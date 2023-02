Designplus GmbH: The Brand Retail Agency

Die Designplus GmbH ist eine Kreativagentur, die ein breites Portfolio an Dienstleistungen anbietet. Der Beiname der Designplus GmbH lautet The Brand Retail Agency, was ins Deutsche so viel wie die Markeneinzelhandelsagentur bedeutet. Ziel der Agentur ist daher, Produkte und Unternehmen so werbewirksam wie möglich in Szene zu setzen. Den Schwerpunkt der Kunden bilden Einzelhändler, die zusammen mit der Agentur neue Wege gehen wollen. Ziel der Kunden ist es, sich am Markt weiter zu behaupten und neue Käuferschichten zu generieren. Die Agentur hat jeweils einen Firmensitz in Stuttgart und in Filderstadt.

Auf den WOW-Effekt setzen

Der Einzelhandel hat es in der heutigen Zeit nicht leicht. Die Konkurrenz aus dem Internet wird immer größer. Immer mehr Kunden bevorzugen es, bequem vom Sofa aus Bestellungen vorzunehmen und sich Waren nach Hause liefern zu lassen. Die Pandemie hat der Retail-Branche noch weitere Schäden zugeführt. Doch der Einzelhandel bietet auch einige Vorteile gegenüber dem Internetshopping und ist nach wie vor quicklebendig. Die angebotenen Waren lassen sich live anschauen, in die Hand nehmen, anprobieren und spüren. Vergleiche können direkt vor Ort gemacht werden und Unterschiede werden auf den ersten Blick sichtbar. Ein weiter Pluspunkt ist die gute Beratung. Und nicht zuletzt kann Einkaufen ein Erlebnis sein, das alle Sinne anspricht. Wichtige Voraussetzung dafür ist die richtige Inszenierung der Waren. Dafür gibt es die Designplus GmbH, die Konzepte entwickelt, die auf den WOW-Effekt setzen.

Das ist die Designplus GmbH

Für die Designplus GmbH arbeiten mehr als 35 Beraterinnen und Berater, allesamt mit kreativem Hintergrund. Erstellt werden komplette Werbe- und Kommunikationskonzepte. Hinzu kommt ein ausgefeiltes Raum- und Produktdesign. Das bedeutet, dass die Kreativen von Designplus etwa aktiv bei der Gestaltung von neuen Ladenlokalen mitwirken oder die optische Ausgestaltung von Modeschauen sowie Produktpräsentationen übernehmen. Auch die Entwicklung von neuen Artikeln, Verpackungen, Claims und Marketingstrategien gehören mit zu ihrer alltäglichen Arbeit. Die Agentur übernimmt alle Tätigkeiten, die für eine bessere Platzierung von Unternehmen, Marken und Produkten vonnöten sind.

Fest etabliert und anerkannt

Gegründet wurde die Retail-Agentur bereits im Jahr 1995. Zu den Kunden gehören unter anderem namhafte Auftraggeber wie Mercedes, Adidas, Puma, Boss, s.Oliver, Douglas oder Hallhuber. Wie es bei Designplus heißt, ist kein Auftrag wie der andere und jedes Mal stehen neue Herausforderungen an, die erfolgreich gemeistert werden wollen.

Designplus ist eine seit 1995 inhabergeführte Agentur für räumliche Markenkommunikation mit Sitz in Stuttgart. Ein Team aus über 40 Mitarbeitern mit Spezialisierungen in den Bereichen Architektur, Produkt- und Kommunikationsdesign, Marketing, Text, Fotografie, Ingenieurswissenschaften, Handel, Logistik und Montage arbeiten täglich an individuellen und unverwechselbaren Kampagnen und Inszenierungen für Kunden aus den verschiedensten Bereichen. Come join the ride!

