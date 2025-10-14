  • Graid Technology gibt strategisches Lizenzabkommen mit Intel Corporation zur Beschleunigung von RAID-Innovation bekannt

    SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 14. Oktober 2025 / Graid Technology gab bekannt, mit der Intel Corporation ein Lizenzabkommen geschlossen zu haben, welches Graid Technology die weltweiten Rechte zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum Verkauf und zum Support von Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) gewährt. Dieses strategische Abkommen soll Innovationen auf dem Markt für Unternehmens-RAID beschleunigen und für Rechenzentrumskunden weltweit transformative Ergebnisse liefern.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81356/Graid_131025_DEPRcom.001.png

    Graid Technology und Intel geben strategisches Lizenzabkommen bekannt

    In der heutigen digitalen Wirtschaft sind Daten das wertvollste Asset eines jeden Unternehmens und um ihren vollen Wert ausschöpfen zu können, müssen sie sowohl widerstandsfähig als auch jederzeit verfügbar sein. Durch dieses Abkommen wird Graid Technology die bewährte Unternehmensleistung von Intel® VROC mit der bahnbrechenden Innovation seines eigenen SupremeRAID-Portfolios – der branchenweit ersten GPU-basierten RAID-Architektur für Hochleistungs-Workloads wie KI und HPC – kombinieren.

    Durch die Kombination von CPU- und GPU-basierten RAID-Architekturen wird Graid Technology ein unvergleichliches Spektrum an Hochleistungsoptionen bereitstellen, das die geringe Latenz und den hohen Durchsatz liefert, die für die Dateninfrastruktur der nächsten Generation erforderlich sind.

    Leander Yu, CEO von Graid Technology, sagte:

    Wir sind stolz darauf, mit Intel zusammenzuarbeiten und das Erbe von VROC mit frischer Energie und neuen Visionen fortzuführen. Die Mission von Graid Technology ist es, unseren Kunden kompromisslose Datenresilienz und Spitzenleistung zu bieten. Die Kombination aus Intel® VROC und SupremeRAID bietet Kunden die ultimative Wahl – CPU- oder GPU-basiertes RAID -, die beide konzipiert wurden, um das volle Potenzial ihrer Daten für schnellere Erkenntnisse, höhere Produktivität und eine stärkere Rendite bei Infrastrukturinvestitionen auszuschöpfen.

    Bryan Jorgensen, Vice President der Data Center Group von Intel, fügte hinzu:

    Dieses Abkommen mit Graid Technology markiert ein spannendes neues Kapitel für Intel® VROC und die Kunden, die wir beliefern. Das umfassende RAID-Know-how und das Engagement für Innovation von Graid Technology werden dazu beitragen, neuen Wert für Kunden zu schaffen, indem die Engpässe herkömmlicher RAID-Systeme beseitigt und eine höhere Leistung als je zuvor erzielt werden.

    Nach dem Abschluss der Transaktion, der bis Jahresende erwartet wird, wird Graid Technology die Verantwortung für den gesamten Kundensupport und die zukünftige Entwicklung von Intel® VROC übernehmen. Sowohl Intel als auch Graid Technology sind bestrebt, einen nahtlosen Übergang mit regelmäßigen Updates und transparenter Kommunikation während des gesamten Prozesses zu gewährleisten.

    Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Intel- oder Graid Technology-Händler oder besuchen Sie www.graidtech.com.

    Kontaktdaten

    Andrea Eaken
    Senior Director of Marketing, Americas & EMEA
    andrea.eaken@graidtech.com
    949-742-9928

    QUELLE: Graid Technology Inc.

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville
    USA

    email : cs@accesswire.com

    Pressekontakt:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville

    email : cs@accesswire.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Graid Technology kündigt SupremeRAID SE-Support für GeForce RTX 5000-Serie von NVIDIA an und erweitert damit leistungsstarke RAID-Lösungen für Workstations
      Durch die Unterstützung der NVIDIA®-Grafikkarten GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 erweitert SupremeRAID SE die Speicherkapazitäten von leistungsstarken Workstations SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 13....

    2. Korrektur: Graid Technology kündigt SupremeRAID SE-Support für GeForce RTX 5000-Serie von NVIDIA an und erweitert damit leistungsstarke RAID-Lösungen für Workstations
      Durch die Unterstützung der NVIDIA®-Grafikkarten GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 und 5060 erweitert SupremeRAID SE die Speicherkapazitäten von leistungsstarken Workstations SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 13....

    3. Graid Technology meldet globale Verfügbarkeit von SupremeRAID(TM) HE (HPC Edition) und gewinnt Best of Show auf der FMS 2025
      Die preisgekrönte GPU-basierte RAID-Lösung bietet unübertroffene Ausfallsicherheit und Effizienz für moderne HPC- und KI-Workloads. Santa Clara, Kalifornien / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / Graid Technology, Erfinder des weltweit...

    4. Graid Technology meldet globale Verfügbarkeit von SupremeRAID(TM) HE (HPC Edition) und gewinnt Best of Show auf der FMS 2025
      Die preisgekrönte GPU-basierte RAID-Lösung bietet unübertroffene Ausfallsicherheit und Effizienz für moderne HPC- und KI-Workloads. Santa Clara, Kalifornien / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / Graid Technology, Erfinder des weltweit...

    5. Graid Technology sichert sich 30 Mio. $ schwere Serie-B-Finanzierung und forciert damit sein Wachstum im Markt für Datenspeicherung & Datenschutz
      Neue Investitionen werden Graid Technology bei der Verbreitung seiner branchenführenden Datenschutzlösungen bei Erstausrüstern (OEM) und Großunternehmen helfen SANTA CLARA, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 4. März 2025 / Graid Technology,...

    6. Alpha Esports Tech Inc. kündigt Partnerschaft mit Intel India für die Turniere der Serie Intel Gamer Days Valorant an
      Bei den Turnieren werden weit über 1 Million Zuschauer erwartet. 8. September 2021, Vancouver, BC – Alpha Esports Tech Inc. (Unternehmen oder Alpha Tech) (CSE ALPA), (FSE:5NP), (OTC PINK APETF),...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.