Detox-Reise ins Paradies

Baros hat sich mit der renommierten Ernährungswissenschaftlerin und Autorin Ekaterina Maslova zusammengetan, um ein ganzheitliches Entgiftungsprogramm für seine Gäste zu entwickeln.

Entstanden ist eine genussvolle Detox-Reise angepasst an die anspruchsvollen Gäste von Baros Maldives.

Maslova ist zertifizierte Ernährungsberaterin mit Leidenschaft für gesundes Leben. Sie schrieb mehrere Bücher und Ratgeber über den Einfluss von Ernährung auf das Immunsystem. Sie lebt in Thailand und konzentriert sich auf gesunde, oft vegane Gerichte, die eine Balance zwischen asiatischen Superfoods und westlichen Aromen finden.

Das Detox Programm von Baros empfiehlt sich für diejenigen Gäste, die abnehmen und Giftstoffe aus dem Körper ausleiten möchten. Begleitet wird das Programm neben körperlichen Aktivitäten von Spa-Behandlungen und einem Ernährungsplan für einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil. Das Programm konzentriert sich hauptsächlich auf die Regeneration des Körpers, die Rückkehr zur ausgewogenen Ernährung, um Insulin-, Glukose- und Energiespiegel im Einklang mit den Anforderungen eines geschäftigen Tagesablaufs zu halten.

Hierbei wählen die Gäste zwischen einer drei-, fünf- oder siebentägigen Detox-Erfahrung, die von Serenity Spa-Manager Arsini und dem Chefkoch Kenneth Gundu begleitet wird. Sowohl Arsini als auch Gundu arbeiteten eng zusammen, um eine individualisierte Entgiftungsreise für ihre Gäste zu kreieren.

Die im Programm enthaltenen Spa-Behandlungen reichen von Körperpeelings und Massagen bis hin zu Yoga- und Meditationskursen. Das Detox-Menü konzentriert sich im Wesentlichen auf frischen maledivischen Fisch und Gemüse.

Es ist der ideale Urlaubseinstieg für diejenigen Gäste, die Stress abbauen, Balance finden sowie Geist, Körper und Seele pflegen möchten.

Preise: Die Preise für das dreitägige „Detox“- Programm beginnen bei USD 1.255 pro Person und staffeln sich auf USD 1.750 (5 Tage) bzw. USD 2.515 (7 Tage). Sie beinhalten alle Spa-Behandlungen sowie Detox-Menüs. Die Übernachtungspreise auf Baros Maldives beginnen im Monat November bei USD 730 pro Nacht in einer Deluxe Villa mit Frühstück, ohne Steuern.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

www.baros.com

