für Spark Pro und Spark Pro IPL baut Dermaday seine Rolle als moderne Anlaufstelle für High-Tech-Beauty in der Region weiter aus.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
DermaDay GmbH
Frau Nilufar Hashemian
Londoner Bogen 3
44269 Dortmund
Deutschland
fon ..: 023113064969
web ..: https://www.dermaday.de
email : info@dermaday.de
Die Dermaday GmbH ist ein Kosmetik- und Hautpflege-Studio mit Sitz in Dortmund. Das Angebot umfasst u. a. professionelle Gesichtsbehandlungen, apparative Anti-Aging-Konzepte, dauerhafte Haarentfernung sowie individuelle Hautpflegeberatung. Mit der offiziellen Ernennung zum Excellence-Partner der Amaderm GmbH und der Funktion als Showroom für Spark Pro und Spark Pro IPL baut Dermaday seine Rolle als moderne Anlaufstelle für High-Tech-Beauty in der Region weiter aus.
Pressekontakt:
Dermaday GmbH
Frau Nilufar Hashemian
Londoner Bogen 3
44269 Dortmund
fon ..: 023113064969
email : info@dermaday.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Palma Link Up 2025: John (Flirtcash) & Wolfgang (wolfpartner.net) liefern SEO-Power für Affiliates ERP-Lösungen für die Textilbranche: Optimierung von Prozessen und Effizienzsteigerung
Dermaday GmbH in Dortmund wird Excellence Partner von Amaderm
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- ERP-Lösungen für die Textilbranche: Optimierung von Prozessen und Effizienzsteigerung
- Dermaday GmbH in Dortmund wird Excellence Partner von Amaderm
- Palma Link Up 2025: John (Flirtcash) & Wolfgang (wolfpartner.net) liefern SEO-Power für Affiliates
- Künstliche Intelligenz verändert die Immobilienbranche – doch Vertrauen bleibt der entscheidende Faktor
- Hochzeitsmesse Tegernsee auf Gut Kaltenbrunn vom 07.-08.02.2026
- Century Lithium zeigt Seltenerdmetallpotenzial bei Angel Island in Nevada auf
- Deutscher Innovationsvorsprung wird seit Jahren vorsätzlich an China verschenkt!
- Drogenkonsum in der Schweiz: Wann ein Eintrag ins Strafregister droht – Aufklärung durch medictest Diagnostik
- Ledgerpilot.io erweitert nach erfolgreichem Launch seine Plattform für die Wertpapierverbuchung
- PFAS-Entsorgung in Deutschland: NT Service GmbH warnt vor regulatorischen Lücken
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.