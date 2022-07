Dr. Reuter Investor Relations: Arcadia Minerals- Interview mit Jurie Wessels Teil 4: „Wir haben einige Projekte am Start, mit denen wir wirklich sehr zufrieden sind und die Einiges versprechen“

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: small-microcap.eu/13-07-2022-video-interview-mit-jurie-wessels-ceo-von-arcadia-minerals-teil-4%EF%BF%BC/

Wie zufrieden sind Sie mit den Fortschritten bei Ihren Projekten? Gibts es schon einen zeitlichen Fahrplan bis zur ersten Produktion bei einem Ihrer Vorhaben?

Jurie Wessels: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es definitiv einen Hinweis auf den Zeitplan und ich gehe davon aus, dass das DFAS bis September fertiggestellt sein wird. Wir erwarten nicht, dass die Kapitalkosten hoch sein werden. Wir gehen davon aus, dass sie in der Größenordnung von etwa 10 Millionen Dollar liegen werden, und wir rechnen damit, dass sich das Projekt in weniger als einem Jahr amortisieren wird. Aber das ist nur eine Vermutung. Wir werden sehen, wie sich die DFS entwickeln wird und wenn alles gut läuft, könnten wir bis Ende nächsten Jahres in Produktion gehen und einen freien Cashflow generieren.

Ein weiteres Projekt ist das Bhavsar-Projekt. Hier gibt es eine Reihe von Meilensteinen in der Entwicklung, die in Angriff genommen werden müssen. Der erste ist, dass wir davon ausgehen, dass wir die Ressource auf den Tonen aufwerten werden. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die METALOGIE und die Möglichkeiten, etwas aus den Tonen zu machen, anstatt viel Geld auszugeben, um die Ressource zu einer sehr großen Ressource aufzuwerten. Eine der Fragen, die wir beantworten wollen, ist, ob es möglich ist, aus dem Ton ein Konzentrat herzustellen. Und warum ist das so wichtig? Viele Unternehmen greifen den Ton an, weil sie ihn nicht abtrennen können. Nehmen wir an, es handelt sich um einen Gehalt von 850 oder 900 PPM, der durch eine Bläschenanlage geschickt wird. Wenn wir beweisen können, dass wir diesen Wert verbessern können, wollen wir ihn auf etwa 2000 PPM steigern. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß nicht, was wir beobachten werden. Was uns dabei hilft, ist, dass man weniger Reagenzien braucht. Man braucht weniger Reagenzien, und das macht das Verfahren effektiver und effizienter. Außerdem werden die Kapitalkosten gesenkt, so dass wir nicht so schnell auf etwas Bedeutendes verweisen können, und dann haben wir bereits unsere Zielressource in dem Sinne, dass es sich nicht um eine Yorker Zielressource handelt.

Es ist eine Zielressource, die wir voraussichtlich erreichen werden, da die bestehende Ressource nur 19 % aller Pans abdeckt, und das sind leider nur 4,5 % der Pans. Sobald wir eine neue Ressource haben, würde sie 19 % der Fläche der Pfanne abdecken. Wie groß die Ressource auch sein mag, nehmen wir an, sie beträgt 40 Millionen Tonnen. Wir konzentrieren uns also auf die Faktoren, die auf eine wirtschaftliche Rentabilität hindeuten, und was das Bitterwasser betrifft, werden wir in Kürze einige geophysikalische Arbeiten durchführen. Diese sollen dann weitere Gebiete identifizieren, in denen die Sole konzentriert ist und abgesaugt wird. Die lithiumreichen Solen sind bereits vorhanden und das wird in einem zweiten Schritt erbohrt werden, um diese geophysikalischen Anomalien darzustellen und zu sehen, ob die Situation mit der Lithiumminimierung übereinstimmt.

