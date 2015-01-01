Nicole Feldmann wird Pflegeinnovatorin 2025

Nicole Feldmann vom Klinikum Oldenburg ist Pflegeinnovatorin 2025 – VPU e.V. und ZEQ ehren ihr Interprofessionalitätsprojekt für mehr Patientensicherheit.

Der Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken Deutschlands (VPU) e.V. und ZEQ als Sponsor des Innovationspreises „PflegeinnovatorIn des Jahres“ zeichnen Nicole Feldmann aus dem Klinikum Oldenburg – Universitätsmedizin zur Pflegeinnovatorin 2025 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung des 4. VPU-Kongresses aus. Dieser Innovationspreis würdigt Projekte, welche die pflegerische Patientenversorgung im Krankenhaus nachhaltig verbessern.

Nicole Feldmann ist Pflegewissenschaftlerin sowie Pflegexpertin für Delir und Wundversorgung in der Herzchirurgie des Klinikums Oldenburg. Als erfahrene Advanced Practice Nurse stellte sie ihre ausgesprochene Fachexpertise bereits mehrfach unter Beweis. Mit ihrem Projekt „#PflegeWissenschaf(f)tQualität: AQPs und interprofessionelle Teams als Schlüssel zu sicherer Patientenversorgung“ überzeugte sie die Jury.

Neben ihr wurden Kendra Rohleder (Medizinischen Hochschule Hannover) mit ihrem Projekt „Unsichtbar krank – individuell begleitet: Advanced Practice Nursing in der Versorgung von Menschen mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen“ sowie Diana Skraback (TUM Klinikum Rechts der Isar in München) mit ihrem Projekt „ANIMO – Angehörigen stärken, Versorgung verbessern: Ein Hybridnetzwerk als Modellprojekt für Angehörigenedukation“ ausgezeichnet. Beide Preisträgerinnen teilen sich den zweiten Platz.

„Frau Feldmann ist eine würdige Preisträgerin und wir honorieren ihr ausgesprochenes Engagement für die Umsetzung vielfältiger Projekte zur Förderung interprofessioneller Zusammenarbeit und den damit verbundenen Beitrag zur nachhaltigen Steigerung der Patientensicherheit und Verbesserung der Versorgungsqualität durch evidenzbasierte Pflege. Der gesamte VPU e.V. gratuliert Frau Feldmann zur Auszeichnung als Pflegeinnovatorin 2025 und bedankt sich bei ZEQ für die Unterstützung „, so Torsten Rantzsch, Vorstandsvorsitzender des VPU e.V.

„Die Pflege lebt von Innovationen und verantwortungsbewussten interprofessionellen Teams. Frau Feldmann hat diesen Gedanken mit vielen erfolgreichen Projekten in die Tat umgesetzt. Dazu gehören eine interprofessionelle Ausbildungsstation, ein interprofessioneller Journal Club und ein Advanced Care Planning in enger Abstimmung mit dem ärztlichen Dienst“, ergänzt Rüdiger Herbold, Vorstand bei ZEQ.

Der Innovationspreis „PflegeinnovatorIn des Jahres“ wurde erstmalig ausgelobt und stieß auf ein überwältigendes Interesse. Eine Jury aus sechs Personen ermittelte anhand vorgegebener Kriterien die diesjährige Preisträgerin. Der Preis ist mit 3.000 Euro datiert und geht direkt an die Preisträgerin und ihr verwirklichtes Projekt.

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement, Labor/Pahtologie (1K) und Rehabilitation an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2024/25.

