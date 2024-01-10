Dewender-Stiftung aus Wachtendonk zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2025

Die gemeinnützige Dewender- Stiftung aus Wachtendonk konnte erneut Projekte und Stipendien in den Bildung, Erziehung, Ausbildung ermöglichen.

Die Dewender-Stiftung mit Sitz in Wachtendonk wurde 2012 von Norbert Dewender als selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts errichtet. Die Stiftung, deren Vorstand ausschließlich aus dem ehrenamtlich tätigen Stifter selbst besteht, fördert unmittelbar gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Bildung, Erziehung, Ausbildung, Kunst und Kultur, Sport sowie bürgerschaftliches Engagement. Sie unterliegt der Aufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf und hinsichtlich der Gemeinnützigkeit der Prüfung durch das Finanzamt Geldern.

Für das Jahr 2025 zieht die Dewender-Stiftung eine positive Bilanz. Sie stellte 22.000 Euro für die Erfüllung ihrer Satzungszwecke bereit. Unterstützt wurden dabei die Freie Realschule We!tsicht in Wachtendonk sowie der neu gegründete Förderverein der katholischen Kindertagesstätte St. Marien. Die Stiftung förderte auch zehn Deutschlandstipendien: vier an der RWTH Aachen, drei an der Hochschule Niederrhein in Krefeld und Mönchengladbach sowie drei an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort und Kleve.

Seit 2016 hat die Dewender-Stiftung insgesamt 36 Deutschlandstipendien für Studierende in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ermöglicht. Neben schulischen und universitären Erfolgen zählt auch gesellschaftliches Engagement zu den Förderkriterien. Die Anträge werden direkt über die jeweiligen Hochschulen gestellt.

Die Stiftung erzielte 2025 Erträge aus ihrem Vermögen in Höhe von rund 28.000 Euro, die 2026 für Förderungen zur Verfügung stehen. Aktuell nimmt die Stiftung keine neuen Förderanträge entgegen, da sie mit ihrem bestehenden Programm ausgelastet ist. Das Stiftungsvermögen ist auf rund 1,2 Millionen Euro angewachsen.

