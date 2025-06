Kosmetikstudio DermaDay GmbH expandiert: Neueröffnung in Düsseldorf

Die DermaDay GmbH eröffnet einen neuen Standort in Düsseldorf! Kunden erwartet modernste Haarentfernung mit dem Spark Pro Laser, IPL-Hautverjüngung und stilvolles Interieur von USM Haller.

Düsseldorf, 30. Juni 2025 – Nach dem erfolgreichen Standort in Dortmund eröffnet das Kosmetikstudio DermaDay GmbH nun auch in Düsseldorf und bringt modernste Technologien für ästhetische Behandlungen in die Landeshauptstadt. Die neue Filiale setzt auf innovative Verfahren wie die dauerhafte Haarentfernung mit dem Spark Pro Laser und die IPL-Hautverjüngung – alles in einem exklusiven Ambiente mit stilvollen Einrichtungselementen der Marke USM Haller, bereitgestellt durch das renommierte Unternehmen blucom.de.

DermaDay steht seit jeher für Qualität, Präzision und ästhetisches Bewusstsein. Mit dem Spark Pro Laser bietet das Studio eines der fortschrittlichsten Systeme zur effektiven und hautschonenden Haarentfernung an – geeignet für alle Hauttypen und Körperbereiche. Ergänzt wird das Portfolio durch die IPL-Hautverjüngung, eine nicht-invasive Methode, um Hautbild, Elastizität und Frische sichtbar zu verbessern.

„Mit unserem neuen Standort in Düsseldorf möchten wir noch mehr Menschen den Zugang zu professioneller, hochwertiger Kosmetik ermöglichen“, sagt die Geschäftsführung von DermaDay. „Wir legen nicht nur Wert auf modernste Technik, sondern auch auf ein durchdachtes, stilvolles Raumkonzept. Deshalb freuen wir uns besonders über die Zusammenarbeit mit blucom.de, die unsere Einrichtung mit einem eleganten USM Haller Sideboard perfekt ergänzt haben.“

Die Verbindung aus Hightech-Beauty und hochwertigem Interior Design unterstreicht den Premium-Anspruch von DermaDay – ein Ort, an dem sich Kundinnen und Kunden rundum wohlfühlen können.

Adresse des neuen Standorts:

DermaDay Düsseldorf

Grafenberger Allee 411

40235 Düsseldorf

Weitere Informationen und Buchungen unter:

www.dermaday.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DermaDay GmbH

Frau Nilu Hashemian

Londoner Bogen 3

44269 Dortmund

Deutschland

fon ..: +49 0 231 130 64 969

web ..: https://www.dermaday.de

email : info@dermaday.de

Firmenportrait – DermaDay GmbH

Die DermaDay GmbH ist ein modernes Kosmetikstudio mit Standorten in Dortmund und Düsseldorf, das sich auf professionelle ästhetische Behandlungen spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf dauerhafter Haarentfernung mit Hochleistungs-Lasersystemen (Spark Pro), IPL-Hautverjüngung sowie weiteren innovativen Beauty-Treatments.

DermaDay steht für hochwertige Technologie, fachkundige Betreuung und ein stilvolles Ambiente – kombiniert mit einer persönlichen, kundenorientierten Beratung. Ziel ist es, jeder Kundin und jedem Kunden zu einem spürbar besseren Hautgefühl und einem gestärkten Selbstbewusstsein zu verhelfen.

Mit einem klaren Qualitätsanspruch und einem Gespür für Ästhetik positioniert sich DermaDay als verlässlicher Partner für moderne Kosmetikbehandlungen in Nordrhein-Westfalen.

Mehr Infos unter: https://www.dermaday.de



