Die Allwettersportbeläge GmbH geht neue Wege.

Wir erweitern u.a. unser Angebot.

Zu den bereits bekannten Marken in unserem Portfolio wie DecoTurf, Plexipave, SupremeCourt gesellt sich nun auch Laykold (seit 2020 Ausstatter der US Open)

Laykold® ist der offizielle Belag der US Open. Neben den US Open haben unter anderem auch die Miami Open und die New York Open dieses Laykold®-System als offiziellen Bodenbelag gewählt.

Wir können bereits auf eine über 40-jährige Erfahrung im Tennisplatzbau verweisen, nicht nur für Verein- und Hobbyspieler, sondern auch im Profibereich wie u. a. die WTA Turniere in Linz und Luxemburg, sowie zahlreiche Davis- und Fed Cup Begegnungen im In- und Ausland. Dabei werden für die jeweiligen Events jedes Jahr 5 HardCourts installiert.

Erst kürzlich haben wir wieder 4 neue Allwettertennisplätze (Hardcourts) in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main installiert – genauer gesagt auf dem wunderschön gelegenen Gelände des TC Dortelweil – entstanden 4 neue SupremeCourt® Court Plätze mit DecoTurf Beschichtung. Die Plätze befinden sich im Outdoor-Bereich. Diese Art von Belag hat den Vorteil, dass sie sehr wenig Pflege übers Jahr bedürfen und zudem keine Bewässerung notwendig ist. Dies ist im Vergleich zu herkömmlichen Sandplätzen inzwischen ein entscheidender Vorteil – wenn man die Themen der Nachhaltigkeit und Wasserressourcen bzw. Wasserbedarfe in Betracht zieht. Auf diese Themen legen wir seit vielen Jahren großen Wert. Zudem sind unsere Beläge bei trockener Witterung ganzjährig bespielbar.

Die Qualität und Umweltverträglichkeit unserer Produkte werden regelmäßig durch die Standards ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und ISO 14001 (Umweltmanagement) bestätigt. Eine weitere Besonderheit ist auch die Produktion in Deutschland, die für Tennisbeläge einzigartig ist.

Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn es um ganzjährig bespielbare Tennisplätze im In- und Ausland geht. Diese Beläge sind selbstverständlich auch für den Innenbereich eine Top Lösung und wir können auf eine Vielzahl von Referenzen verweisen.

Somit freue ich mich, Elmar König, Inhaber und Geschäftsführer, auf Ihre Kontaktaufnahme per Mail unter Info@Allwetter-Sportbelag.de oder unter der Tel.-Nr. +49/ 160 9722 7822 und beantworte Ihnen Ihre Fragen bei Vorhaben per Mail oder telefonisch sehr gerne.

Mit sportlichen Grüßen

Elmar König

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALLWETTER-SPORTBELÄGE GmbH

Herr Elmar König

Tiroler Str. 76

70329 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0160/97227822

web ..: http://www.allwetter-sportbelaege.de

email : Info@allwetter-sportbelag.de

Die Allwetter Sportbeläge GmbH hat sich darauf spezialisiert ganzjährig bespielbare Tennisplätze (HardCourts) bestehend aus einer elastischen Matte mit einer Kunststoff-Acrylbeschichtung. Unsere Haupttätigkeit umfasst das Sanieren von bestehenden Hallen- und Freiplätzen sowie der komplette Neubau. Unsere Kunden sind Vereine aber auch Privatpersonen, die sich Ihren Traum eines eigenen Platzes ermöglichen wollen. Zudem sind wir Partner mehrerer WTA Turniere in Europa im Profibereich für diese wir den Turnierbelag liefern. Ebenso sind einige Leistungszentren im In- und Ausland mit unseren Systemen ausgestattet.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

