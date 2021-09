Die Befreiung von der Standeskultur durch den natürlichen dritten Weg

Die moderne Systemforschung hat festgestellt, dass sich die Natur der Erde auf eine heterarchische Weise organisiert, so dass es in der Natur nur eine relative, aber keine absolute Hierarchie gibt.

Der Mensch ist heute an einem Punkt angekommen, an dem immer deutlicher wird, dass die traditionelle Standeskultur als Organisationsmodell für die Selbstorganisation des Menschen nicht geeignet ist. Die heutige Version einer neoliberalen Standeskultur ist im Begriff, die Kultur auf eine absolutistische Weise zu polarisieren und verwandelt die Erde in eine widernatürliche und asoziale Produktions- und Konsum-Maschinerie. Daher ist es an der Zeit für den Menschen, sich mit seiner Selbstorganisation auf eine intensive Weise auseinander zu setzen.

Die moderne Systemforschung hat in den letzten 30 Jahren festgestellt, dass sich die Natur der Erde auf eine heterarchische Weise organisiert, so dass es in der Natur nur eine relative, aber keine absolutistische Hierarchie gibt, wie sie der Mensch seit 5000 Jahren innerhalb seiner Standeskultur verwirklicht.

Das vorliegende Buch erörtert die Möglichkeiten des heutigen Menschen, sich auf eine heterarchische Weise zu organisieren und thematisiert die kulturellen Veränderungen und die persönlichen Verhaltenskorrekturen, die der Mensch dafür vollziehen muss. Weder die absolutistische Herrenrolle, noch die absolutistische Diener- und Sklavenrolle, die der Mensch in den letzten 5000 Jahren innerhalb der Standeskultur ausgebildet hat, sind für eine natürliche Kulturorganisation geeignet. Daher ist es für den Menschen notwendig geworden, viele seiner obligatorischen kulturellen Gewohnheiten zu überprüfen und aufzuarbeiten, damit er sich auf eine Weise organisieren kann, die der menschlichen Sozialnatur und der Natur der Erde entspricht.

Buchdaten

Taschenbuch : 244 Seiten

ISBN-13 : 978-3-75434-165-0

Preis: 19,– EUR

Eine Einführung, die Inhaltsangabe und mehrere Buchauszüge finden Sie auf der Internetseite: www.die-befreiung-von-der-standeskultur.de

Buchhandlungen erhalten auf Anfrage unter der E-mail Adresse: buchhandel@bod.de ein kostenloses Leseexemplar.

Journalisten und Blogger können unter Angabe des Mediums unter der E-mail Adresse: presse@bod.de ein kostenloses Buchexemplar anfordern. Bitte fügen Sie dabei eine Kopie des aktuellen Presseausweises durch eine PDF Datei bei oder geben Sie in der Anfrage eine nähere Auskunft über ihre Aktivität bzw. ihre Internetpräsenz.

Informationen über den Autor

Der Autor ist bereits mit 20 Jahren zu einem selbständigen Autodidakten geworden und hat sich viel mit der Natur, mit den verschiedenen Arten des Kunsthandwerks und mit den Wissenschaften der Soziologie, der Psychologie und der Philosophie auseinander gesetzt.

Vor allem das Buch „Mythos der Maschine“ von Lewis Mumford ist zu einer wichtigen inspirativen Quelle für den Autor geworden, da in dem Buch unter anderem ein Erklärungsansatz für den essentiellen Widerspruch zu finden war, den der Mensch seit ca. 5000 Jahren innerhalb seiner kulturellen Selbstorganisation verwirklicht. Die menschliche Natur zeichnet sich durch besondere soziale und freiheitliche Fähigkeiten und Bedürfnisse aus; dennoch beutet der Mensch den Menschen seit der Erfindung der Sklaverei und der Standeskultur in einer asozialen Weise aus und tendiert in einer regelrechten Weise dazu, die menschliche Gesellschaftsorganisation in eine Diktatur zu verwandeln. In den letzten 15 Jahren hat der Autor durch eine gezielte Forschungsreise in zahlreiche wissenschaftliche Fachgebiete eine schlüssige Erklärung für die widersprüchliche menschliche Selbstorganisation gefunden. Diese Erklärung ermöglicht es dem Menschen, seine gegenwärtigen Kulturprobleme besser zu verstehen und auf eine neue Weise anzugehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sachbuchautor

Herr Wolfgang Hauke

Sägmühleweg 10

75339 Höfen an der Enz

Deutschland

fon ..: 01573/1107697

web ..: http://www.die-befreiung-von-der-standeskultur.de

email : autor@die-befreiung-von-der-standeskultur.de

Pressekontakt:

Wolfgang Hauke

Herr Wolfgang Hauke

Sägmühleweg 10

75339 Höfen an der Enz

fon ..: 01573/1107697

web ..: http://www.die-befreiung-von-der-standeskultur.de

email : autor@die-befreiung-von-der-standeskultur.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Azincourt meldet Uplisting an den OTCQB in den USA Tiny House Manufaktur der Extraklasse