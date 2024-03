Desjoyaux Pools: Mehr Nachhaltigkeit durch innovative Lösungen

Nachhaltigkeit gewinnt in allen Lebensbereichen an Bedeutung. Desjoyaux Pools setzt höchste Maßstäbe in der Pool-Branche. Ein innovatives Filtersystem als ökologische Alternative zum Sandfilter.

In einer Welt, in der Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zunehmend in den Vordergrund rücken, setzt Desjoyaux Pools höchste Maßstäbe in der Pool-Branche. Mit einem innovativen, patentierten Filtersystem bietet Desjoyaux eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Schwimmbecken mit Sandfiltern. Pools von Desjoyaux verbrauchen deutlich weniger Wasser. Der Stromverbrauch für den Betrieb ist extrem niedrig und auf eine Verrohrung im Garten kann verzichtet werden, da der Desjoyaux Poolfilter direkt am Pool arbeitet. Die Grundstruktur des Pools, eine verlorene Schalung, besteht aus tausenden PET-Recycling Flaschen.

Wasserverbrauch beim Pool signifikant reduzieren

Das einzigartige Filtersystem von Desjoyaux ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, den ökologischen Fußabdruck seiner Swimmingpools zu minimieren. Im Vergleich zu traditionellen Pool-Filtern reduziert dieses System den Wasserverbrauch signifikant, da es den Bedarf an Rückspülungen eliminiert, die normalerweise große Wassermengen verschwenden.

Niedriger Stromverbrauch beim Betrieb des Pools

Darüber hinaus zeichnet sich das Filtersystem durch seinen geringen Stromverbrauch aus, was nicht nur die Betriebskosten für Poolbesitzer senkt, sondern auch zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks beiträgt. Dieser energieeffiziente Betrieb unterstreicht das Bestreben von Desjoyaux, nachhaltige Lösungen anzubieten, die sowohl für die Umwelt als auch für den Endverbraucher von Vorteil sind.

Keine invasiven Eingriffe im gesamten Garten beim Poolbau

Ein weiteres herausragendes Merkmal der Desjoyaux Pools ist die Abschaffung der Notwendigkeit einer Verrohrung im Garten. Diese Innovation bedeutet, dass die Installation eines Desjoyaux Pools weniger invasive Eingriffe in das Gelände erfordert, was die Umweltauswirkungen weiter reduziert und die Installation vereinfacht.

Desjoyaux Pools setzt auf nachhaltige Pool-Technologie

„Wir bei Desjoyaux Pools sind stolz darauf, an der Spitze der nachhaltigen Pool-Technologie zu stehen. Unsere patentierten Filterlösungen sind ein Beweis für unser Engagement, innovative Produkte zu entwickeln, die nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch unseren Kunden langfristige Einsparungen ermöglichen“, sagt Axel Steinbach von Desjoyaux Pools.

Mit Desjoyaux können Poolbesitzer jetzt die Freuden eines eigenen Schwimmbads genießen, mit dem Wissen die Umwelt nicht unnötig mehr zu belasten als dies unbedingt erforderlich ist. Die Langlebigkeit der Becken ist ein weiteres Argument, das für die soliden Schwimmbecken von Desjoyaux Pools spricht – ganz im Sinne der Poolbesitzer und der Umwelt.

Für weitere Informationen über Desjoyaux Pools und ihr Engagement für Nachhaltigkeit besuchen Sie bitte www.desjoyaux.de

Desjoyaux Pools ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Schwimmbecken. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Branche setzt das Unternehmen neue Standards beim Poolbau. Pools in allen Größen, Formen und Tiefen.

