Die Broschürenproduktion zeigt die Vielfalt moderner Arbeitsplätze in Onlinedruckereien

Moderne Onlinedruckereien verbinden digitale Prozesse mit handwerklichem Können. Die Broschürenproduktion zeigt, wie vielfältig technische, organisatorische und logistische Aufgaben heute sind.

Die Digitalisierung verändert nicht nur klassische Büroberufe, sondern auch Arbeitsplätze in der industriellen Produktion. Dieser Wandel lässt sich besonders gut in der Druckbranche beobachten. Außenstehende verbinden die Arbeit in einer Druckerei mitunter vor allem mit großen Maschinen. Tatsächlich umfasst die Produktion moderner Drucksachen zahlreiche digitale, technische, organisatorische und qualitätssichernde Aufgaben. Bei der Herstellung einer Broschüre greifen beispielsweise Datenkontrolle, Produktionsplanung, Druck, Schneiden, Falzen, Binden, Qualitätsprüfung und Versand ineinander.

Fachkräfte bleiben für die Druckbranche wichtig

Die Ausbildungs- und Fachkräftesituation stellt viele Betriebe der Druck- und Medienwirtschaft weiterhin vor Herausforderungen. Branchenbefragungen zeigen zugleich, dass sich die einzelnen Ausbildungsberufe unterschiedlich entwickeln. Während einige Berufe mit rückläufigen Bewerber- und Vertragszahlen konfrontiert sind, entwickelte sich die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Ausbildungsberuf Medientechnologe Druck zuletzt vergleichsweise stabil.

Unternehmen reagieren darauf unter anderem mit beruflicher Weiterbildung, interner Qualifizierung und der Einarbeitung von Quereinsteigern. Auch digital unterstützte und teilweise automatisierte Produktionsabläufe gewinnen an Bedeutung. Sie können standardisierte Arbeitsschritte vereinfachen, ersetzen jedoch nicht die fachliche Beurteilung durch qualifizierte Beschäftigte.

Zu den zentralen Aufgaben gehören weiterhin die Einrichtung der Anlagen, die Überwachung der Produktion, die Bewertung der Druckqualität, die Fehleranalyse und die Abstimmung zwischen den einzelnen Produktionsbereichen. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel von Menschen, Software und Maschinen.

Die Broschürenfertigung erfordert abgestimmte Produktionsschritte

Die Herstellung von Broschüren veranschaulicht die Anforderungen moderner Druckproduktion besonders deutlich. Bereits vor dem Druck müssen die eingereichten Daten auf ihre technische Verwendbarkeit geprüft werden. Je nach gewähltem Datencheck können dazu Seitenformat, Seitenanzahl, Beschnitt, Auflösung, Farbraum und Schrifteinbettung gehören.

Anschließend werden die Seiten für die Produktion angeordnet und auf Druckbogen bzw. Sammelformen montiert. Nach dem Druck richtet sich die Weiterverarbeitung nach Umfang, Einsatzzweck und gewünschter Haltbarkeit der Broschüre. Häufig eingesetzte Bindungsarten sind Drahtheftung, Klebebindung und Fadenheftung.

Bei der Verarbeitung kommt es auf hohe Genauigkeit an. Abweichungen bei Druckbild, Schnitt, Falzung, Seitenfolge und Bindung müssen frühzeitig erkannt werden. Je nach Produkt kommen weitere Anforderungen hinzu, etwa besondere Papiersorten, Umschläge oder spezielle Oberflächenveredelungen.

Onlinedruckereien verbinden digitale Bestellung und Produktion

Onlinedruckereien ermöglichen eine weitgehend digitale Vorbereitung und Abwicklung von Druckaufträgen. Kunden können Produkte online konfigurieren, Formate, Papiersorten, Auflagen und Verarbeitungsarten auswählen sowie die Kosten auf Basis ihrer Produktauswahl kalkulieren.

Auch die Druckdaten werden digital übermittelt. Technische Prüfprozesse können bereits vor Produktionsbeginn auf fehlende Schriften, ungeeignete Auflösungen, falsche Seitenmaße oder nicht passende Farbräume hinweisen. Dadurch lassen sich viele Fehler frühzeitig erkennen.

Insbesondere bei wiederkehrenden, standardisierten oder kurzfristig benötigten Drucksachen kann diese Form der Auftragsabwicklung die Planung erleichtern. Produktvarianten lassen sich vor der Bestellung anhand ihrer Ausstattung und Kosten vergleichen.

Hinter der Benutzeroberfläche einer Onlinedruckerei stehen jedoch umfangreiche betriebliche Prozesse. Eingehende Aufträge müssen geprüft, vorbereitet, zeitlich eingeplant und den passenden Anlagen zugeordnet werden. Gleichzeitig sind Materialien und Produktionskapazitäten zu koordinieren, damit die fertigen Druckprodukte termingerecht verpackt und versendet werden können.

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„Wer bei einer Onlinedruckerei nur an das Bedienen einer Druckmaschine denkt, sieht lediglich einen Ausschnitt der tatsächlichen Arbeit. Bei einer Broschüre greifen Datenprüfung, Planung, Druck, Bindung, Qualitätssicherung und Versand ineinander. Gefragt sind technisches Verständnis, Sorgfalt und die Fähigkeit, digitale Prozesse im Team zu steuern“, erklärt Andreas Jänsch, Betriebsleiter der printworld.com GmbH.

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Informationen zur Herstellung von Broschüren

Ausführliche Informationen zu Formaten, Bindungsarten, Druckdaten und Produktionsmöglichkeiten von Broschüren stellt die Onlinedruckerei auf ihrer Website bereit: https://www.printworld.com/de/broschueren-und-prospekte

Digitale und technische Kompetenzen gewinnen an Bedeutung

Die Entwicklung der Druckbranche zeigt, dass digitale Prozesse und industrielle Fertigung eng miteinander verbunden sind. Moderne Arbeitsplätze in einer Onlinedruckerei erfordern sowohl technisches Verständnis als auch Kenntnisse im Umgang mit Produktionsdaten, Software und vernetzten Anlagen.

Gleichzeitig bleiben klassische Kompetenzen der Druck- und Weiterverarbeitung unverzichtbar. Dazu gehören Materialkenntnisse, Farbbeurteilung, sorgfältiges Arbeiten und die Fähigkeit, Fehler im laufenden Produktionsprozess zu erkennen. Für Fachkräfte, Auszubildende und technisch interessierte Quereinsteiger entstehen dadurch Tätigkeitsfelder, die digitale Arbeitsprozesse mit einem sichtbaren und greifbaren Produktionsergebnis verbinden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Printworld.com GmbH

Herr Sebastian Wündrich

Messering 5

01067 Dresden

Deutschland

fon ..: 0800 8332400

web ..: https://www.printworld.com

email : sebastian.wuendrich@printworld.com

Die printworld.com GmbH ist eine mittelständische Onlinedruckerei mit Sitz in Deutschland und beliefert Kunden im Inland und im europäischen Ausland. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung qualitativ hochwertiger Printprodukte spezialisiert und vertreibt diese über das eigene Onlineportal https://www.printworld.com

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