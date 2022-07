DI Dekodur International gewinnt Materialpreis 2022

Im Juni wurde der südhessische Hersteller von Schichtstoffplatten, DI Dekodur International, für sein „Coffee Composite Board“ mit dem Materialpreis 2022 der raumPROBE ausgezeichnet.

Coffee Composite Board ist ein neuer CO2-neutraler Werk- und Wertstoff aus Kaffeesatz als Holzersatz für Möbel, Böden, Wand- und Deckenverkleidungen. Damit wollen die Verantwortlichen bei DI Dekodur den Kreislauf „Produzieren – Nutzen – Wegwerfen“ unterbrechen und Produktionskreisläufe bilden, in denen möglichst wenig verloren geht und so viel wie möglich wieder in den Kreislauf zurückfließt.

Ausgangsprodukt des Coffee Composite Boards ist der industrielle Kaffee-Abfall. In Zusammenarbeit mit ecobrain AG (CH) und BASF Ludwigshafen wird er als Werkstoff einem neuen Produktionskreislauf zugeführt und erhält bei DI Dekodur eine perfekte Oberfläche, die zugleich frei ist von Formaldehyd. Ausgestattet mit einzigartigen Eigenschaften und Strukturen steht so ein umweltfreundliches Verbundelement – das Coffee-Composite-Board – für vielseitige Verarbeitung zur Verfügung. So entstehen aus Kaffeepulverabfall neue Möbel, Wand- und Deckenverkleidungen, die für eine lange Zeit CO2 speichern.

Zum Wettbewerb bei raumPROBE hatten knapp 80 Unternehmen aus dem In- und Ausland Ihre Materialproben eingereicht. Dekodur erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Publikums-Voting und wurde vom CEO Rolf van den Berg entgegengenommen. „Wir freuen uns sehr über diesen Publikumspreis. Er bestätigt uns, wie sehr das Thema Ressourcenschutz und Reduzierung von Emissionen überall im Fokus stehen.“

Der Materialpreis 2022 ist dritte Auszeichnung für DI Dekodur International in drei Jahren. In 2020 erhielt das Unternehmen den raumPROBE-Materialpreis in der Kategorie „Verfahren“ für DekoFireSafe®, einem nicht brennbaren Schichtstoff im Verbund, und in 2021 wurde der hessische Mittelständler als eines der TOP 100 Innovator für seine konsequent innovative Ausrichtung gekürt.

DI Dekodur International hat sich als Problemlöser vor allem im Bereich hochwertiger Hochdruck-schichtstoffe aus Echtmetall (HPL) weltweit einen Namen gemacht. Das Hirschhorner Unterneh-men stellt seit mehr als 60 Jahren seine Innovationskraft und seine Kompetenz in den Dienst sei-ner Kunden. DI Dekodur entwickelte nicht nur das erste HPL mit dekorativer Echtmetall-Oberfläche, sondern mit dekoFireSafe® auch ein weltweites Patent für nicht brennbaren Schicht-stoff. dekoFireSafe® verbindet im Brandschutz höchste Sicherheit mit purer Ästhetik und ermög-licht für Bauabschnitte mit der Spezifikation „nicht brennbar“ die gleiche Dekoration/Oberfläche, wie in schwer entflammbaren oder normal entflammbaren Bereichen. Mit ECO-HPL leistet DI De-kodur einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz mit der ersten CO2-neutralen Schichtstoff-platte der Welt, frei von Formaldehyd und Phenol. Nicht zuletzt erweist sich DI Dekodur als innova-tiver Problemlöser in Zeiten von Covid 19 mit antiviralen und antibakteriellen Oberflächen aus Kup-fer, dekotech CU 711. Das antivirale HPL bietet nachweislich eine lebenslange Wirksamkeit gegen Keime und Mikroorganismen und wirksamen Schutz von Anfang an.

Die inzwischen prämierte Innovationskraft von DI Dekodur ist auch weiterhin ein Motor des mittel-ständischen Unternehmens. DI Dekodur wurde 2020 mit dem Materialpreis in der Kategorie Ver-fahren ausgezeichnet. Urteil der Jury: „Ein super Verbund. Sehr nah an der Praxis. Architekten und Innenarchitekten freuen sich.“



