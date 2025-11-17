  • Graid Technology bringt Intel® VROC-Lizenzvereinbarung zum Abschluss und baut seine Führungsrolle auf dem Gebiet der Unternehmensspeicherlösungen weiter aus

    SUNNYVALE, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 17. November 2025 / Graid Technology hat heute die erfolgreiche Unterzeichnung seiner Vereinbarung mit der Intel Corporation zur Lizenzierung der Rechte im Hinblick auf die Vermarktung, den Verkauf und die Entwicklung von Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) bekannt gegeben. Der erfolgreiche Abschluss dieser Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein, der den Fortschritt von Graid Technology in Richtung Gewinnwachstum und Erfüllung der Vision für die Zukunft der Unternehmensspeicher beschleunigt.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81855/GraidTechnology_DE_PRcom.001.png

    Graid Technology bringt Intel® VROC-Lizenzvereinbarung zum Abschluss und baut seine Führungsrolle auf dem Gebiet der Unternehmensspeicherlösungen weiter aus

    Mit dieser Vereinbarung schlägt Graid Technology ein faszinierendes neues Kapitel für das auf Intel® VROC basierende internationale Ökosystem auf, so Leander Yu, CEO von Graid Technology. Durch den Abschluss der Vereinbarung sind wir in der Lage, bestehenden Kunden langfristig eine entsprechende Kontinuität zu gewährleisten und gleichzeitig Innovation und Wertschöpfung im gesamten Markt für Unternehmensspeicher zu forcieren.

    Seit der ersten Ankündigung hat Graid Technology produktive Gespräche mit vielen VROC-Kunden, Erstausrüstern und Vertriebspartnern geführt, die ihre nachhaltige Unterstützung und Begeisterung für den Übergang zum Ausdruck gebracht haben.

    Die Resonanz der Kunden war überwältigend positiv, fügt Thomas Paquette, Senior Vice President und GM, Americas & EMEA bei Graid Technology, hinzu. Sowohl Partner als auch Systementwickler sehen diese Entwicklung als Win-Win-Situation. Damit schützen sie ihre aktuellen Investitionen in Intel® VROC und profitieren gleichzeitig von Graid Technologys Fokussierung, Agilität und Bekenntnis zu leistungsstarken Speicherinnovationen.

    Im Rahmen der Vereinbarung hat Graid Technology die Verantwortung für den Kundensupport und die Entwicklungspipeline von Intel® VROC übernommen, um einen unterbrechungsfreien Service zu gewährleisten und weitere Kooperationschancen in neuen Speicher- und Dateninfrastrukturmärkten zu sondieren. Derzeit hat Graid Technology noch keine Roadmap für neue Funktionserweiterungen für Intel® VROC erstellt; das Team orientiert sich jedoch sehr am Feedback der Kunden und stellt deren laufende Bedürfnisse in den Vordergrund.

    Weitere Informationen zu Intel® VROC und den Unternehmensspeicherlösungen von Graid Technology finden Sie unter graidtech.com/vroc.

    Medienanfragen:
    Andrea Eaken
    Senior Director of Marketing, Americas & EMEA bei Graid Technology
    andrea.eaken@graidtech.com

    Kontakt
    Andrea Eaken
    Senior Director of Marketing, Americas & EMEA
    andrea.eaken@graidtech.com
    949-742-9928

    QUELLE: Graid Technology Inc.

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville
    USA

    email : cs@accesswire.com

    Pressekontakt:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville

    email : cs@accesswire.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Graid Technology gibt strategisches Lizenzabkommen mit Intel Corporation zur Beschleunigung von RAID-Innovation bekannt
      SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 14. Oktober 2025 / Graid Technology gab bekannt, mit der Intel Corporation ein Lizenzabkommen geschlossen zu haben, welches Graid Technology die weltweiten Rechte...

    2. Graid Technology meldet globale Verfügbarkeit von SupremeRAID(TM) HE (HPC Edition) und gewinnt Best of Show auf der FMS 2025
      Die preisgekrönte GPU-basierte RAID-Lösung bietet unübertroffene Ausfallsicherheit und Effizienz für moderne HPC- und KI-Workloads. Santa Clara, Kalifornien / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / Graid Technology, Erfinder des weltweit...

    3. Graid Technology meldet globale Verfügbarkeit von SupremeRAID(TM) HE (HPC Edition) und gewinnt Best of Show auf der FMS 2025
      Die preisgekrönte GPU-basierte RAID-Lösung bietet unübertroffene Ausfallsicherheit und Effizienz für moderne HPC- und KI-Workloads. Santa Clara, Kalifornien / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / Graid Technology, Erfinder des weltweit...

    4. Graid Technology sichert sich 30 Mio. $ schwere Serie-B-Finanzierung und forciert damit sein Wachstum im Markt für Datenspeicherung & Datenschutz
      Neue Investitionen werden Graid Technology bei der Verbreitung seiner branchenführenden Datenschutzlösungen bei Erstausrüstern (OEM) und Großunternehmen helfen SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 4. März 2025 / Graid Technology,...

    5. Graid Technology kündigt SupremeRAID SE-Support für GeForce RTX 5000-Serie von NVIDIA an und erweitert damit leistungsstarke RAID-Lösungen für Workstations
      Durch die Unterstützung der NVIDIA®-Grafikkarten GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 erweitert SupremeRAID SE die Speicherkapazitäten von leistungsstarken Workstations SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 13....

    6. Korrektur: Graid Technology kündigt SupremeRAID SE-Support für GeForce RTX 5000-Serie von NVIDIA an und erweitert damit leistungsstarke RAID-Lösungen für Workstations
      Durch die Unterstützung der NVIDIA®-Grafikkarten GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 erweitert SupremeRAID SE die Speicherkapazitäten von leistungsstarken Workstations SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 13....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.