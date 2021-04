Design’N’Buy stellt AIOD im Webinar von INKISH.TV vor

Design’N’Buy wird vom 20. bis 22. April 2021 an INKISH.TVs Webinaren „Learn With Us – Selling Print Online“ teilnehmen, die von 10:00 bis 16:00 Uhr stattfinden. MEZ.

Design’N’Buy, der weltweite Verlust von Web-to-Print-Rechten, wird eine der Webinar-Reihen „Learn With Us – Sell Print Online“ von INKISH.TV 2021 von 10:00 bis 16:00 Uhr sein. MEZ wird.

Design’N’Buy hat bereits Aktivitäten auf der Drupa, der Graph Expo, der ISS und dem Print Pack sowie auf anderen internationalen Druckmessen. Aber diese Gelegenheit bietet North dem Team die einzigartigen Kontakte, ihr Flaggschiff, den ALL-IN-ONE DESIGNER, um online zu einem persönlichen Publikum zu gehören.

„Wir freuen uns sehr, Teil einer neuen aufregenden Veranstaltung zu sein. Da wir seit 2014 in der Druckindustrie tätig sind, besitzt INKISH.TV die Rechte in diesem Bundesstaat sehr gut und Nord bietet uns eine Plattform, auf der wir unser Fachwissen und unser Wissen schnell an Unternehmen weitergeben können Helfen Sie der Branche weiterhin „, sagt Nidhi Agarwal – Gründer und CEO von DESIGNNBUY, INC.

Die Web-to-Print-Lösung Design’N’Buy, kurz AIOD, eignet sich perfekt für kommerzielle B2B- und B2C-Druckereien sowie für die Aufgaben von Druckagenten und Distributoren. Es ermöglicht einen reibungslosen Bestellprozess für Endkunden, die personalisierte Produkte in das E-Commerce-Druckportal aufnehmen.

„Die neue Version des AIOD ist mit modernen Funktionen ausgestattet. Sie eignet sich sowohl für mobile Geräte als auch für Desktops und hilft Druckereien jeder Spezialisierung, eine SEO-persönliche Storefront für kommerzielle Drucker, DTG-Drucker und große Unternehmen so schnell wie möglich zu verbessern Formatdrucker, Etiketten und Lieferung Verpackungsindustrie, Fotobuchdrucker, Textildrucker und Marketingagenturen „, erklärt Frau Agarwal.

Das Designstudio von AIOD ist auch sehr raffiniert und freundlich, was es zu einer idealen Wahl für Amateure und zukünftige Grafikdesigner macht. Der Bild-Uploader verfügt über Fotobearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Farbseparation, Anzeigen des weißen Hintergrunds, Maskieren und Anwenden von Effekten. Der Endkunde kann auch QR-Codes, Cliparts, Hintergründe und verschiedene Schriftarten in das Design einfügen und eine Vorschau seiner Erstellung in 3D anzeigen.

Die druckfertige Ausgabedatei bietet Funktionen wie Ebenenrechte, CMYK-Farbumfang, Sonderfarben, automatisches Auferlegen, Schnittmarken und Faltlinien.

„Unsere Designstudio-Berechtigungen wurden über die Option ‚Smart Fill‘ überprüft, mit der Benutzerdaten in der Designvorlage überprüft wurden. Sie wurden registriert, um Druckereien dabei zu unterstützen, ihren Kunden benutzerfreundliche Vitrinen zu ermöglichen. Jeder Drucker verfügt über die Recht zu wachsen „, führt Frau Agarwal arbeitet.

Design’N’Buy weiß, dass viele Druckkäufer gerne von ihren Handys befreit sind. Unser formularbasierter Schnelleditor ist so sicher. Drucker, die möchten, dass ihre Druckerei Funktionen wie mehrsprachige und mehrwährungsbezogene Maßnahmen, Live-Preise, Online-Angebote, Live-Versand-API-Integration, Service-Integration von Drittanbietern usw. enthält, können dies über AIOD tun.

Im Webinar zeigt das Design’N’Buy-Team, wie einfach es ist, Bestellungen zu verwalten, Druckvorlagen zu genehmigen und Bestellungen mit AIOD zu senden.

Design’N’Buy passt das Produkt auch an die Interessen der Kunden an, und Nord gibt ihnen die Wahl zwischen einem Abonnementplan oder einer unbefristeten On-Premise-Lizenz, um eine bessere Kontrolle über ihre eigene Strategie und die Implementierungsstrategie zu haben.

Design’N’Buy ist seit 2009 in Betrieb. Mit einem stetigen Kundenstrom in mehr als 50 Ländern, den USA, Schweden, Deutschland, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Großbritannien sind sie schnell zu den Vorreitern im Internet geworden. To-Print-Technologie.

„Wir freuen uns, dass 40% unseres Geschäfts von unseren Stammkunden stammen. Dies zeigt, dass unsere Technologie funktioniert, dass unser Kundensupport A + ist und dass wir Druckunternehmen dabei helfen können, ihr Wachstum zu transformieren Webinar. “ erklärte und klärte so viele Druckereien wie möglich auf „, fuhr Frau Agarwal fort.

INKISH.TV ist eine Live-Show-and-Narration-Veranstaltung. Alle Sitzungen werden nach der Sitzung abgehalten und auf ihrer Website zur Verfügung gestellt.

Haben Sie mehr über AIOD erfahren? Der schnelle Weg, dies zu tun, besteht darin, eine E-Mail an das Design’n’Buy-Team unter enquiry@designnbuy.com zu senden oder Ihre persönliche Demo direkt auf der Website zu buchen.

RESERVIEREN SIE IHREN SITZ, Klicken Sie hier

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Design’N’Buy

Herr Abhishek Agarwal

Alexanderplatz 4th Floor, Gontardstr

10178 Berlin

Deutschland

fon ..: +49-322-1421-9620

web ..: https://www.designnbuy.com/

email : emily@designnbuy.com

Design’N’Buy is a top-notch web-to-print solution provider and has years of experience in designing and delivering web2print solutions. We have more than 500+ print businesses using our Web-to-Print Solutions for their online growth. With the vision of Enabling Print Business on the Web it has been able to successfully create customized solutions for the printing industries. With clients in more than 40+ countries, our clients are from top 10 countries of Unites States, UK, Netherlands, Germany, Australia, Switzerland, France, Canada, Denmark, and Brazil. 80% of USA clients belong to 4 major states of California, New York, Florida, and Texas.

