Die Bedeutung von unterbrechungsfreier Stromversorgung für Industrieanwendungen

USV-Systeme schließen Lücken in der Stromversorgung

Elektrizität ist ein integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens, ohne den wir nicht effizient funktionieren können. Sie versetzt uns in die Lage, die elementarsten Funktionen zu erfüllen. Ein Leben ohne Elektrizität erscheint kompliziert, da fast jedes Gerät oder jede Vorrichtung, die wir benutzen, von Elektrizität abhängig ist. Da diese Abhängigkeit zunimmt, bringen unvorhersehbare Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung oft große Verluste mit sich.

Laut Schneider Electric, einem der weltweit führenden Unternehmen in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, sind Entwicklungsländer am häufigsten von Stromausfällen betroffen. Aufgrund des Mangels an geeigneter Infrastruktur und Energiemanagement beginnen die Fertigungsindustrien in diesen Ländern zu schrumpfen und auch Unternehmen zögern in die Märkte einzutreten. Zwar stehen verschiedene Arten von Notstromversorgungen zur Verfügung, welche jedoch regelmäßig nicht rechtzeitig funktionieren und die Last nicht tragen können. Schneider Electric kann hier mit wirkungsvollen Lösungen Abhilfe schaffen.

Durch den Einsatz der APC-USV-Systeme von Schneider Electric lässt sich eine Last für eine Überbrückungszeit zuverlässig mit Notstrom versorgen, auch wenn die primäre Stromquelle, meist das Versorgungsnetz, schwankt oder ausfällt. Eine USV schützt so Computer, Rechenzentren und Telekommunikationsgeräte vor einer abrupten Stromunterbrechung, die zu Personenschäden, Unfällen, Finanz- und Datenverlusten führen kann. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Industriezweige, die alle mögliche infrastrukturelle Unterstützung durch Technologie und Automatisierung in Anspruch nehmen möchten. Bei Problemen in der Stromversorgung bieten die APC-USV-Systeme zuverlässigen Schutz – entweder durch einen sicheren Shutdown oder durch Sicherung der Datenintegrität. Die voll integrierten unterbrechungsfreien Stromversorgungslösungen von Schneider Electric bieten Unternehmen ein Höchstmaß an Verfügbarkeit, reduzierte Gesamtbetriebskosten und verbesserte Energieeffizienz.

Mehr Informationen zu den Schneider Electric USV-Systemen finden Sie unter https://www.se.com/de/de/product-range-presentation/61924-usv-f%C3%BCr-industrielle-anwendungen/#tabs-top.

