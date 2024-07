Desjoyaux „Pool-School“ ein überwältigender Erfolg: Soziales Engagement trifft auf riesige Nachfrage

Immer weniger Kinder können Schwimmen. Das will die Desjoyaux Pool-School ändern. Die Aktion von Desjoyaux Pools und Triathlon-Legende Jan Frodeno stößt auf überwältigendes Interesse.

München, 20.07.2024 – Die „Pool-School“ Initiative des Poolbauers Desjoyaux hat alle Erwartungen übertroffen. Die Aktion, welche in Kooperation mit der Schwimmschule Sharky und unter der Schirmherrschaft von Triathlon-Legende Jan Frodeno durchgeführt wurde, bot deutschlandweit kleinen Kindern kostenlose Seepferdchen-Kurse in den Ausstellungs-Pools des eigenen Desjoyaux-Händlernetzwerks an.

Über 2.100 Anmeldungen für Seepferdchen-Kurse

Der Poolbauer wurde von der Nachfrage schier überrannt: über 2.100 Anmeldungen gab es bei den 13 Desjoyaux-Händlern für die insgesamt 312 verfügbaren Plätze. Sämtliche Kurse waren innerhalb von 24 Stunden ausgebucht. In Berlin war der Andrang am größten: 364 Kinder wurden für die Kurse dort angemeldet.

Mehr Informationen zur Pool-School

Stimmen zum Schwimmkurs

Axel Steinbach, Geschäftsleiter von Desjoyaux Deutschland, betont das soziale Engagement hinter der Initiative: „Die ‚Pool-School‘ ist für uns als Pool-Hersteller eine echte Herzensangelegenheit. Wir wollen dazu beitragen, dass Kinder sicher im Wasser sind und gleichzeitig die Freude am Schwimmen entdecken. Der überwältigende Zuspruch zeigt uns, wie wichtig dieses Engagement ist.“

Anna-Lisa M. aus Freising, deren Kind an einem der Kurse teilnahm, äußerte sich dankbar: „Ich bin Desjoyaux unendlich dankbar für diese Möglichkeit. Mein Sohn hat nicht nur schwimmen gelernt, sondern auch Selbstvertrauen im Wasser gewonnen. Diese Initiative ist unbezahlbar für die Sicherheit unserer Kinder.“

Ziel ist es 5.000 Kindern das Schwimmen beizubringen

Der Erfolg der „Pool-School“ 2024 war der Auftakt einer langen Kooperation. Desjoyaux plant, das Programm künftig fortzusetzen, mit dem ambitionierten Ziel, in den kommenden Jahren insgesamt 5.000 Kindern das Schwimmen beizubringen. „Wir haben gesehen, wie hoch der Bedarf an Kinderschwimmkursen ist. Und wir freuen uns, so vielen Kindern wie möglich zum Seepferdchen verhelfen zu können. Die enorme Resonanz bestärkt uns darin, unser Engagement weiter auszubauen. Wir werden in den nächsten Jahren noch mehr Kurse anbieten, um möglichst vielen Kindern diese lebenswichtige Fähigkeit zu vermitteln“, so Steinbach.

