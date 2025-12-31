Dewender-Stiftung fördert 2026 Bildung, Jugend und Engagement am Niederrhein

Die Dewender-Stiftung unterstützt im Jahr 2026 mit rund 44.000 Euro Bildungs-, Kultur- und Sportprojekte sowie Stipendienprogramme für junge Menschen in Wachtendonk und am linken Niederrhein.

Wachtendonk, Mai 2026. Die Dewender-Stiftung setzt ihr nachhaltiges Engagement für junge Menschen und gesellschaftlichen Zusammenhalt auch im Jahr 2026 konsequent fort. Mit einem Fördervolumen von rund 44.000 Euro unterstützt die Stiftung gezielt Projekte in den Bereichen Bildung, Erziehung, Kultur, Sport und bürgerschaftliches Engagement in Wachtendonk und in der Region Niederrhein.

Die Dewender-Stiftung wurde im Jahr 2012 von Norbert Dewender als rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Wachtendonk gegründet. Ziel der Stiftung ist es, jungen Menschen unabhängig von Herkunft und sozialem Hintergrund Chancen zur persönlichen, schulischen und beruflichen Entwicklung zu eröffnen und gleichzeitig die gesellschaftlichen Strukturen vor Ort nachhaltig zu stärken.

Förderung lokaler Projekte in Wachtendonk

Ein Schwerpunkt der Förderarbeit liegt auf der Unterstützung von Initiativen direkt in der Gemeinde Wachtendonk. Im Jahr 2026 werden unter anderem folgende Einrichtungen und Vereine gefördert:

Die Freie Realschule We!tsicht der Freien Realschule Niederrhein e. V. leistet einen wichtigen Beitrag zur individuellen schulischen Förderung. Der Förderverein der Katholischen Kindertagesstätte St. Marien e. V. unterstützt frühkindliche Bildung und Erziehung. Der Musikverein Lyra 1926 e. V. fördert musikalische Ausbildung und kulturelle Teilhabe. Der TSV Wachtendonk-Wankum 1910 e. V. ermöglicht mit seinen Angeboten im Basketball für Kinder und Jugendliche sowie im Gerätturnen weiblich (GTw) sportliche Aktivität, Gemeinschaft und soziale Integration.

Mit der Förderung dieser Projekte trägt die Stiftung zur Stärkung von Bildungsangeboten, Vereinsleben und ehrenamtlichem Engagement in der Region bei.

Zehn Stipendien für Studierende am linken Niederrhein und in Aachen

Neben der lokalen Förderung engagiert sich die Dewender-Stiftung auch auf Hochschulebene. Im Jahr 2026 werden insgesamt zehn Stipendien vergeben:

Vier Stipendien im Rahmen des Bildungsfonds der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen), drei Deutschlandstipendien an der Hochschule Niederrhein in Krefeld und Mönchengladbach sowie drei Deutschlandstipendien an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort.

Die Stipendien unterstützen leistungsstarke und engagierte Studierende und leisten einen Beitrag zu Chancengleichheit und akademischem Nachwuchs.

Nachhaltige Förderung aus solidem Vermögen

Zum 31. Dezember 2025 verfügte die Dewender-Stiftung über ein Stiftungsvermögen von rund 1,35 Millionen Euro. Die Erträge werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben verantwortungsvoll und langfristig für Förderzwecke eingesetzt. Ziel ist es, eine dauerhafte Wirkung für junge Menschen und die regionale Entwicklung zu erzielen.

Weitere Informationen zur Stiftung, zu Fördergrundsätzen und Projekten finden Interessierte auf der Website der Dewender-Stiftung unter https://www.dewender-stiftung.de .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dewender-Stiftung

Herr Norbert Dewender

Kempener Str. 11

47669 Wachtendonk

Deutschland

fon ..: 02836 91639

web ..: https://www.dewender-stiftung.de

email : info@dewender-stiftung.de

Die Dewender-Stiftung ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Wachtendonk (Nordrhein-Westfalen). Sie wurde im Jahr 2012 von Norbert Dewender gegründet. Zweck der Stiftung ist die Förderung junger Menschen sowie die Stärkung von Bildung, kultureller Teilhabe, Sport und bürgerschaftlichem Engagement in der Region Niederrhein.

Die Stiftung unterstützt sowohl lokale Projekte vor Ort – etwa Schulen, Kindertagesstätten und Vereine – als auch die akademische Nachwuchsförderung durch Stipendienprogramme an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, Chancengleichheit zu fördern, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und einen nachhaltigen Beitrag zur regionalen Entwicklung zu leisten.

Pressekontakt:

Dewender-Stiftung

Herr Norbert Dewender

Kempener Str. 11

47669 Wachtendonk

fon ..: 02836 91639

email : info@dewender-stiftung.de

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