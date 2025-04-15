Die ATORN Stich- und Säbelsägeblätter für professionelle Anforderungen

HAHN+KOLB bietet mit seinem neuen ATORN-Programm ein breites Spektrum an Stich- und Säbelsägeblättern, die gezielt auf unterschiedliche Materialien und Einsatzzwecke ausgelegt sind.

Die Produktpalette richtet sich an professionelle Handwerker, Monteure und Instandhalter, die eine Kombination aus hoher Standzeit, guter Schnittqualität und Wirtschaftlichkeit benötigen.

Erweitertes Programm für Säbelsägen

Für Säbelsägen stehen 16 neue Blatttypen zur Verfügung. Sie decken ein breites Anwendungsspektrum ab – von Stahl, Edelstahl und Aluminium über nagelfreies Bauholz und Kunststoffe bis hin zu Gipskarton und Holz mit Nägeln. Die Auswahl umfasst flexible, besonders dünne und robuste Varianten, um je nach Aufgabe kontrollierte Schnitte oder hohe Zerspanleistung zu ermöglichen.

Vielfalt bei Stichsägeblättern

Das Programm der Stichsägeblätter wurde um neun Typen ergänzt. Sie eignen sich für Stahl, Stahlblech, Aluminium, Weichholz, Kunststoffe, Holz und Holzwerkstoffe. Die Blätter werden in praxisgerechten 10er-Packs angeboten, was die Bevorratung und den effizienten Werkstatteinsatz erleichtert.

Praxisorientierte Auswahl für verschiedene Materialien

Ob Metall-Demontage, Edelstahlbearbeitung, präzise Holzschnitte oder universelle Anwendungen – die neue ATORN Serie bietet abgestimmte Zahngeometrien, Materialstärken und Blattlängen. Sie eignet sich damit auch für Tätigkeiten in der Metallbearbeitung, etwa beim Zerlegen von Rohren, Profilen, Behältern oder Maschinenkomponenten, sowie für Arbeiten in der Energie- und Entsorgungsbranche wie dem Trennen von Kabeltrassen, Leitungen oder Anlagenteilen. Auch Reparatur- und Rückbauaufgaben, bei denen Trennschleifer aufgrund von Funkenflug nicht eingesetzt werden können, lassen sich zuverlässig ausführen. Dies ermöglicht saubere Schnitte und kontrollierte Ergebnisse in Werkstatt, Montage und Außeneinsatz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hahn+Kolb

Frau Claudia Götz

Schlieffenstraße 40 Wall St

71636 Ludwigsburg

Estland

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email : presse@hahn-kolb.de

Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Arbeitsschutz und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge“, „Zerspanung – Spanntechnik“ sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen“ in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit.



Pressekontakt:

Sympra GmbH (GRPA)

Herr Christoph Miller

Stafflenbergstraße 32

70184 Stuttgart

fon ..: 0711947670

email : hk@sympra.de

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