In diesem Umfeld ist die Alization bei anderen Projekten, dem Color-Kupfer-Gold-Projekt, mit Kartierungsarbeiten beschäftigt, um Bohrziele zu identifizieren. Wir werden dazu in Kürze etwas ankündigen und dann Bohrungen durchführen. Dann werden wir zeigen, was wir dort zu finden glauben, wenn es dabei zu einer bedeutenden Entdeckung kommt, werden wir natürlich sehr zufrieden sein. Im Süden haben wir das Nickel-PGE-Projekt, wo es bereits historische Bohrungen gab. Bohrungen in den 1970er Jahren, die wir am 9. Mai bekannt gegeben haben, ergaben Nickelgehalte von 7 % und etwa 6 % Kupfer sowie mehr als ein Gramm pro Tonne Platingruppenmetalle in einem Bereich von etwa 60 Metern. Das ist ein bedeutender Schnittpunkt. Wenn die Leute vergleichen wollen, was wir dort haben, was wir dort gezeigt haben. Ein Unternehmen namens Galileo Mining in Australien hat dort eine beträchtliche Menge entdeckt und könnte möglicherweise einen Vergleich anstellen, da wir der Meinung sind, dass wir dort bohren und dann hoffentlich diese Ergebnisse wiederholen und eine ähnliche Reaktion erhalten sollten.

Haben Sie ein persönliches Lieblingsprojekt?

Julie Wessels: Ja, ich weiß, dass Philips Projekt Caravan ist Goldenes Kupfer. Nicht, weil er mein Projekt nicht mag. Er mag mein Projekt sogar sehr. Meines ist besser und schneller. Der Grund, warum Philip so begeistert von Karabakh ist, dass die Ergebnisse, die wir zuvor hatten, sehr vielversprechend sind. Es gibt sehr hohe Mehrwerte an Kupfer. Sehr hohe Mehrwerte bei Gold und es liegt direkt neben oder in der logischen Sandwich-Umgebung. Mindestens zwei bestehende Betriebe, von denen einer eine Mine ist und der andere auf dem Weg zu einer Mine ist. Es ist am richtigen Ort im richtigen Gebiet. Ich bin begeistert von dem Projekt „Better Russell Lithium“, und zwar einfach deshalb, weil es so vielversprechend und spekulativ ist, aber auch weil es einen Mehrwert bietet.

Ich denke, dass die Kunden eine bedeutende Ressource sein werden. Ob sie leicht zu verarbeiten sein wird, werden wir im Laufe der Zeit sehen, aber soweit ich sehe, wird Lithium weltweit gefördert. Ich denke, dass alles, was funktioniert, gutes Geld einbringt, aber nicht auf dem Niveau, auf dem wir uns jetzt befinden. Ich glaube nicht, dass der Lithiumpreis fallen wird. Zwei Stufen, die nicht allzu weit von dem entfernt sind, wo er jetzt ist, aber immer noch der Rückgang. Aber wir müssen Lagerstätten finden, die diese erneuerbare Energierevolution versorgen können und ich denke, dass das bessere von uns ein Projekt hat, das ein erhebliches Potenzial hat, um das zu erreichen, aber es war sehr groß. Es ist 20-mal größer als Clayton Valley. Es hat alle Qualitäten eines Sole- und Tonbisons. Tatsächlich kennen wir diese Tone bereits. Es hat die richtigen Quellrocken, es hat geothermische Aktivität, es hat die Baisinstruktur, die aus der Radiologie stammt. Es handelt sich um eine zusätzliche Umgebung, in der die Niederschläge geringer sind als die Verdunstung, was zu einer Konzentration führt.

Wir wissen, dass in den Bruins Bor vorhanden ist, weil frühere Ergebnisse dies gezeigt haben und Bor mit diesen Ablagerungen in Verbindung gebracht wird. Das Einzige, was wir finden müssen, sind signifikante Einschlussstellen und der Nachweis, dass es vorhanden ist. Wenn man bedenkt, dass das Konzessionsgebiet 20-mal größer ist als das Clayton Valley-Becken, in dem offensichtlich bedeutende Entdeckungen gemacht wurden und sehr wertvolle Unternehmen angesiedelt sind, ist die spekulative Attraktivität des besseren Browsers sehr vielversprechend.

Für die Übersetzung des im Original englischen Interviews wird keine Haftung übernommen. Sie können das englische Original-Interview hier abrufen: small-microcap.eu/13-07-2022-video-interview-mit-jurie-wessels-ceo-von-arcadia-minerals-teil-4%EF%BF%BC/

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

