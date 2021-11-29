Deutsche Nachhaltigkeit AG treibt Impact-Investing-Dialog beim IIF Abu Dhabi voran

FRANKFURT AM MAIN, DE / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2025 / Die Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN: DE000A3DW408) präsentierte am 21. Oktober beim International Impact Forum in Abu Dhabi, wie der Frankfurter Impact-Investor Purpose mit Kapital verbindet, um finanzielle Renditen neben messbarer ökologischer und sozialer Wirkung zu liefern.

Das Unternehmen fungierte als Hauptsponsor des Forums, bei dem über 300 globale Investoren, politische Entscheidungsträger und Innovatoren zusammenkamen, um nachhaltige Finanzlösungen voranzutreiben und Partnerschaften zwischen europäischen und nahöstlichen Impact-Investment-Gemeinschaften aufzubauen.

Warum Europa und den Nahen Osten verbinden?

Die Abu-Dhabi-Ausgabe des International Impact Forums fand am 21. Oktober im Rosewood Abu Dhabi statt und markierte einen bedeutenden Meilenstein bei der Verbindung europäischer und nahöstlicher Impact-Investment-Gemeinschaften.

Die Veranstaltung brachte institutionelle Investoren, Family Offices, Unternehmer und politische Führungspersönlichkeiten zusammen, um die wachsende Notwendigkeit nachhaltiger Finanzierung angesichts globaler Herausforderungen zu adressieren.

Das Forum in Abu Dhabi unterstrich eine entscheidende Botschaft: Impact Investing ist eine globale Notwendigkeit, keine regionale Initiative“, erklärte Ole Nixdorff, CEO der Deutsche Nachhaltigkeit AG.

ESG-Vermögenswerte werden bis 2025 voraussichtlich 53 Billionen US-Dollar überschreiten und damit mehr als ein Drittel des weltweit verwalteten Vermögens ausmachen. Wir erleben eine fundamentale Transformation der Kapitalströme. Unsere Aufgabe ist es zu demonstrieren, dass Purpose-getriebene Investitionen außergewöhnliche Renditen liefern können und gleichzeitig dauerhaften positiven Wandel schaffen.“

Partnerschaften mit dem Nahen Osten kristallisierten sich als zentrales Thema des Tages heraus. Die Position Abu Dhabis als Nachhaltigkeits-Hub, kombiniert mit Europas regulatorischer Führungsrolle bei ESG-Standards, schafft kraftvolle Synergien zur globalen Skalierung von Impact-Lösungen.

Wie erzeugt Impact Investing Renditen?

Der CEO des Unternehmens hielt eine prominente Präsentation mit dem Titel Purpose x Capital: Impact Investment as a global market and how to build financially sustainable business“.

Sein Vortrag beleuchtete den Investitionsansatz in zukunftsorientierten Sektoren wie KI, nachhaltige Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Gesundheitsinnovationen und Energielösungen.

Nixdorff betonte das entscheidende Zusammenspiel zwischen missionsgetriebenen Zielen und wirtschaftlicher Tragfähigkeit: Impact Investing gelingt, wenn wir sowohl finanzielle Performance als auch reale Ergebnisse streng messen. Unsere Portfoliounternehmen beweisen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle traditionelle Ansätze übertreffen können und gleichzeitig dringende gesellschaftliche Bedürfnisse adressieren.“

Renommierte Redner von mehreren Kontinenten trugen während des Forums vielfältige Perspektiven bei.

Dr. Othmar Karas, ehemaliger Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, hielt die Eröffnungs-Keynote zum Thema Europe and the GCC: A strong coalition in drastically changing times“ und betonte die Notwendigkeit ehrgeizigen grenzüberschreitenden Handelns bei Klima- und Nachhaltigkeitsherausforderungen.

Anahita Thoms, Partnerin bei Baker McKenzie und Expertin für Nachhaltigkeit und Handel, beleuchtete die Balance zwischen Regulierung und Innovation in ihrer Keynote Regulation vs. Innovation: Sustainable international trade and the role of cross-border regulation“.

Welche Innovationen wurden präsentiert?

Bahnbrechende Impact-Unternehmen standen im Mittelpunkt des Forums und exemplifizierten die Schnittstelle von Purpose und Profit:

– Vriko Yu, CEO von Archireef – Demonstrierte, wie NatureTech-Lösungen geschädigte marine Ökosysteme wiederherstellen können

– Hanno Schädel, Gründer von Save the Water – Präsentierte Soapeyas revolutionäre wasserlose Seifentechnologie, die weltweit Billionen Liter Wasser einsparen kann

– Mohamed Mostafa Elbadawy, Executive Director bei Khalifa University Enterprises Company – Illustrierte, wie akademische Institutionen Forschungskommerzialisierung und Impact Investing durch das KUEC-Modell vorantreiben können

– Tim Nixdorff, Chairman von EcoMotion – Stellte automatisierte Parktechnologie vor und demonstrierte, wie intelligente urbane Infrastruktur gleichzeitig Kosten senken und bedeutende ökologische Vorteile erzielen kann

Die Zukunft unserer Städte hängt von Innovationen ab, die Nachhaltigkeit zur praktischen, profitablen Wahl machen“, bemerkte er während seiner Präsentation über revolutionäre Parklösungen.

Panel-Diskussionen im Verlauf des Tages adressierten kritische Themen:

– Aufbau resilienter Impact-Strategien inmitten globaler Instabilität

– Skalierung von Klimalösungen durch Venture Capital

– Schaffung einer nachhaltigen Investitionsachse zwischen Europa und den VAE

Fortführung der Dynamik bis 2026

Der Erfolg des Forums in Abu Dhabi unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Plattformen, die Impact-Kapital mit innovativen Lösungen verbinden.

Die Deutsche Nachhaltigkeit AG bestätigte, dass die International-Impact-Forum-Reihe 2026 fortgesetzt wird, mit geplanten Veranstaltungen in Monaco und Frankfurt, um den Dialog in wichtigen globalen Finanzzentren aufrechtzuerhalten.

Was als einzelne Veranstaltung begann, ist zu einer internationalen Bewegung geworden“, sagte Nixdorff. Die Rotation durch wichtige Finanzzentren schafft einen nachhaltigen Dialog, der Grenzen überschreitet und die Beziehungen kultiviert, die für transformative Impact-Investments notwendig sind.“

Die Foren 2026 werden auf den Partnerschaften und der Dynamik aufbauen, die im Laufe des Jahres 2025 entstanden sind.“

Über die Deutsche Nachhaltigkeit AG

Die Deutsche Nachhaltigkeit AG ist ein führender börsennotierter Impact-Investor mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Unternehmen investiert ausschließlich in wachstumsstarke Unternehmen, die attraktive finanzielle Renditen neben messbaren positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen liefern.

Mit strengen ESG-Kriterien und Fokus auf Zukunftsindustrien wie KI, Mobilität, Kreislaufwirtschaft, Ernährung, Gesundheit und Energie unterstützt die Deutsche Nachhaltigkeit AG Portfoliounternehmen bei erfolgreichen Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen.

Das Unternehmen organisiert die International-Impact-Forum-Reihe und fördert den globalen Dialog über nachhaltiges Investieren und sein transformatives Potenzial.

